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Тур: 2. Стадион: .
Хорватия
FIFA #12
 
Позже
Польша
FIFA #28
Прогнозы 43
Хорватия 88.4% (38)
X 7% (3)
Польша 4.7% (2)
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Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Польша
4.70
4.00
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5.00
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Хорватия
Польша

История личных встреч

Хорватия
Польша

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧЕ2(2
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 (1) 1
Шиманьски Себастьян 1 1
Залевски Никола 1 (1) 1

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давидович Павел 1 0
Слиш Бартош 1 0
Залевски Никола 1 0

Результаты матчей

Хорватия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Польша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Португалия - Хорватия 2:1 Хорватия - Италия 1:1 Хорватия - Албания 2:2 Испания - Хорватия 3:0
Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0
Польша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шотландия - Польша 2:3 Франция - Польша 1:1 Польша - Австрия 1:3 Польша - Нидерланды 1:2
Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2

Результаты матчей

Хорватия
Польша

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хорватия
Польша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Польша
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Хорватия
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Шотландия
 1 0 0 1 2 - 3 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шотландия
 1 0 0 1 2 - 3 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Польша
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хорватия
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Литва Черных Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2024, осталось 2 дня 10 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 43
    Хорватия 88.4% (38)
    X 7% (3)
    Польша 4.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Польша
    4.70
    4.00
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    Прогнозы на матч Хорватия - Польша

    Исход игры
    Хорватия
    87% (40)
    Ничья
    8.7% (4)
    Польша
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.77% (30)
    Меньше
    30.23% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (34)
    Нет
    20.93% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Хорватия
    54.3% (25)
    1:0 Хорватия
    13% (6)
    1:1 Ничья
    8.7% (4)
    2:0 Хорватия
    6.5% (3)
    3:1 Хорватия
    4.3% (2)
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    Польша
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