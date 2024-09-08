  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Болгария
FIFA #82
1:0
Второй тайм: 69'
Северная Ирландия
FIFA #74
0'
28' Желтая карточка
Чарльз Ши
29' Желтая карточка
Макнейр Пэдди
1:0
40' Гол
Десподов Кирилл
59' Желтая карточка
Брэдли Конор

Ход матча

28'
 
Чарльз Ши
29'
 
Макнейр Пэдди
40'
Десподов Кирилл
(Колев Александар)
1:0
59'
 
Брэдли Конор
59'
 
Лэйвери Шейн
Чарльз Дион
62'
Ахмедов Ахмед
Колев Александар
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 113
Болгария 54% (61)
X 40.7% (46)
Северная Ирландия 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Северная Ирландия
2.90
4.30
3.10
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Митов
Димитар
16
Попов
Виктор
5
Петков
Алекс
3
Атанасов
Живко
13
Нюрнбергер
Фабиан
7
Костадинов
Георги
4
Груев
Илия
11
Десподов
Кирилл
17
Минчев
Мартин
8
Кирилов
Радослав
9
Колев
Александар
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
4
Баллард
Дэниэл
17
Макнейр
Пэдди
22
Браун
Киарон
5
Хьюм
Трай
3
Льюис
Джамал
2
Брэдли
Конор
19
Чарльз
Ши
6
Сэвилл
Джордж
14
Прайс
Айзек
10
Чарльз
Дион
Болгария
4-2-3-1
Северная Ирландия
5-4-1

История личных встреч

Болгария
Северная Ирландия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
2:1
ОМЧ2Е
0:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.5
Колев Александар 0 0
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнейр Пэдди 1 0.5
Баллард Дэниэл 1 0.5
Сэвилл Джордж 0 0

Карточки

Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крастев Филип 1 1
Минчев Иван 1 0
Петков Алекс 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнейр Пэдди 1 0
Браун Киарон 1 0
Чарльз Ши 1 0

Результаты матчей

Болгария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Болгария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болгария
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Беларусь - Болгария 0:0 Словения - Болгария 1:1 Румыния - Болгария 0:0 Азербайджан - Болгария 1:1
Болгария - Танзания 1:0 Сербия - Болгария 2:2 Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Северная Ирландия - Люксембург 2:0 Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Шотландия - Северная Ирландия 0:1
Румыния - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Дания 2:0 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0

Результаты матчей

Болгария
Северная Ирландия

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Болгария
Северная Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болгария
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Беларусь
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Северная Ирландия
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Люксембург
 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Болгария
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Беларусь
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Беларусь
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Болгария
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Северная Ирландия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Греция Иоаннидис Фотис 2
Словакия Суслов Томаш 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Колев Александар сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Десподов Кирилл бьет в цель!
  • 29'
    Макнейр Пэдди получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Чарльз Ши получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hristo Botev, Plovdiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 37.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 113
Болгария 54% (61)
X 40.7% (46)
Северная Ирландия 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Северная Ирландия
2.90
4.30
3.10
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Болгария 1:0 Северная Ирландия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Болгария 1:0 Северная Ирландия

Исход игры
Болгария
54% (61)
Ничья
40.7% (46)
Северная Ирландия
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
30.84% (33)
Меньше
69.16% (74)
Обе команды забьют
Да
70.09% (75)
Нет
29.91% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (42)
2:1 Болгария
23.9% (27)
1:0 Болгария
22.1% (25)
2:0 Болгария
3.5% (4)
1:2 Северная Ирландия
1.8% (2)
0:1 Северная Ирландия
1.8% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Болгария
Северная Ирландия
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный