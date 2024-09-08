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Тур: 2. Стадион: .
Швеция
FIFA #29
0:0
Первый тайм: 28'
Эстония
FIFA #123
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 115
Швеция 97.4% (112)
X 0.9% (1)
Эстония 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Эстония
28.00
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9.30
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9.70
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Йоханссон
Виктор
2
Дуглас
Алекс
4
Хин
Исак
5
Гудмундссон
Габриэль
16
Элиассон
Никлас
13
Сема
Кен
18
Аяри
Ясин
14
Салетрос
Антон
21
Кулушевски
Деян
17
Дьёкереш
Виктор
9
Исак
Александр
12
Хейн
Карл-Якоб
13
Паскочи
Максим
18
Метс
Кароль
16
Тамм
Йоонас
4
Шеннинг-Ларсен
Микаэль
17
Миллер
Мартин
21
Веткал
Мартин
5
Шейн
Рокко
Роберт
23
Синявский
Василий
10
Палуметс
Кевор
15
Саппинен
Рауно
Швеция
5-3-2
Эстония
4-4-1-1

История личных встреч

Швеция
Эстония

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
2:1
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
0:5
ТМС
1:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
5

Среднее время на гол

60
18

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 2 1
Дьёкереш Виктор 1 (1) 0.5
Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальквист Линус 1 0
Салетрос Антон 1 0
Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамм Алекс 1 0
Шейн Рокко Роберт 1 0

Результаты матчей

Швеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эстония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Швеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эстония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Азербайджан - Швеция 1:3 Швеция - Сербия 0:3 Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0
Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2
Эстония
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эстония - Словакия 0:1 Литва - Эстония 1:1 Эстония - Фарерские острова 4:1 Швейцария - Эстония 4:0
Финляндия - Эстония 2:1 Польша - Эстония 5:1 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0

Результаты матчей

Швеция
Эстония

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Швеция
Эстония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Швеция
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Эстония
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 5 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Швеция
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Эстония
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Азербайджан
 1 0 0 1 1 - 3 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Словакия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эстония
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Азербайджан
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 2
Швеция Исак Александр 2
Греция Иоаннидис Фотис 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    29'
    Шведы исполнили следующий угловой удар. В сутолоке мяч отскочил в ближнюю штангу, после чего его подхватил Кулушевски и слева с разворота пробил немного выше перекладины.
  • Угловой
    28'
    Элиассон от углового флага навесил к дальней штанге. Мяч вынесен на Аяри, чей дальний удар заблокировал Паскочи.
  • 27'
    Дьёкереш справа прорвался в штрафную площадь гостей и заработал угловой удар.
  • 26'
    Салетрос справа сместился в центр и сделал короткий па сна Исака. Александр с семнадцати метров пробил над правой "девяткой".
  • 25'
    Дьёкереш получил мяч в штрафной площади, но его удар низом пришёлся точно в Хейна, который вовремя опустился на колени и сферу остановил.
  • Фол, нарушение
    24'
    Кулушевски в центре поля придержал руками Шейна.
  • 23'
    Миллер справа навесил на Синявского, у которого удар ногой в падении не получился. Мяч отскочил в руки Йоханссону.
  • Угловой
    22'
    Элиассон от углового флага покатил мяч на Кулушевски, которому справа не удалось удачно навесить в центр штрафной площади.
  • Офсайд
    21'
    Миллер справа забрался в офсайд.
  • 20'
    Аяри справа закрути мяч к воротам, где Хейн немного выдвинулся вперёд и уверенно сыграл руками.
  • Угловой
    19'
    Элиассон от углового флага навесил к дальней штанге, где партнёрам борьбу вверху выиграть не удалось. Мяч выбит к центральному кругу.
  • 18'
    Прострел Исака справа к воротам заблокировал Шейн.
  • 17'
    Кулушевски справа прострелил к воротам, где после небольшого рикошета мяч прилетел в руки Хейну.
  • Фол, нарушение
    16'
    Саппинен у центрального круга нарушил правила в борьбе с Хином.
  • Угловой
    15'
    Миллер от углового флага направил мяч низом к ближней штанге, где партнёрам на опережение сыграть не удалось.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 14'
      Синявский перед чужой штрафной площадью сыграл на перехвате и слева с семнадцати метров пробил выше ворот.
    • 12'
      Стартовый отрезок матча проходит с преимуществом шведской команды. Хозяева больше атакуют и чаще бьют по воротам. У эстонцев выпады вперёд острыми не получаются.
    • 11'
      Кулушевски справа попытался вывести к воротам Дьёкереша, но на перехвате сыграл Шеннинг-Ларсен. Выхода один на один у Виктора не вышло.
    • Офсайд
      10'
      Кулушевски справа обыгрался с Исаком, но ответный пас застал Деяна в офсайде.
    • Угловой
      9'
      Шведы исполнили второй угловой удар в матче. В штрафной площади в борьбе с соперниками правила нарушил Гудмундссон.
    • 8'
      Элиассон справа сместился к центру по линии штрафной площади и пробил в дальний угол. Мяч попал в голову Тамму и улетел за пределы поля.
    • Угловой
      7'
      Угловой удар исполнили хозяева. Подача пошла на Кулушевски, у которого удачной скидки на партнёров не получилось.
    • 6'
      Кулушевски забросом по центру попытался вывести к воротам Исака, но Александр рванул вперёд со смещением вправо.
    • 5'
      Дьёкереш справа получил пас на ход, продвинулся вперёд и прострелил к воротам. Метс сумел прервать опаснейшую передачу.
    • Офсайд
      4'
      Синявский на левом фланге оказался в офсайде.
    • Опасный момент
      3'
      Слева прошла передача в центр штрафной площади на Дьёкереша, который с разворота с десяти метров пробил впритирку с левой штангой.
    • 2'
      Сборная Швеции играет в жёлтых футболках и тёмно-синих трусах, сборная Эстонии - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Френдс-Арене"!
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Швеция 0:0 Эстония

    Исход игры
    Швеция
    97.4% (112)
    Ничья
    0.9% (1)
    Эстония
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (52)
    Меньше
    51.85% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    16.67% (18)
    Нет
    83.33% (90)
    Популярный счёт
    2:0 Швеция
    43.5% (50)
    3:0 Швеция
    24.3% (28)
    2:1 Швеция
    8.7% (10)
    1:0 Швеция
    4.3% (5)
    3:1 Швеция
    3.5% (4)
    4:0 Швеция
    3.5% (4)
    4:1 Швеция
    2.6% (3)
    5:0 Швеция
    1.7% (2)
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