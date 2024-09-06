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Тур: 2. Стадион: .
Словакия
FIFA #44
 
Позже
Азербайджан
FIFA #111
Прогнозы 47
Словакия 95.7% (45)
X 0% (0)
Азербайджан 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Азербайджан
7.70
4.60
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7.50
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Словакия
Азербайджан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:2
ЛНУ
0:1
Е2
2:0
Е2
1:5

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суслов Томаш 1 1
Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дадашов Ренат 1 1

Карточки

Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубравка Мартин 1 0
Вавро Денис 1 0
Ганцко Давид 1 0
Боженик Роберт 1 0
Оберт Адам 1 0
Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженетов Мехти 1 0
Дадашов Ренат 1 0

Результаты матчей

Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Азербайджан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Азербайджан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Англия - Словакия 2:1 Словакия - Румыния 1:1 Словакия - Украина 1:2 Бельгия - Словакия 0:1
Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2
Азербайджан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Азербайджан - Швеция 1:3 Азербайджан - Казахстан 3:2 Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1
Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1

Результаты матчей

Словакия
Азербайджан

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Словакия
Азербайджан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Словакия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эстония
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Азербайджан
 1 0 0 1 1 - 3 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Швеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Эстония
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Азербайджан
 1 0 0 1 1 - 3 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Словакия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Азербайджан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Литва Черных Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Азербайджан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 47
    Словакия 95.7% (45)
    X 0% (0)
    Азербайджан 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словакия
    Ничья
    Азербайджан
    7.70
    4.60
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    Прогнозы на матч Словакия - Азербайджан

    Исход игры
    Словакия
    95.8% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Азербайджан
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    45.65% (21)
    Нет
    54.35% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Словакия
    37.5% (18)
    2:0 Словакия
    31.3% (15)
    1:0 Словакия
    18.8% (9)
    3:1 Словакия
    4.2% (2)
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    Словакия
    Азербайджан
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