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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Франция
FIFA #2
1:0
Второй тайм: 56'
Бельгия
FIFA #6
0'
4' Желтая карточка
Коне Куадио
8' Желтая карточка
Опенда Лои
8' Желтая карточка
Динь Люка
1:0
29' Гол
Коло-Муани Рандаль
38' Желтая карточка
Тилеманс Юри

Ход матча

4'
Коне Куадио
 
8'
 
Опенда Лои
8'
Динь Люка
 
29'
Коло-Муани Рандаль
(Дембеле Усман)
1:0
38'
 
Тилеманс Юри

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 218 Количество передач 234
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 132
Франция 76.5% (101)
X 17.4% (23)
Бельгия 6.1% (8)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
5
Кунде
Жюль
4
Упамекано
Дайо
17
Салиба
Вильям
3
Динь
Люка
13
Канте
Н'Голо
6
Коне
Куадио
8
Гендузи
Маттео
11
Дембеле
Усман
12
Коло-Муани
Рандаль
9
Тюрам
Маркус
1
Кастельс
Коэн
21
Кастань
Тимоти
4
Фас
Ваут
2
Дебаст
Зено
3
Теате
Артур
6
Онана
Амаду
8
Тилеманс
Юри
11
Лукебакио
Доди
7
Де
Брёйне
Кевин
10
Доку
Жереми
9
Опенда
Лои
Франция
4-3-3
Бельгия
4-2-3-1

История личных встреч

Франция
Бельгия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2
1:0
ЛНУ
2:3
ЧМ
1:0
ТМС
3:4
ТМС
0:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 1 0.5
Баркола Бредли 1 0.5
Дембеле Усман 0 0
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 2 (1) 1
Тилеманс Юри 1 0.5
Опенда Лои 0 0
Доку Жереми 0 0

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 2 0
Динь Люка 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Опенда Лои 1 0

Результаты матчей

Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Франция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бельгия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Франция - Италия 1:3 Испания - Франция 2:1 Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0
Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1
Бельгия
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Бельгия - Израиль 3:1 Франция - Бельгия 1:0 Украина - Бельгия 0:0 Бельгия - Румыния 2:0
Бельгия - Словакия 0:1 Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0

Результаты матчей

Франция
Бельгия

Точный счет

1:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Франция
Бельгия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 2:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Бельгия
 0:2 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Франция
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Израиль
 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 0:2 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Франция
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Италия
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 2:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Франция
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Израиль
 0:2 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Бельгия
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Швеция Исак Александр 3
Словения Шешко Беньямин 3
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Португалия Роналду Криштиану 2
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    60'
    ГООООООООЛ! 2:0!!! Дембеле!!! 
  • Опасный момент
    59'
    Коне с левого фланга получил передачу к радиусу штрафной площади и под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 58'
    Кунде после рывка по правому флангу выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гендузи под давлением соперника не удалось головой пробить по воротам. 
  • 57'
    Лукебакио выполнил передачу на ход Де Брёйне по левой половине поля, Упамекано грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Гендузи в центре поля нарушил правила против Де Брёйне. Бельгия в свою очередь по-прежнему долго разыгрывает стандарт. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Кастань на левом фланге нарушил правила против Диня. Франция не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 54'
    Коне с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
  • 53'
    Доку разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу во фланг на Опенда, Лои выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел соперника, а затем прилетел в руки Меньяну. 
  • 52'
    Из центра поля последовал заброс на ход Лукебакио к правому углу штрафной площади, Салиба опередил соперника и спокойно перехватил мяч. 
  • 51'
    Коло-Муани с левой половины поля выполнил проникающую передачу на ход Тюраму на ближний угол штрафной площади, но Маркус не смог прорваться между соперников к мячу, его при игре на выходе в итоге перехватил Кастельс. 
  • Угловой
    50'
    Динь разыграл корнер с Дембеле, но затем французы на левом фланге ничего интересного придумать не смогли. 
  • 49'
    Динь совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Дебаст не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
  • 48'
    Дембеле совершил рывок по правому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел в центр штрафной площади, Тюрам под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 47'
    В параллельном матче второй группы Лиги А сборная Италии на выезде пока что с минимальным счётом обыгрывает Израиль. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как сегодня подопечные Дидье Дешама покажут себя во второй половине матча, Бельгия наверняка будет стараться играть ещё более активно в атаке, а поэтому французам нужно быть внимательнее в обороне. 
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча Франция на домашнем поле с минимальным счётом обыгрывает Бельгию. Матч между командами получается более-менее равным в Лионе, но всё же французы оказались лучше в завершении атак, что позволило им забить гол в середине тайма. 
    • Угловой
      45'
      Дембеле с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кунде под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
    • 45'
      Канте из радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Теате и ушёл на угловой. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Тобиас Штилер к основному времени первого тайма. 
    • Угловой
      44'
      Угловой у ворот сборной Франции. Лукебакио выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гендузи грамотно сыграл по позиции и выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 43'
      Доку с левого фланга выполнил передачу на ход Де Брёйне к лицевой линии поля, Кевин сделал прострел на дальний угол вратарской, Лукебакио с острого угла пробил по воротам, Динь грамотно блокировал попытку. 
    • 42'
      Гендузи с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, но Коло-Муани не был готов к рывку. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Гендузи в центре поля нарушил правила против Доку. Вновь игроки сборной Бельгии быстро разыграли стандарт. 
    • 40'
      Динь с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Коло-Муани в касание внешней стороной стопы бил по воротам, мяч задел Дебаста и после рикошета пришёл в руки Кастельсу. 
    • Желтая карточка
      39'
      Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Коне. 
    • Офсайд
      38'
      Канте при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ход Коло-Муани, форвард сборной Франции забрался в небольшой офсайд. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Лукебакио теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Коне. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Кунде на левом фланге нарушил правила против Доку. Игроки сборной Бельгии быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      35'
      Лукебакио с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, французы сыграли внимательно в обороне и без особого труда перехватили мяч. 
    • 34'
      Упамекано передачей назад с левого фланга подставил Меньяна под прессинг Де Брёйне, Майк срезал мяч на угловой, что более-менее неплохо по итогам эпизода. 
    • 33'
      Из центра поля последовала передача к левому углу штрафной площади сборной Франции на ход Опенда, Меньян вовремя выскочил из ворот и уверенно перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Динь в центре поля нарушил правила против Лукебакио. Бельгия не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Коло-Муани!!! С левого фланга последовала подача на ближний угол штрафной площади от Диня, Дебаст в борьбе с Коло-Муани головой невольно сбросил мяч в центр к линии штрафной, Канте подработал мяч и сделал скидку на правый угол штрафной площади, Дембеле пробил в дальний угол ворот, Кастельс в прыжке отбил мяч перед собой, а затем уже Коло-Муани при игре на добивании из центра штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч задел грудь Фаса, а затем оказался в сетке. 
    • Опасный момент
      30'
      Тюрам вошёл в штрафную площадь с левого фланга и плотно пробил под правый угол ворот, Кастельс в прыжке отбил мяч к правому углу вратарской, где уже Теате не позволил Дембеле сыграть на добивании. 
    • 29'
      Дембеле попытался разогнать атаку по правому флангу, Доку грамотно отработал в обороне и выбил мяч в аут. 
    • Угловой
      28'
      Дембеле с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Упамекано под давлением соперника не удалось как следует головой пробить по воротам, получилась скидка в руки Кастельсу. 
    • 27'
      Дембеле убежал по правой половине поля в штрафную площадь, далее Усман собрал на себя двух соперников и выполнил передачу назад в радиус штрафной площади, Гендузи в касание пробил по воротам, мяч попал в Теате и ушёл на угловой. 
    • 26'
      Кунде разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Гендузи неудачно обработал мяч и не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 25'
      Коло-Муани с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 24'
      Тюрам получил мяч у левого угла штрафной площади от Гендузи, далее Маркус сделал передачу на ход Диню по углу штрафной, Люка сделал прострел в центр штрафной площади, мяч вновь попал в защитника сборной Бельгии, а затем улетел в аут. 
    • 23'
      Тюрам от левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Бельгии. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Онана в центре поля зацепил Тюрама. Франция не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Офсайд
      21'
      Коло-Муани разогнал атаку по левому флангу и выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на Тюрама, Маркус оказался в офсайде. 
    • 20'
      Фас разогнал атаку по центру, а затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Опенда в касание пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Меньян поймал его без особого труда. 
    • 19'
      Де Брёйне выполнил мягкий заброс на левый угол штрафной площади на ход Доку, Упамекано грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Де Брёйне перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Коне. 
    • 17'
      Де Брёйне выполнил передачу на ход Доку к ближнему углу штрафной площади при развитии атаки по левой половине поля, Кунде прочитал момент и перехватил мяч. 
    • 16'
      Канте с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на ближний угол, Гендузи в касание на исполнение пробил в ближний угол ворот, Кастельс поймал мяч без особого труда. 
    • 15'
      Быстро поднялся Опенда после паузы и показал, что он готов играть дальше. Лои сегодня с самого начала матча стал играть на нервах соперников. 
    • Травма, повреждение
      14'
      Опенда после борьбы за мяч в центре поля прилёг на газон, французы не хотели выбивать мяч в аут, но Тобиас Штилер в итоге остановил игру сам. 
    • Судья
      13'
      Коло-Муани убежал в штрафную площадь по левой половине поля и затем в борьбе с Де Брёйне и Фасом оказался на газоне, Тобиас Штилер показал, что нужно играть дальше. 
    • Офсайд
      12'
      Фас из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Опенда, форвард сборной Бельгии на этот раз забрался в небольшой офсайд. 
    • Опасный момент
      11'
      Лукебакио убежал по правому флангу в штрафную площадь после передачи от Де Брёйне из центра поля, далее Доди выполнил передачу к дальней штанге на Опенда, совсем немного Лои не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Угловой
      10'
      Де Брёйне с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тюрам хорошо отработал в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Желтая карточка
      9'
      Опенда и Динь устроили между собой небольшую стычку в позиционной борьбе, оба футболиста в итоге получил по жёлтой карточке за неспортивное поведение. 
    • Опасный момент
      8'
      Де Брёйне со стандарта закрутил мяч на дальний угол вратарской, Лукебакио в касание коленом направил мяч в створ ворот, Меньян быстро переместился и перевёл мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Дембеле на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Доку. Бельгия заработала неплохой стандарт. 
    • 6'
      Де Брёйне со стандарта выполнил мягкий заброс на правый угол штрафной площади, Онана головой сделал скидку к ближнему углу вратарской, Меньян спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Желтая карточка
      5'
      Полузащитник сборной Франции Куадио Коне получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Онаны. 
    • 4'
      Лукебакио уже также попытался что-то придумать на правом фланге, но Доди попал под прессинг двух соперников и в итоге потерял мяч. 
    • 3'
      Коне у радиуса своей штрафной площади едва не подарил мяч Опенда, но всё же в упорной борьбе Куадио не позволил Лои создать момент. 
    • 2'
      Доку совершил проход по левому флангу, но затем между двух соперников выполнить передачу на ближний угол штрафной площади у Жереми не получилось. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Лионе. Команда Дидье Дешама конечно же должна исправляться за поражение в противостоянии с Италии, но и для Бельгии этот матч является довольно принципиальным. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция 1:0 Бельгия

    Исход игры
    Франция
    76.5% (101)
    Ничья
    17.4% (23)
    Бельгия
    6.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.56% (78)
    Меньше
    28.44% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    78.9% (86)
    Нет
    21.1% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Франция
    48.5% (64)
    1:0 Франция
    11.4% (15)
    2:2 Ничья
    6.1% (8)
    1:1 Ничья
    6.1% (8)
    2:0 Франция
    4.5% (6)
    3:1 Франция
    1.5% (2)
    1:2 Бельгия
    1.5% (2)
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