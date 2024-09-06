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Тур: 2. Стадион: .
Португалия
FIFA #8
 
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Шотландия
FIFA #48
Прогнозы 43
Португалия 97.7% (42)
X 0% (0)
Шотландия 2.3% (1)
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Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Шотландия
13.50
5.70
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9.20
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Португалия
Шотландия

История личных встреч

Португалия
Шотландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 1 1
Далот Диогу 1 1
Фернандеш Бруну 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 1 1
Гилмор Билли 1 1
Ралстон Энтони 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шотландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Португалия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шотландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шотландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Хорватия 2:1 Португалия - Франция 0:0 Португалия - Словения 0:0 Грузия - Португалия 2:0
Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6
Шотландия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шотландия - Польша 2:3 Шотландия - Венгрия 0:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Германия - Шотландия 5:1
Шотландия - Финляндия 2:2 Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0

Результаты матчей

Португалия
Шотландия

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Португалия
Шотландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Польша
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Хорватия
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Шотландия
 1 0 0 1 2 - 3 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шотландия
 1 0 0 1 2 - 3 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Польша
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хорватия
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Литва Черных Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Шотландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2024, осталось 2 дня 10 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 43
    Португалия 97.7% (42)
    X 0% (0)
    Шотландия 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Шотландия
    13.50
    5.70
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    Прогнозы на матч Португалия - Шотландия

    Исход игры
    Португалия
    97.8% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Шотландия
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.81% (24)
    Меньше
    44.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    51.16% (22)
    Нет
    48.84% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Португалия
    37% (17)
    2:1 Португалия
    34.8% (16)
    3:1 Португалия
    13% (6)
    3:0 Португалия
    4.3% (2)
    1:0 Португалия
    4.3% (2)
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    Португалия
    Шотландия
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