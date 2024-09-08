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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Дания
FIFA #21
 
Позже
Сербия
FIFA #32
Прогнозы 117
Дания 75.2% (88)
X 17.1% (20)
Сербия 7.7% (9)
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Дания
Ничья
Сербия
4.85
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1
Шмейхель
Каспер
13
Кристенсен
Расмус
3
Вестергор
Янник
2
Андерсен
Йоаким
18
Бах
Александр
17
Кристиансен
Виктор
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
15
Норгор
Кристиан
9
Грёнбек
Альберт
10
Эриксен
Кристиан
20
Юссуф
Поульсен
1
Райкович
Предраг
16
Эракович
Страхинья
4
Миленкович
Никола
3
Павлович
Страхинья
2
Неделькович
Коста
17
Илич
Иван
20
Груйич
Марко
10
Лукич
Саша
7
Бирманчевич
Велько
11
Самарджич
Лазар
8
Йович
Лука
Дания
3-4-2-1
Сербия
3-5-1-1

История личных встреч

Дания
Сербия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2
0:0
ТМС
3:0
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
1:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
3

Среднее время на гол

54
30

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 1
Доргу Патрик 1 1
Сков-Ольсен Андреас 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Юльманн Мортен 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бирманчевич Велько 1 0
Эракович Страхинья 1 0
Белич Кристиян 1 0

Результаты матчей

Дания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Дания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дания - Швейцария 2:0 Германия - Дания 2:0 Дания - Сербия 0:0 Дания - Англия 1:1
Словения - Дания 1:1 Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0
Сербия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сербия - Испания 0:0 Дания - Сербия 0:0 Словения - Сербия 1:1 Сербия - Англия 0:1
Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3

Результаты матчей

Дания
Сербия

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дания
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Испания
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сербия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Швейцария
 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сербия
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Швейцария
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Греция Иоаннидис Фотис 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Германия Мусиала Джамал 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в стартовом матче нового сезона Лиги Наций УЕФА встречаются сборные Дании и Сербии. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2024, осталось 7 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится ничьей.
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Прогнозы 117
Дания 75.2% (88)
X 17.1% (20)
Сербия 7.7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Сербия
4.85
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дания - Сербия

Исход игры
Дания
75.2% (88)
Ничья
17.1% (20)
Сербия
7.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
50.47% (54)
Меньше
49.53% (53)
Обе команды забьют
Да
64.49% (69)
Нет
35.51% (38)
Популярный счёт
2:1 Дания
37.6% (44)
1:0 Дания
24.8% (29)
1:1 Ничья
12.8% (15)
1:2 Сербия
4.3% (5)
2:0 Дания
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:2 Дания
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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Дания
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