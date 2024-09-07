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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Франция
FIFA #2
 
Позже
Бельгия
FIFA #6
Прогнозы 45
Франция 77.8% (35)
X 13.3% (6)
Бельгия 8.9% (4)
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Франция
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Франция
Бельгия

История личных встреч

Франция
Бельгия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2
1:0
ЛНУ
2:3
ЧМ
1:0
ТМС
3:4
ТМС
0:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 1 1
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 2 (1) 2
Тилеманс Юри 1 1
Опенда Лои 0 0
Доку Жереми 0 0

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 1 0

Результаты матчей

Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Франция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бельгия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Испания - Франция 2:1 Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1
Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0
Бельгия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Франция - Бельгия 1:0 Украина - Бельгия 0:0 Бельгия - Румыния 2:0 Бельгия - Словакия 0:1
Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2

Результаты матчей

Франция
Бельгия

Точный счет

1:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Франция
Бельгия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Франция
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Израиль
 1 0 0 1 1 - 3 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Франция
 1 0 0 1 1 - 3 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельгия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Франция
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.

    Главный судья: Стилер Тобиас

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    • Прогнозы 45
    Франция 77.8% (35)
    X 13.3% (6)
    Бельгия 8.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Бельгия
    3.75
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    Прогнозы на матч Франция - Бельгия

    Исход игры
    Франция
    77.8% (35)
    Ничья
    13.3% (6)
    Бельгия
    8.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (30)
    Меньше
    25% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Франция
    51.1% (23)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    2:0 Франция
    6.7% (3)
    2:2 Ничья
    6.7% (3)
    1:0 Франция
    6.7% (3)
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    Франция
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