Тур: 2. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Мариани Маурицио
0:1
Первый тайм: 20'
Ход матча
7'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Мендеш
Нуну
20
Нету
Педру
21
Жота
Диогу
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нету ПедруНападающий
-
21 Жота ДиогуНападающий
-
17 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
22 Силва РуиВратарь
- Защитник
-
13 Вейга РенатуЗащитник
-
12 Са ЖозеПолузащитник
-
14 Сантос ТьягоПолузащитник
-
15 Невеш ЖоауПолузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фелиш ЖоауНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
11 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кларк ЗандерВратарь
-
13 Дойг ДжошЗащитник
- Защитник
-
16 Сауттар ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Морган ЛьюисПолузащитник
-
19 Конуэй ТоммиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Доак БенНападающий
-
20 Голд РайанНападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Португалия
Шотландия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|1
|0.5
|Далот Диогу
|1
|0.5
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
Шотландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|1
|0.5
|Гилмор Билли
|1
|0.5
|Ралстон Энтони
|0
|0
Карточки
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шотландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шотландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Португалия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шотландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шотландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Хорватия 2:1 Португалия - Франция 0:0 Португалия - Словения 0:0 Грузия - Португалия 2:0
Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6
Шотландия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шотландия - Польша 2:3 Шотландия - Венгрия 0:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Германия - Шотландия 5:1
Шотландия - Финляндия 2:2 Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0
Результаты матчей
Португалия
Шотландия
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Португалия
Шотландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига A. Группа 1
Лига A. Группа 1
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|2
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|2
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Португалия 0:1 Шотландия
Исход игры
Португалия
97.7% (125)
Ничья
0.8% (1)
Шотландия
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
44.55% (49)
Нет
55.45% (61)
Популярный счёт
2:0 Португалия
39.8% (51)
2:1 Португалия
21.1% (27)
3:1 Португалия
15.6% (20)
3:0 Португалия
4.7% (6)
1:0 Португалия
3.1% (4)
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