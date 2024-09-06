  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2023-2025
Тур: 2. Стадион: .
Швейцария
FIFA #15
 
Позже
Испания
FIFA #3
Прогнозы 46
Швейцария 2.2% (1)
X 6.5% (3)
Испания 91.3% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Испания
5.30
Реклама, pari.ru
5.30
Реклама, zenit.win
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Швейцария
Испания

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:2
ЛНУ
0:1
Е2
1:1
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:0
ЧМ
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 1 1
Эльведи Нико 0 1
Видмер Сильван 1 0
Эмболо Брель 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Айосе 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Ольмо Дани 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Луис де ла Фуэнте 1 0

Результаты матчей

Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Испания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Дания - Швейцария 2:0 Англия - Швейцария 1:1 Швейцария - Италия 2:0 Швейцария - Германия 1:1
Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5
Испания
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Сербия - Испания 0:0 Испания - Англия 2:1 Испания - Франция 2:1 Испания - Германия 2:1
Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1

Результаты матчей

Швейцария
Испания

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Швейцария
Испания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Испания
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сербия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Швейцария
 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сербия
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Швейцария
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Литва Черных Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2024, осталось 2 дня 10 часов 45 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 46
    Швейцария 2.2% (1)
    X 6.5% (3)
    Испания 91.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария
    Ничья
    Испания
    5.30
    Реклама, pari.ru
    5.30
    Реклама, zenit.win
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Швейцария - Испания онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Швейцария - Испания

    Исход игры
    Швейцария
    2.2% (1)
    Ничья
    6.5% (3)
    Испания
    91.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (32)
    Меньше
    27.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Испания
    56.5% (26)
    0:2 Испания
    10.9% (5)
    0:1 Испания
    8.7% (4)
    1:3 Испания
    6.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Швейцария
    Испания
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный