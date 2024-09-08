Тур: 2. Стадион: Hristo Botev, Plovdiv.
1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаЧарльз Ши
29' Желтая карточкаМакнейр Пэдди
1:0
40' ГолДесподов Кирилл
59' Желтая карточкаБрэдли Конор
78' Желтая карточкаАхмедов Ахмед
81' Желтая карточкаХьюм Трай
90' Желтая карточкаНюрнбергер Фабиан
90' Желтая карточкаКолев Александар
90'+8
Ход матча
28'
29'
40'
59'
78'
81'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
16
Попов
Виктор
22
Браун
Киарон
19
Чарльз
Ши
14
Прайс
Айзек
10
Чарльз
Дион
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Попов ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Минчев ИванПолузащитник
-
14 Русев ГеоргиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илиев Илиян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Браун КиаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Прайс АйзекПолузащитник
-
10 Чарльз ДионНападающий
- Запасные игроки
-
12 Саутвуд ЛюкВратарь
-
23 Кларк ДжошВратарь
-
18 Тоал ЭойнЗащитник
- Полузащитник
-
11 Смит ПолПолузащитник
-
13 Эванс КорриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
История личных встреч
Болгария
Северная Ирландия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Болгария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|1
|0.5
|Колев Александар
|0
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнейр Пэдди
|1
|0.5
|Баллард Дэниэл
|1
|0.5
|Сэвилл Джордж
|0
|0
Карточки
Болгария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крастев Филип
|1
|1
|Колев Александар
|1
|0
|Минчев Иван
|1
|0
|Ахмедов Ахмед
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Петков Алекс
|1
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макнейр Пэдди
|1
|0
|Браун Киарон
|1
|0
|Хьюм Трай
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Чарльз Ши
|1
|0
Результаты матчей
Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Болгария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Болгария
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Беларусь - Болгария 0:0 Словения - Болгария 1:1 Румыния - Болгария 0:0 Азербайджан - Болгария 1:1
Болгария - Танзания 1:0 Сербия - Болгария 2:2 Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Северная Ирландия - Люксембург 2:0 Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Шотландия - Северная Ирландия 0:1
Румыния - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Дания 2:0 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0
Результаты матчей
Болгария
Северная Ирландия
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Болгария
Северная Ирландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|2
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|2
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болгария 1:0 Северная Ирландия
Исход игры
Болгария
54% (61)
Ничья
40.7% (46)
Северная Ирландия
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
30.84% (33)
Меньше
69.16% (74)
Обе команды забьют
Да
70.09% (75)
Нет
29.91% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (42)
2:1 Болгария
23.9% (27)
1:0 Болгария
22.1% (25)
2:0 Болгария
3.5% (4)
1:2 Северная Ирландия
1.8% (2)
0:1 Северная Ирландия
1.8% (2)
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