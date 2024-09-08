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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Пельто Ирфан
Швейцария
FIFA #15
0:2
Первый тайм: 28'
Испания
FIFA #3
0'
0:1
4' Гол
Хоселу Санмартин
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Омерагич Бечир
0:2
13' Гол
Руис Фабиан
18' Желтая карточка
Варгас Рубен
21' Красная карточка
Ле Норман Робен

Ход матча

4'
0:1
Хоселу Санмартин
(Ямаль Ламин)
7'
Омерагич Бечир
 
13'
0:2
Руис Фабиан
18'
Варгас Рубен
 
21'
 
Ле Норман Робен
28'
 
Вивиан Даниэль
Педри

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 118
Швейцария 1.7% (2)
X 14.4% (17)
Испания 83.9% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Швейцария
Ничья
Испания
5.26
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
22
Вютрих
Грегори
5
Аканджи
Мануэль
13
Родригес
Рикардо
2
Омерагич
Бечир
20
Эбишер
Мишель
8
Фройлер
Ремо
6
Закария
Денис
23
Амдуни
Зеки
17
Варгас
Рубен
7
Эмболо
Брель
1
Райя
Давид
2
Карвахаль
Даниэль
3
Ле
Норман
Робен
14
Лапорт
Эмерик
12
Гримальдо
Алехандро
16
Родри
Эрнандес
8
Руис
Фабиан
19
Ямаль
Ламин
20
Педри
17
Уильямс
Нико
9
Хоселу
Санмартин
Швейцария
3-4-2-1
Испания
4-2-3-1

История личных встреч

Швейцария
Испания

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:2
ЛНУ
0:1
Е2
1:1
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:0
ЧМ
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 1 0.5
Руис Фабиан 1 0.5
Ямаль Ламин 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 1 1
Эльведи Нико 0 1
Видмер Сильван 1 0
Эмболо Брель 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Варгас Рубен 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 1 1
Перес Айосе 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Ольмо Дани 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Луис де ла Фуэнте 1 0

Результаты матчей

Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Дания - Швейцария 2:0 Англия - Швейцария 1:1 Швейцария - Италия 2:0 Швейцария - Германия 1:1
Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5
Испания
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Сербия - Испания 0:0 Испания - Англия 2:1 Испания - Франция 2:1 Испания - Германия 2:1
Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1

Результаты матчей

Швейцария
Испания

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Швейцария
Испания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Испания
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Сербия
 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
Швейцария
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сербия
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Испания
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Швейцария
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Швейцария
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Сербия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 2
Швеция Исак Александр 2
Греция Иоаннидис Фотис 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    29'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Испании. Последовал короткий розыгрыш, после которого Фабиан Руис выполнил слишком сильный кросс к дальней штанге, и мяч улетел за пределы поля. 
  • Замена
    28'
    Замена в составе сборной Испании. Вместо Педри на поле появился Вивиан. 
  • 27'
    Неудачно гости вынесли мяч из своей штрафной, после чего Омерагич с хорошей позиции пробил по воротам, но его выстрел успел заблокировать Лапорт. Ждём, какие перестановки в ближайшее время произведёт Луис Де ла Фуэнте. 
  • Штанга
    26'
    ЖАРИЩА! Амдуни со стандарта с 24 метров идеально перебросил стенку и угодил в перекладину. Не факт, что Райя в этом эпизоде спас бы свою команду. Продолжают атаковать хозяева!
  • 25'
    И всё-таки VAR подтвердил изначальное решение арбитра! Испанцы остаются в меньшинстве, а хозяева, плюсом, получают право на перспективный штрафной. Невероятный матч!
  • 24'
    Затягивается у нас пауза. Ле Норман по-прежнему на поле и не собирается его покидать. Если Эмболо находился в офсайде, то защитник испанской сборной останется в игре. Ждём решение Пельто. 
  • Видеоповтор
    23'
    И снова VAR разбирает эпизод. Есть подозрения по поводу положения Эмболо во время передачи Аканджи. Возможно, форвард швейцарской сборной находился в минимальном офсайде. 
  • Красная карточка
    22'
    Удаление в составе сборной Испании! Ле Норман отправляется в раздевалку. Аканджи со своей половины поля отдал шикарный пас вперёд, Эмболо по центру имел возможность выскочить на рандеву с голкипером, но его очевидно на газон уложил защитник гостей!
  • Фол, нарушение
    21'
    Эмболо зацепился за сложный мяч в центральном круге, но дальнейшее его продвижение с помощью нарушения остановил Ле Норман. Боснийский рефери обошёлся без карточки в этом моменте. 
  • 20'
    Гримальдо с левого фланга выполнил перспективный кросс в центр штрафной соперника, Хоселу готовился головой пробить по воротам, но его в последний момент успел опередить Кобель. 
  • Желтая карточка
    19'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Варгас наказан предупреждением в составе сборной Швейцарии. Карвахаль со своей половины поля мчался вперёд, а игрок хозяев откровенно схватил его руками. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Ле Норман избавился от мяча на своей половине поля, после чего ему случайно на ногу наступил Амдуни. Неприятный эпизод, который мог закончиться серьёзным повреждением. 
  • 17'
    Задумчив у кромки поля Мурат Якин. Сложное начало для его команды, однако шансы на спасение ещё есть. А пока в нашем матче небольшое затишье. Испанцы перекатывают мяч на своей половине поля. 
  • 16'
    Уильямс получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и выполнил кросс в район дальней штанги, Ламин Ямаль классно открылся, но в борьбе с Эбишером пробить по воротам не сумел. 
  • 15'
    Невероятно событийным выходит у нас начало матча. Есть у меня такое ощущение, что для швейцарцев ещё ничего не потеряно, и хозяева смогут "оживить" интригу. 
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    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! ФАБИАН РУИС! Ламин Ямаль по центру разогнал атаку своей команды и отдал пас на левый край, где Уильямс ворвался в штрафную и пробил точно в Кобеля, однако мяч отскочил к Фабиану Руису, а тот с 10 метров добил снаряд в правый нижний угол!
    • Угловой
      13'
      Угловой на левом фланге заработали испанцы. Последовал короткий розыгрыш, после чего мяч пришёл к Гримальдо, который пробил с 27 метров, но снаряд прилетел точно в руки Кобелю. 
    • 12'
      Гримальдо на скорости слева влетел в штрафную соперника и от лицевой прострелил в центр. Хоселу ожидал мяча в районе ближней штанги, но эту передачу сумел перехватить Вютрих. 
    • 11'
      Великолепный старт поединка мы наблюдаем. Бесспорно, испанцы сегодня являются фаворитами матча, вот только сборная Швейцарии в родных стенах может дать бой абсолютно любому сопернику. 
    • Судья
      10'
      Не засчитан гол сборной Швейцарии! Пельто сходил к монитору и убедился, что Фройлер сыграл рукой. Очень обидно должно быть хозяевам, которым удалось молниеносно сравнять счёт. 
    • Видеоповтор
      9'
      И снова VAR в работе. В начальной стадии атаки Фройлер в центральной части поля сыграл рукой. Пельто лично отправляется к монитору, дабы посмотреть повтор момента. 
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! НЕ ЗАСЧИТАН!!! ОМЕРАГИЧ! Быстро сравнивают счёт хозяева! Эмболо получил мяч на левом фланге, в полном одиночестве домчался до штрафной и прострелил к дальней штанге, а Омерагич спокойно переправил снаряд в пустой створ!
    • Видеоповтор
      7'
      VAR включается в работу. Проверяет видеоассистенты гол Хоселу. На повторе очевидно, что мяч полностью пересёк линию, так что, вероятнее всего, первоначальное решение Пельто останется неизменным. 
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ХОСЕЛУ! Ламин Ямаль справа на скорости ворвался в штрафную соперника и от лицевой выполнил кросс к дальней штанге, Хоселу головой пробил по воротам, и Кобель даже вытащил этот выстрел, вот только сделал он это уже за линией!
    • Опасный момент
      5'
      ОПАСНО! Уильямс с левого фланга прострелил в центр штрафной, Хоселу в одно касание несильно пробил под перекладину, и Кобель спокойно перевёл мяч через перекладину!
    • 4'
      Напомню, что в матче первого тура швейцарцы проиграли сборной Дании со счётом 0-2. Испанцы провели хороший матч в Сербии, но забить так и не смогли. Поединок завершился со счётом 0-0. 
    • 3'
      Перехватили швейцарцы мяч на чужой половине поля. Амдуни получил снаряд на правом фланге и пытался продвинуться вперёд, однако обыграть Гримальдо у него не получилось. 
    • 2'
      Футболисты сборной Швейцарии вышли на эту встречу в красном комплекте формы, гости играют в светло-жёлтой форме. Ворота Кобеля в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли испанцы. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Швейцария 0:2 Испания

    Исход игры
    Швейцария
    1.7% (2)
    Ничья
    14.4% (17)
    Испания
    83.9% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (66)
    Меньше
    38.89% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (78)
    Нет
    27.78% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Испания
    44.1% (52)
    0:1 Испания
    15.3% (18)
    1:1 Ничья
    11% (13)
    0:2 Испания
    7.6% (9)
    1:3 Испания
    5.9% (7)
    2:3 Испания
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Швейцария
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