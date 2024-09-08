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Тур: 2. Стадион: .
Словакия
FIFA #44
 
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Азербайджан
FIFA #111
Прогнозы 115
Словакия 92.2% (106)
X 0.9% (1)
Азербайджан 7% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Словакия
Ничья
Азербайджан
9.60
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5.24
9.02
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дубравка
Мартин
6
Дьомбер
Норберт
14
Шкриньяр
Милан
4
Оберт
Адам
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
22
Лоботка
Станислав
8
Дуда
Ондрей
7
Суслов
Томаш
15
Стрелец
Давид
17
Гараслин
Лукаш
23
Дженетов
Мехти
2
Сейдиев
Амин
13
Мамедов
Рахиль
15
Гусейнов
Бадави
3
Джафаргулиев
Элвин
16
Джамалов
Элвин
6
Мустафаев
Эмиль
20
Исаев
Алексей
10
Коку
Озан
9
Дадашов
Ренат
17
Байрамов
Турал
Словакия
4-3-3
Азербайджан
4-3-3

История личных встреч

Словакия
Азербайджан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:2
ЛНУ
0:1
Е2
2:0
Е2
1:5

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суслов Томаш 1 1
Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дадашов Ренат 1 1

Карточки

Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубравка Мартин 1 0
Вавро Денис 1 0
Ганцко Давид 1 0
Боженик Роберт 1 0
Оберт Адам 1 0
Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженетов Мехти 1 0
Дадашов Ренат 1 0

Результаты матчей

Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Азербайджан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Азербайджан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстония - Словакия 0:1 Англия - Словакия 2:1 Словакия - Румыния 1:1 Словакия - Украина 1:2
Бельгия - Словакия 0:1 Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0
Азербайджан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Азербайджан - Швеция 1:3 Азербайджан - Казахстан 3:2 Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1
Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1

Результаты матчей

Словакия
Азербайджан

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Словакия
Азербайджан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Словакия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эстония
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Азербайджан
 1 0 0 1 1 - 3 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Швеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Эстония
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Азербайджан
 1 0 0 1 1 - 3 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Словакия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Азербайджан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Греция Иоаннидис Фотис 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Германия Мусиала Джамал 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче Лиги Наций, в котом сыграют сборные Словакии и Азербайджана. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Азербайджан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2024, осталось 7 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 31.4% пользователей.
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Прогнозы 115
Словакия 92.2% (106)
X 0.9% (1)
Азербайджан 7% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Азербайджан
9.60
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5.24
9.02
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Словакия - Азербайджан

Исход игры
Словакия
90.7% (107)
Ничья
0.8% (1)
Азербайджан
8.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (52)
Меньше
51.85% (56)
Обе команды забьют
Да
46.3% (50)
Нет
53.7% (58)
Популярный счёт
2:0 Словакия
31.4% (37)
2:1 Словакия
31.4% (37)
1:0 Словакия
15.3% (18)
3:1 Словакия
6.8% (8)
1:2 Азербайджан
3.4% (4)
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