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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Хорватия
FIFA #12
0:0
Первый тайм: 18'
Польша
FIFA #28
0'
2' Желтая карточка
Ковачич Матео
14' Желтая карточка
Пьяца Марко

Ход матча

2'
Ковачич Матео
 
14'
Пьяца Марко
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 124
Хорватия 83.1% (103)
X 13.7% (17)
Польша 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Польша
5.20
4.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ливакович
Доминик
6
Шутало
Йосип
5
Чалета-Цар
Дуе
4
Гвардиол
Йошко
20
Пьяца
Марко
19
Соса
Борна
8
Ковачич
Матео
13
Сучич
Петар
10
Модрич
Лука
17
Петкович
Бруно
22
Матанович
Игорь
1
Скорупски
Лукаш
4
Валюкевич
Себастьян
5
Беднарек
Ян
3
Давидович
Павел
13
Каминьски
Якуб
21
Залевски
Никола
20
Шиманьски
Себастьян
7
Урбаньски
Кацпер
10
Зелиньски
Пётр
16
Богуш
Матеуш
9
Левандовски
Роберт
Хорватия
3-3-3-1
Польша
5-3-2

История личных встреч

Хорватия
Польша

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧЕ2(2
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 (1) 0.5
Шиманьски Себастьян 1 0.5
Залевски Никола 1 (1) 0.5

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 1 0
Ковачич Матео 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давидович Павел 1 0
Слиш Бартош 1 0
Залевски Никола 1 0

Результаты матчей

Хорватия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Польша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Португалия - Хорватия 2:1 Хорватия - Италия 1:1 Хорватия - Албания 2:2 Испания - Хорватия 3:0
Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0
Польша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шотландия - Польша 2:3 Франция - Польша 1:1 Польша - Австрия 1:3 Польша - Нидерланды 1:2
Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2

Результаты матчей

Хорватия
Польша

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хорватия
Польша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Польша
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Шотландия
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Португалия
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Хорватия
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Хорватия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Польша
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шотландия
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Польша
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Шотландия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Португалия
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хорватия
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 2
Швеция Исак Александр 2
Греция Иоаннидис Фотис 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Небольшая паника в обороне сборной Польши, Ковачич с подбора решил пробить по воротам, но мяч после рикошета отскочил в руки Скорупски.
  • 15'
    Зелиньски со штрафного попытался закрутить мяч в створ, но хорваты отбились, с подбора Каминьски пробил в Матановича.
  • Желтая карточка
    14'
    Пьяца получает предупреждение за фол против Залевски на правом фланге обороны.
  • 13'
    Также в нулевые команды дважды играли в товарняках - в 2003 обошлось без голов, а в 2006 хорваты проиграли дома 0:1.
  • 12'
    Единственный официальный матч, который стал до сегодняшнего дня последним, команды провели на Евро-2008 - хорваты выиграли благодаря голу Ивана Класнича.
  • 11'
    Территориальное преимущество сборной Хорватии на первых минутах не вызывает сомнений, поляки пока не могут забрать мяч себе.
  • 10'
    Петкович попытался на дриблинге войти в штрафную, прокинул мимо Валюкевича, однако Беднарек подстраховал.
  • 9'
    Матанович после навеса Сосы с левого фланга играет головой на опережение, однако в створ ворот не попадает.
  • Опасный момент
    8'
    Чалета-Цар после навеса Модрича с углового пробивает головой с близкого расстояния, однако Скорупски спасает ворота, а защитники помогают на "пятаке"!
  • Угловой
    7'
    После розыгрыша углового Модрич навесил в штрафную, а Пьяца пробил первым касанием - мяч после рикошета прошел рядом со штангой.
  • 6'
    Сучич получает мяч на правом фланге атаки и исполняет прострел в штрафную, который прервал защитник поляков.
  • 5'
    Первый удар в матче наносят хозяева - Матанович после паса Петковича в касание пробил с 17 метров, но мяч прошел мимо створа.
  • 4'
    Поляки же в драматичном матче одолели Шотландию в гостях - сначала они позволили сопернику отыграться с 0:2, но в компенсированное время Залевски реализовал пенальти.
  • 3'
    Напомним, что сборная Хорватии уступила Португалии в первом туре 1:2, при этом за хорватов "отличился" Далот.
  • Желтая карточка
    2'
    Первая желтая карточка у нас достаточно быстро - Ковачич срывает забег Шиманьски в центре поля.
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    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хорватия 0:0 Польша

    Исход игры
    Хорватия
    83.1% (103)
    Ничья
    13.7% (17)
    Польша
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (72)
    Меньше
    33.33% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    76.85% (83)
    Нет
    23.15% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Хорватия
    52.4% (65)
    1:0 Хорватия
    14.5% (18)
    1:1 Ничья
    8.9% (11)
    2:0 Хорватия
    5.6% (7)
    3:1 Хорватия
    1.6% (2)
    1:2 Польша
    1.6% (2)
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