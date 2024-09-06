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Тур: 2. Стадион: .
Люксембург
FIFA #84
 
Позже
Беларусь
FIFA #99
Прогнозы 49
Люксембург 32.7% (16)
X 14.3% (7)
Беларусь 53.1% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Беларусь
3.50
3.70
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5.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Люксембург
Беларусь

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛНУ
0:2
ЛНУ
1:0
ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
1:1
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
1:1
Е2
2:0
Е2
0:0
ЧЕ2(2
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.4

Среднее время на гол

180
225

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.89
0.56

Тотал матчей

0.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4

Среднее время на гол

101
162

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмутович Энес 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонский Евгений 1 0

Результаты матчей

Люксембург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Беларусь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Люксембург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Беларусь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Северная Ирландия - Люксембург 2:0 Бельгия - Люксембург 3:0 Франция - Люксембург 3:0 Люксембург - Казахстан 2:1
Грузия - Люксембург 2:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3
Беларусь
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Беларусь - Болгария 0:0 Беларусь - Израиль 0:4 Беларусь - РОССИЯ 0:4 Мальта - Беларусь 0:0
Беларусь - Черногория 0:2 Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0

Результаты матчей

Люксембург
Беларусь

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Люксембург
Беларусь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Беларусь
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Болгария
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Беларусь
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Люксембург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Болгария
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болгария
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Литва Черных Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Люксембург - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2024, осталось 2 дня 5 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 49
    Люксембург 32.7% (16)
    X 14.3% (7)
    Беларусь 53.1% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Люксембург
    Ничья
    Беларусь
    3.50
    3.70
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    Прогнозы на матч Люксембург - Беларусь

    Исход игры
    Люксембург
    33.3% (17)
    Ничья
    13.7% (7)
    Беларусь
    52.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (28)
    Меньше
    42.86% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    65.31% (32)
    Нет
    34.69% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Беларусь
    25.5% (13)
    2:1 Люксембург
    19.6% (10)
    0:1 Беларусь
    11.8% (6)
    0:2 Беларусь
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    9.8% (5)
    1:0 Люксембург
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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    Люксембург
    Беларусь
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