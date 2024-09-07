Тур: 2. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Стилер Тобиас
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Главный тренер: Дешам Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
История личных встреч
Франция
Бельгия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
77
Бомбардиры внутри турнира
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|1
|1
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Брёйне Кевин
|2 (1)
|2
|Тилеманс Юри
|1
|1
|Опенда Лои
|0
|0
|Доку Жереми
|0
|0
Карточки
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|1
|0
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Франция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бельгия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бельгия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Испания - Франция 2:1 Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1
Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0
Бельгия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Франция - Бельгия 1:0 Украина - Бельгия 0:0 Бельгия - Румыния 2:0 Бельгия - Словакия 0:1
Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2
Результаты матчей
Франция
Бельгия
Точный счет
1:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Франция
Бельгия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига A. Группа 2
Лига A. Группа 2
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Польша
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Турция
|Йылмаз Барыш
|1 1
Прогнозы на матч Франция - Бельгия
Исход игры
Франция
77.8% (35)
Ничья
13.3% (6)
Бельгия
8.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
75% (30)
Меньше
25% (10)
Обе команды забьют
Да
82.5% (33)
Нет
17.5% (7)
Популярный счёт
2:1 Франция
51.1% (23)
1:1 Ничья
6.7% (3)
2:0 Франция
6.7% (3)
2:2 Ничья
6.7% (3)
1:0 Франция
6.7% (3)
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