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Тур: 2. Стадион: .
Болгария
FIFA #82
1:0
Конец матча
Северная Ирландия
FIFA #74
0'
28' Желтая карточка
Чарльз Ши
29' Желтая карточка
Макнейр Пэдди
1:0
40' Гол
Десподов Кирилл
59' Желтая карточка
Брэдли Конор
78' Желтая карточка
Ахмедов Ахмед
81' Желтая карточка
Хьюм Трай
90' Желтая карточка
Нюрнбергер Фабиан
90' Желтая карточка
Колев Александар
90'+8

Ход матча

28'
 
Чарльз Ши
29'
 
Макнейр Пэдди
40'
Десподов Кирилл
(Колев Александар)
1:0
59'
 
Брэдли Конор
59'
 
Лэйвери Шейн
Чарльз Дион
62'
Ахмедов Ахмед
Колев Александар
 
71'
Димитров Здравко
Кирилов Радослав
 
71'
Панайотов Василь
Минчев Мартин
 
73'
 
Смит Пол
Сэвилл Джордж
73'
 
Маршалл Каллум
Макнейр Пэдди
77'
Иванов Станислав
Десподов Кирилл
 
78'
Ахмедов Ахмед
 
78'
Петров Симеон
Костадинов Георги
 
81'
 
Хьюм Трай
82'
 
Маккэнн Алистер
Прайс Айзек
82'
 
Маккосленд Росс
Хьюм Трай
90'
Нюрнбергер Фабиан
 
90'
Колев Александар
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Болгария 54% (61)
X 40.7% (46)
Северная Ирландия 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Митов
Димитар
16
Попов
Виктор
5
Петков
Алекс
3
Атанасов
Живко
13
Нюрнбергер
Фабиан
7
Костадинов
Георги
4
Груев
Илия
11
Десподов
Кирилл
17
Минчев
Мартин
8
Кирилов
Радослав
9
Колев
Александар
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
4
Баллард
Дэниэл
17
Макнейр
Пэдди
22
Браун
Киарон
5
Хьюм
Трай
3
Льюис
Джамал
2
Брэдли
Конор
19
Чарльз
Ши
6
Сэвилл
Джордж
14
Прайс
Айзек
10
Чарльз
Дион
Болгария
4-2-3-1
Северная Ирландия
5-4-1

История личных встреч

Болгария
Северная Ирландия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
2:1
ОМЧ2Е
0:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.5
Колев Александар 0 0
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнейр Пэдди 1 0.5
Баллард Дэниэл 1 0.5
Сэвилл Джордж 0 0

Карточки

Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крастев Филип 1 1
Колев Александар 1 0
Минчев Иван 1 0
Ахмедов Ахмед 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Петков Алекс 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макнейр Пэдди 1 0
Браун Киарон 1 0
Хьюм Трай 1 0
Брэдли Конор 1 0
Чарльз Ши 1 0

Результаты матчей

Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Болгария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болгария
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Беларусь - Болгария 0:0 Словения - Болгария 1:1 Румыния - Болгария 0:0 Азербайджан - Болгария 1:1
Болгария - Танзания 1:0 Сербия - Болгария 2:2 Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Северная Ирландия - Люксембург 2:0 Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Шотландия - Северная Ирландия 0:1
Румыния - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Дания 2:0 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0

Результаты матчей

Болгария
Северная Ирландия

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Болгария
Северная Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болгария
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Беларусь
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Северная Ирландия
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Люксембург
 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Болгария
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Беларусь
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Беларусь
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Болгария
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Северная Ирландия
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 2
Швеция Исак Александр 2
Греция Иоаннидис Фотис 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Брэдли Конор получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Колев Александар сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Десподов Кирилл бьет в цель!
    • 29'
      Макнейр Пэдди получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Чарльз Ши получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hristo Botev, Plovdiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Болгария 54% (61)
    X 40.7% (46)
    Северная Ирландия 5.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болгария 1:0 Северная Ирландия

    Исход игры
    Болгария
    54% (61)
    Ничья
    40.7% (46)
    Северная Ирландия
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.84% (33)
    Меньше
    69.16% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (75)
    Нет
    29.91% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.2% (42)
    2:1 Болгария
    23.9% (27)
    1:0 Болгария
    22.1% (25)
    2:0 Болгария
    3.5% (4)
    1:2 Северная Ирландия
    1.8% (2)
    0:1 Северная Ирландия
    1.8% (2)
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