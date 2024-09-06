Тур: 2. Стадион: Opus Arena.
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Главный тренер: Далич Златко
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Главный тренер: Пробеж Михал
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хорватия
Польша
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|1
|Шиманьски Себастьян
|1
|1
|Залевски Никола
|1 (1)
|1
Карточки
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модрич Лука
|1
|0
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давидович Павел
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
Результаты матчей
Хорватия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Польша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хорватия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Португалия - Хорватия 2:1 Хорватия - Италия 1:1 Хорватия - Албания 2:2 Испания - Хорватия 3:0
Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0
Польша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шотландия - Польша 2:3 Франция - Польша 1:1 Польша - Австрия 1:3 Польша - Нидерланды 1:2
Польша - Турция 2:1 Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2
Результаты матчей
Хорватия
Польша
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хорватия
Польша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Польша
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|1
|Литва
|Черных Фёдор
|1
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1
Прогнозы на матч Хорватия - Польша
Исход игры
Хорватия
87% (40)
Ничья
8.7% (4)
Польша
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
69.77% (30)
Меньше
30.23% (13)
Обе команды забьют
Да
79.07% (34)
Нет
20.93% (9)
Популярный счёт
2:1 Хорватия
54.3% (25)
1:0 Хорватия
13% (6)
1:1 Ничья
8.7% (4)
2:0 Хорватия
6.5% (3)
3:1 Хорватия
4.3% (2)
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