Кастань на левом фланге нарушил правила против Диня. Франция не стала торопиться при розыгрыше мяча.

Гендузи в центре поля нарушил правила против Де Брёйне. Бельгия в свою очередь по-прежнему долго разыгрывает стандарт.

Лукебакио выполнил передачу на ход Де Брёйне по левой половине поля, Упамекано грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Кунде после рывка по правому флангу выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гендузи под давлением соперника не удалось головой пробить по воротам.

Коне с левого фланга получил передачу к радиусу штрафной площади и под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сегодня подопечные Дидье Дешама покажут себя во второй половине матча, Бельгия наверняка будет стараться играть ещё более активно в атаке, а поэтому французам нужно быть внимательнее в обороне.

В параллельном матче второй группы Лиги А сборная Италии на выезде пока что с минимальным счётом обыгрывает Израиль.

Дембеле совершил рывок по правому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел в центр штрафной площади, Тюрам под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

Динь совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Дебаст не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

Динь разыграл корнер с Дембеле, но затем французы на левом фланге ничего интересного придумать не смогли.

Коло-Муани с левой половины поля выполнил проникающую передачу на ход Тюраму на ближний угол штрафной площади, но Маркус не смог прорваться между соперников к мячу, его при игре на выходе в итоге перехватил Кастельс.

Из центра поля последовал заброс на ход Лукебакио к правому углу штрафной площади, Салиба опередил соперника и спокойно перехватил мяч.

Доку разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу во фланг на Опенда, Лои выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел соперника, а затем прилетел в руки Меньяну.

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Коне.

Динь с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Коло-Муани в касание внешней стороной стопы бил по воротам, мяч задел Дебаста и после рикошета пришёл в руки Кастельсу.

Гендузи с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, но Коло-Муани не был готов к рывку.

Доку с левого фланга выполнил передачу на ход Де Брёйне к лицевой линии поля, Кевин сделал прострел на дальний угол вратарской, Лукебакио с острого угла пробил по воротам, Динь грамотно блокировал попытку.

Угловой у ворот сборной Франции. Лукебакио выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гендузи грамотно сыграл по позиции и выбил мяч за пределы штрафной площади.

Три минуты добавил Тобиас Штилер к основному времени первого тайма.

Канте из радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Теате и ушёл на угловой.

Дембеле с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кунде под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча Франция на домашнем поле с минимальным счётом обыгрывает Бельгию. Матч между командами получается более-менее равным в Лионе, но всё же французы оказались лучше в завершении атак, что позволило им забить гол в середине тайма.

38' Канте при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ход Коло-Муани, форвард сборной Франции забрался в небольшой офсайд.

37' Лукебакио теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Коне.

36' Кунде на левом фланге нарушил правила против Доку. Игроки сборной Бельгии быстро разыграли стандарт.

35' Лукебакио с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, французы сыграли внимательно в обороне и без особого труда перехватили мяч.

34' Упамекано передачей назад с левого фланга подставил Меньяна под прессинг Де Брёйне, Майк срезал мяч на угловой, что более-менее неплохо по итогам эпизода.

33' Из центра поля последовала передача к левому углу штрафной площади сборной Франции на ход Опенда, Меньян вовремя выскочил из ворот и уверенно перехватил мяч.

32' Динь в центре поля нарушил правила против Лукебакио. Бельгия не стала торопиться при розыгрыше мяча.

31' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Коло-Муани!!! С левого фланга последовала подача на ближний угол штрафной площади от Диня, Дебаст в борьбе с Коло-Муани головой невольно сбросил мяч в центр к линии штрафной, Канте подработал мяч и сделал скидку на правый угол штрафной площади, Дембеле пробил в дальний угол ворот, Кастельс в прыжке отбил мяч перед собой, а затем уже Коло-Муани при игре на добивании из центра штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч задел грудь Фаса, а затем оказался в сетке.

30' Тюрам вошёл в штрафную площадь с левого фланга и плотно пробил под правый угол ворот, Кастельс в прыжке отбил мяч к правому углу вратарской, где уже Теате не позволил Дембеле сыграть на добивании.

29' Дембеле попытался разогнать атаку по правому флангу, Доку грамотно отработал в обороне и выбил мяч в аут.

28' Дембеле с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Упамекано под давлением соперника не удалось как следует головой пробить по воротам, получилась скидка в руки Кастельсу.

27' Дембеле убежал по правой половине поля в штрафную площадь, далее Усман собрал на себя двух соперников и выполнил передачу назад в радиус штрафной площади, Гендузи в касание пробил по воротам, мяч попал в Теате и ушёл на угловой.

26' Кунде разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Гендузи неудачно обработал мяч и не смог завершить момент ударом по воротам.

25' Коло-Муани с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели.

24' Тюрам получил мяч у левого угла штрафной площади от Гендузи, далее Маркус сделал передачу на ход Диню по углу штрафной, Люка сделал прострел в центр штрафной площади, мяч вновь попал в защитника сборной Бельгии, а затем улетел в аут.

23' Тюрам от левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Бельгии.

22' Онана в центре поля зацепил Тюрама. Франция не стала торопиться при розыгрыше мяча.

21' Коло-Муани разогнал атаку по левому флангу и выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на Тюрама, Маркус оказался в офсайде.

20' Фас разогнал атаку по центру, а затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Опенда в касание пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Меньян поймал его без особого труда.

19' Де Брёйне выполнил мягкий заброс на левый угол штрафной площади на ход Доку, Упамекано грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

18' Де Брёйне перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Коне.

17' Де Брёйне выполнил передачу на ход Доку к ближнему углу штрафной площади при развитии атаки по левой половине поля, Кунде прочитал момент и перехватил мяч.

16' Канте с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади на ближний угол, Гендузи в касание на исполнение пробил в ближний угол ворот, Кастельс поймал мяч без особого труда.

15' Быстро поднялся Опенда после паузы и показал, что он готов играть дальше. Лои сегодня с самого начала матча стал играть на нервах соперников.

14' Опенда после борьбы за мяч в центре поля прилёг на газон, французы не хотели выбивать мяч в аут, но Тобиас Штилер в итоге остановил игру сам.

13' Коло-Муани убежал в штрафную площадь по левой половине поля и затем в борьбе с Де Брёйне и Фасом оказался на газоне, Тобиас Штилер показал, что нужно играть дальше.

12' Фас из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Опенда, форвард сборной Бельгии на этот раз забрался в небольшой офсайд.

11' Лукебакио убежал по правому флангу в штрафную площадь после передачи от Де Брёйне из центра поля, далее Доди выполнил передачу к дальней штанге на Опенда, совсем немного Лои не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам.

10' Де Брёйне с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тюрам хорошо отработал в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

9' Опенда и Динь устроили между собой небольшую стычку в позиционной борьбе, оба футболиста в итоге получил по жёлтой карточке за неспортивное поведение.

8' Де Брёйне со стандарта закрутил мяч на дальний угол вратарской, Лукебакио в касание коленом направил мяч в створ ворот, Меньян быстро переместился и перевёл мяч на угловой.

7' Дембеле на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Доку. Бельгия заработала неплохой стандарт.

6' Де Брёйне со стандарта выполнил мягкий заброс на правый угол штрафной площади, Онана головой сделал скидку к ближнему углу вратарской, Меньян спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

5' Полузащитник сборной Франции Куадио Коне получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Онаны.

4' Лукебакио уже также попытался что-то придумать на правом фланге, но Доди попал под прессинг двух соперников и в итоге потерял мяч.

3' Коне у радиуса своей штрафной площади едва не подарил мяч Опенда, но всё же в упорной борьбе Куадио не позволил Лои создать момент.

2' Доку совершил проход по левому флангу, но затем между двух соперников выполнить передачу на ближний угол штрафной площади у Жереми не получилось.