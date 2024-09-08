Петкович попытался на дриблинге войти в штрафную, прокинул мимо Валюкевича, однако Беднарек подстраховал.

Территориальное преимущество сборной Хорватии на первых минутах не вызывает сомнений, поляки пока не могут забрать мяч себе.

Единственный официальный матч, который стал до сегодняшнего дня последним, команды провели на Евро-2008 - хорваты выиграли благодаря голу Ивана Класнича.

Также в нулевые команды дважды играли в товарняках - в 2003 обошлось без голов, а в 2006 хорваты проиграли дома 0:1.

Пьяца получает предупреждение за фол против Залевски на правом фланге обороны.

Зелиньски со штрафного попытался закрутить мяч в створ, но хорваты отбились, с подбора Каминьски пробил в Матановича.

Небольшая паника в обороне сборной Польши, Ковачич с подбора решил пробить по воротам, но мяч после рикошета отскочил в руки Скорупски.

9' Матанович после навеса Сосы с левого фланга играет головой на опережение, однако в створ ворот не попадает.

8' Чалета-Цар после навеса Модрича с углового пробивает головой с близкого расстояния, однако Скорупски спасает ворота, а защитники помогают на "пятаке"!

7' После розыгрыша углового Модрич навесил в штрафную, а Пьяца пробил первым касанием - мяч после рикошета прошел рядом со штангой.

6' Сучич получает мяч на правом фланге атаки и исполняет прострел в штрафную, который прервал защитник поляков.

5' Первый удар в матче наносят хозяева - Матанович после паса Петковича в касание пробил с 17 метров, но мяч прошел мимо створа.

4' Поляки же в драматичном матче одолели Шотландию в гостях - сначала они позволили сопернику отыграться с 0:2, но в компенсированное время Залевски реализовал пенальти.

3' Напомним, что сборная Хорватии уступила Португалии в первом туре 1:2, при этом за хорватов "отличился" Далот.