И снова VAR разбирает эпизод. Есть подозрения по поводу положения Эмболо во время передачи Аканджи. Возможно, форвард швейцарской сборной находился в минимальном офсайде.

Затягивается у нас пауза. Ле Норман по-прежнему на поле и не собирается его покидать. Если Эмболо находился в офсайде, то защитник испанской сборной останется в игре. Ждём решение Пельто.

И всё-таки VAR подтвердил изначальное решение арбитра! Испанцы остаются в меньшинстве, а хозяева, плюсом, получают право на перспективный штрафной. Невероятный матч!

ЖАРИЩА! Амдуни со стандарта с 24 метров идеально перебросил стенку и угодил в перекладину. Не факт, что Райя в этом эпизоде спас бы свою команду. Продолжают атаковать хозяева!

Неудачно гости вынесли мяч из своей штрафной, после чего Омерагич с хорошей позиции пробил по воротам, но его выстрел успел заблокировать Лапорт. Ждём, какие перестановки в ближайшее время произведёт Луис Де ла Фуэнте.

Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Испании. Последовал короткий розыгрыш, после которого Фабиан Руис выполнил слишком сильный кросс к дальней штанге, и мяч улетел за пределы поля.

Невероятно событийным выходит у нас начало матча. Есть у меня такое ощущение, что для швейцарцев ещё ничего не потеряно, и хозяева смогут "оживить" интригу.

Уильямс получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и выполнил кросс в район дальней штанги, Ламин Ямаль классно открылся, но в борьбе с Эбишером пробить по воротам не сумел.

Задумчив у кромки поля Мурат Якин. Сложное начало для его команды, однако шансы на спасение ещё есть. А пока в нашем матче небольшое затишье. Испанцы перекатывают мяч на своей половине поля.

Ле Норман избавился от мяча на своей половине поля, после чего ему случайно на ногу наступил Амдуни. Неприятный эпизод, который мог закончиться серьёзным повреждением.

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Варгас наказан предупреждением в составе сборной Швейцарии. Карвахаль со своей половины поля мчался вперёд, а игрок хозяев откровенно схватил его руками.

Гримальдо с левого фланга выполнил перспективный кросс в центр штрафной соперника, Хоселу готовился головой пробить по воротам, но его в последний момент успел опередить Кобель.

Эмболо зацепился за сложный мяч в центральном круге, но дальнейшее его продвижение с помощью нарушения остановил Ле Норман. Боснийский рефери обошёлся без карточки в этом моменте.

Удаление в составе сборной Испании! Ле Норман отправляется в раздевалку. Аканджи со своей половины поля отдал шикарный пас вперёд, Эмболо по центру имел возможность выскочить на рандеву с голкипером, но его очевидно на газон уложил защитник гостей!

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! ФАБИАН РУИС! Ламин Ямаль по центру разогнал атаку своей команды и отдал пас на левый край, где Уильямс ворвался в штрафную и пробил точно в Кобеля, однако мяч отскочил к Фабиану Руису, а тот с 10 метров добил снаряд в правый нижний угол!

13' Угловой на левом фланге заработали испанцы. Последовал короткий розыгрыш, после чего мяч пришёл к Гримальдо, который пробил с 27 метров, но снаряд прилетел точно в руки Кобелю.

12' Гримальдо на скорости слева влетел в штрафную соперника и от лицевой прострелил в центр. Хоселу ожидал мяча в районе ближней штанги, но эту передачу сумел перехватить Вютрих.

11' Великолепный старт поединка мы наблюдаем. Бесспорно, испанцы сегодня являются фаворитами матча, вот только сборная Швейцарии в родных стенах может дать бой абсолютно любому сопернику.

10' Не засчитан гол сборной Швейцарии! Пельто сходил к монитору и убедился, что Фройлер сыграл рукой. Очень обидно должно быть хозяевам, которым удалось молниеносно сравнять счёт.

9' И снова VAR в работе. В начальной стадии атаки Фройлер в центральной части поля сыграл рукой. Пельто лично отправляется к монитору, дабы посмотреть повтор момента.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! НЕ ЗАСЧИТАН!!! ОМЕРАГИЧ! Быстро сравнивают счёт хозяева! Эмболо получил мяч на левом фланге, в полном одиночестве домчался до штрафной и прострелил к дальней штанге, а Омерагич спокойно переправил снаряд в пустой створ!

7' VAR включается в работу. Проверяет видеоассистенты гол Хоселу. На повторе очевидно, что мяч полностью пересёк линию, так что, вероятнее всего, первоначальное решение Пельто останется неизменным.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ХОСЕЛУ! Ламин Ямаль справа на скорости ворвался в штрафную соперника и от лицевой выполнил кросс к дальней штанге, Хоселу головой пробил по воротам, и Кобель даже вытащил этот выстрел, вот только сделал он это уже за линией!