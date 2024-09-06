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Тур: 2. Стадион: .
Дания
FIFA #21
 
Позже
Сербия
FIFA #32
Прогнозы 43
Дания 74.4% (32)
X 18.6% (8)
Сербия 7% (3)
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Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Сербия
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Дания
Сербия

История личных встреч

Дания
Сербия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2
0:0
ТМС
3:0
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
1:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
3

Среднее время на гол

54
30

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 1
Доргу Патрик 1 1
Сков-Ольсен Андреас 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Юльманн Мортен 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бирманчевич Велько 1 0
Эракович Страхинья 1 0
Белич Кристиян 1 0

Результаты матчей

Дания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Дания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дания - Швейцария 2:0 Германия - Дания 2:0 Дания - Сербия 0:0 Дания - Англия 1:1
Словения - Дания 1:1 Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0
Сербия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сербия - Испания 0:0 Дания - Сербия 0:0 Словения - Сербия 1:1 Сербия - Англия 0:1
Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3

Результаты матчей

Дания
Сербия

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дания
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Испания
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сербия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Швейцария
 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сербия
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Швейцария
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Литва Черных Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов.



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    • Прогнозы 43
    Дания 74.4% (32)
    X 18.6% (8)
    Сербия 7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Сербия
    4.70
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    Прогнозы на матч Дания - Сербия

    Исход игры
    Дания
    73.9% (34)
    Ничья
    17.4% (8)
    Сербия
    8.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    65.91% (29)
    Нет
    34.09% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Дания
    37% (17)
    1:0 Дания
    19.6% (9)
    1:1 Ничья
    17.4% (8)
    2:0 Дания
    10.9% (5)
    1:2 Сербия
    6.5% (3)
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    Дания
    Сербия
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