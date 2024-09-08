Миллер справа навесил на Синявского, у которого удар ногой в падении не получился. Мяч отскочил в руки Йоханссону.

Дьёкереш получил мяч в штрафной площади, но его удар низом пришёлся точно в Хейна, который вовремя опустился на колени и сферу остановил.

Салетрос справа сместился в центр и сделал короткий па сна Исака. Александр с семнадцати метров пробил над правой "девяткой".

Дьёкереш справа прорвался в штрафную площадь гостей и заработал угловой удар.

Элиассон от углового флага навесил к дальней штанге. Мяч вынесен на Аяри, чей дальний удар заблокировал Паскочи.

Шведы исполнили следующий угловой удар. В сутолоке мяч отскочил в ближнюю штангу, после чего его подхватил Кулушевски и слева с разворота пробил немного выше перекладины.

Миллер от углового флага направил мяч низом к ближней штанге, где партнёрам на опережение сыграть не удалось.

Саппинен у центрального круга нарушил правила в борьбе с Хином.

Кулушевски справа прострелил к воротам, где после небольшого рикошета мяч прилетел в руки Хейну.

Элиассон от углового флага навесил к дальней штанге, где партнёрам борьбу вверху выиграть не удалось. Мяч выбит к центральному кругу.

Аяри справа закрути мяч к воротам, где Хейн немного выдвинулся вперёд и уверенно сыграл руками.

Элиассон от углового флага покатил мяч на Кулушевски, которому справа не удалось удачно навесить в центр штрафной площади.

14' Синявский перед чужой штрафной площадью сыграл на перехвате и слева с семнадцати метров пробил выше ворот.

12' Стартовый отрезок матча проходит с преимуществом шведской команды. Хозяева больше атакуют и чаще бьют по воротам. У эстонцев выпады вперёд острыми не получаются.

11' Кулушевски справа попытался вывести к воротам Дьёкереша, но на перехвате сыграл Шеннинг-Ларсен. Выхода один на один у Виктора не вышло.

10' Кулушевски справа обыгрался с Исаком, но ответный пас застал Деяна в офсайде.

9' Шведы исполнили второй угловой удар в матче. В штрафной площади в борьбе с соперниками правила нарушил Гудмундссон.

8' Элиассон справа сместился к центру по линии штрафной площади и пробил в дальний угол. Мяч попал в голову Тамму и улетел за пределы поля.

7' Угловой удар исполнили хозяева. Подача пошла на Кулушевски, у которого удачной скидки на партнёров не получилось.

6' Кулушевски забросом по центру попытался вывести к воротам Исака, но Александр рванул вперёд со смещением вправо.

5' Дьёкереш справа получил пас на ход, продвинулся вперёд и прострелил к воротам. Метс сумел прервать опаснейшую передачу.