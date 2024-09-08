Леау разыграл корнер с Фернандешем, далее Бруну выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Леау с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Силве, Маклин грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади на Фернандеша, Маккенна опередил соперника и головой выбил мяч на угловой.

Вновь португальцы разыграли корнер между собой, далее Нету от лицевой линии поля с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Силва головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

Маклин с левого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади на ход Дайксу, Силва грамотно поставил корпус и дал Коште спокойно сыграть на выходе.

Ганн попал под прессинг на правом углу штрафной площади, но голкипер сборной Шотландии сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

Леау совершил проход по левому флангу, далее Рафаэл сделал смещение к радиусу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, Ганн в прыжке перевёл мяч на угловой.

14' Леау убежал в штрафную площадь по левой половине поля после быстрого розыгрыша стандарта, а затем пробил по воротам, мяч попал в Хэнли и ушёл на угловой.

13' Семеду в борьбе с Дайксом на правой половине поля у штрафной площади сборной Шотландии оказался на газоне, Маурицио Мариани показал, что нужно играть дальше.

12' Силва теперь уже вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Бернарду пробил по воротам, вновь Маккенна удачно блокировал попытку.

11' Леау после перевода на левый фланг подработал мяч, а затем от боковой линии штрафной площади сделал прострел в центр штрафной, после рикошета Жота пробил по воротам, Маккенна грамотно блокировал попытку.

10' Гилмор в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Фернандеша. Португалия быстро разыграла стандарт.

9' Леау ворвался в штрафную площадь по левому флангу, а затем под давлением Хэнли пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

8' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Мактоминай!!! Маклин с левого фланга выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, португальцы ошиблись при создании искусственного офсайда и в итоге Мактоминай спокойно набежав на мяч головой отправил его в левый угол ворот.