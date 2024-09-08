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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Португалия
FIFA #8
0:1
Первый тайм: 20'
Шотландия
FIFA #48

Ход матча

7'
0:1
Мактоминай Скотт
(Маклин Кенни)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 128
Португалия 97.7% (125)
X 0.8% (1)
Шотландия 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Шотландия
13.00
6.40
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6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кошта
Диогу
2
Семеду
Нелсон
4
Силва
Антониу
3
Диаш
Рубен
19
Мендеш
Нуну
10
Силва
Бернарду
6
Пальинья
Жоау
8
Фернандеш
Бруну
20
Нету
Педру
21
Жота
Диогу
17
Леау
Рафаэл
1
Ганн
Ангус
2
Ралстон
Энтони
5
Хэнли
Грант
6
Маккенна
Скотт
3
Робертсон
Эндрю
8
Гилмор
Билли
23
Маклин
Кенни
11
Кристи
Райан
4
Мактоминай
Скотт
7
Макгинн
Джон
9
Дайкс
Линдон
Португалия
4-3-3
Шотландия
4-2-3-1

История личных встреч

Португалия
Шотландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 1 0.5
Далот Диогу 1 0.5
Фернандеш Бруну 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 1 0.5
Гилмор Билли 1 0.5
Ралстон Энтони 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шотландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Португалия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шотландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шотландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Хорватия 2:1 Португалия - Франция 0:0 Португалия - Словения 0:0 Грузия - Португалия 2:0
Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6
Шотландия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шотландия - Польша 2:3 Шотландия - Венгрия 0:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Германия - Шотландия 5:1
Шотландия - Финляндия 2:2 Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0

Результаты матчей

Португалия
Шотландия

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Португалия
Шотландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Польша
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Шотландия
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Португалия
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Хорватия
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Хорватия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Польша
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шотландия
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Польша
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Шотландия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Португалия
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хорватия
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 2
Швеция Исак Александр 2
Греция Иоаннидис Фотис 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    21'
    Леау совершил проход по левому флангу, далее Рафаэл сделал смещение к радиусу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, Ганн в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 20'
    Ганн попал под прессинг на правом углу штрафной площади, но голкипер сборной Шотландии сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • 19'
    Маклин с левого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади на ход Дайксу, Силва грамотно поставил корпус и дал Коште спокойно сыграть на выходе. 
  • Угловой
    18'
    Вновь португальцы разыграли корнер между собой, далее Нету от лицевой линии поля с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Силва головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
  • 17'
    С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади на Фернандеша, Маккенна опередил соперника и головой выбил мяч на угловой. 
  • 16'
    Леау с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Силве, Маклин грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    15'
    Леау разыграл корнер с Фернандешем, далее Бруну выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 14'
    Леау убежал в штрафную площадь по левой половине поля после быстрого розыгрыша стандарта, а затем пробил по воротам, мяч попал в Хэнли и ушёл на угловой. 
  • Судья
    13'
    Семеду в борьбе с Дайксом на правой половине поля у штрафной площади сборной Шотландии оказался на газоне, Маурицио Мариани показал, что нужно играть дальше. 
  • 12'
    Силва теперь уже вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Бернарду пробил по воротам, вновь Маккенна удачно блокировал попытку. 
  • 11'
    Леау после перевода на левый фланг подработал мяч, а затем от боковой линии штрафной площади сделал прострел в центр штрафной, после рикошета Жота пробил по воротам, Маккенна грамотно блокировал попытку. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Гилмор в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Фернандеша. Португалия быстро разыграла стандарт. 
  • 9'
    Леау ворвался в штрафную площадь по левому флангу, а затем под давлением Хэнли пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Мактоминай!!! Маклин с левого фланга выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, португальцы ошиблись при создании искусственного офсайда и в итоге Мактоминай спокойно набежав на мяч головой отправил его в левый угол ворот. 
  • 7'
    Мендеш из центра поля выполнил передачу на ход Фернандешу по левой половине поля, Бруну быстро отдал пас на ход Силве, а Бернарду в свою очередь доставил мяч к центру линии штрафной площади, Жота немного неуклюже подработал мяч, а затем плохо пробил в правый угол ворот под давлением соперника. 
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    • Фол, нарушение
      6'
      Гилмор перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади сборной Португалии, правила были нарушены против Нету. 
    • Угловой
      5'
      Гилмор с углового на этот раз покатил мяч на ближний угол штрафной площади, Кристи зацепился за мяч, но затем под давлением соперника доставить мяч в центр штрафной Райан не смог. 
    • Угловой
      4'
      Угловой у ворот сборной Португалии. Гилмор выполнил подачу на ближний угол вратарской, Пальинья неплохо выпрыгнул и головой под давлением соперника выбил мяч на повторный корнер. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Семеду в центре поля нарушил правила против Мактоминая. Игроки сборной Шотландии очень быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Фернандеш в борьбе за мяч в центре поля наступил на ногу Гилмору. После паузы полузащитник сборной Шотландии показал, что готов играть дальше. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Лиссабоне. Роберто Мартинес после прошлого матча провёл ротацию состава, а вот Стив Кларк основной состав после битвы с Польшей решил не менять. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Португалия 0:1 Шотландия

    Исход игры
    Португалия
    97.7% (125)
    Ничья
    0.8% (1)
    Шотландия
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    44.55% (49)
    Нет
    55.45% (61)
    Популярный счёт
    2:0 Португалия
    39.8% (51)
    2:1 Португалия
    21.1% (27)
    3:1 Португалия
    15.6% (20)
    3:0 Португалия
    4.7% (6)
    1:0 Португалия
    3.1% (4)
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