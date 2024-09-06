Тур: 2. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
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История личных встреч
Словакия
Азербайджан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
3
Среднее время на гол
60
30
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суслов Томаш
|1
|1
Азербайджан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дадашов Ренат
|1
|1
Карточки
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Азербайджан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дженетов Мехти
|1
|0
|Дадашов Ренат
|1
|0
Результаты матчей
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Азербайджан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Азербайджан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Словакия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Англия - Словакия 2:1 Словакия - Румыния 1:1 Словакия - Украина 1:2 Бельгия - Словакия 0:1
Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2
Азербайджан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Азербайджан - Швеция 1:3 Азербайджан - Казахстан 3:2 Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1
Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1
Результаты матчей
Словакия
Азербайджан
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Словакия
Азербайджан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Польша
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|1
|Литва
|Черных Фёдор
|1
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1
Прогнозы на матч Словакия - Азербайджан
Исход игры
Словакия
95.8% (46)
Ничья
0% (0)
Азербайджан
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
45.65% (21)
Нет
54.35% (25)
Популярный счёт
2:1 Словакия
37.5% (18)
2:0 Словакия
31.3% (15)
1:0 Словакия
18.8% (9)
3:1 Словакия
4.2% (2)
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