Элшник получает мяч в штрафной гостей после передачи с левого края и пробивает в ближнюю "девятку" - Шацкий спасает свои ворота!

Снова Зайнутдинов отметился ударом с дальней дистанции, однако мяч после рикошета пришел в руки Облаку.

Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, однако с подачей Брекало оборона гостей справилась.

Еще пару замен готовит Станислав Черчесов, пока никто кроме Зайнутдинова не может даже пробить по воротам.

Лев Скворцов и Айбар Жаксылыков появляются на поле вместо Марата Быстрова и Абата Аймбетова.

Дркушич после навеса Черина пробивает головой в упор, однако Шацкий останавливает мяч на ленточке!

Количество фолов в эти минуты перерастает все мыслимые и немыслимые нормы, остроты у ворот нет вообще никакой.

Вот наконец сборная Казахстана создает острый момент, Зайнутдинова вывели на ударную позицию на линии штрафной, однако Облак поймал мяч!

После розыгрыша углового хозяева доставили мяч до штрафной, Элшник в касание попытался пробить по воротам, однако снаряд от ноги Марочкина перелетел через ворота гостей.

Еще один корнер разыграли хозяева, в итоге на фланге Чесноков сфолил против Стояновича.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! БЕНЬЯМИН ШЕШКО! Янжа со штрафного с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Шацкий на выходе не добрался до мяча, а Шешко головой воткнул снаряд в сетку!

Йон Горенц-Станкович и Жан Випотник появляются на поле вместо Яна Млакара и Жана Цесара.

Позиционная атака сборной Казахстана завершается дальним ударом в исполнении Зайнутдинова - мяч проходит мимо ворот.

Ислам Чесноков и Алибек Касым появляются на поле вместо Максима Самородова и Сергея Малого.

Второй тайм начинается без особой остроты, пока не совсем понятно, что может помочь сборной Казахстана.

Параллельно в этой группе встречаются сборные Норвегии и Австрии, там соперники отличились по разу.

Ничего примечательного на старте второго тайма не происходит, стараются команды сбивать темп друг друга.

В спокойном темпе проходят последние минуты встречи, никуда хозяева поля особо не спешат.

2 минуты добавляет Жоау Пиньейру к основному времени первого тайма.

Заброс на правый фланг атаки в направлении Стояновича получается не самым удачным, мяч покидает пределы поля.

Гнезда-Черин сфолил в верховой борьбе против Зайнутдинова, буквально оседлав экс-игрока ЦСКА, но штрафной гостям дивидендов не принес.

41' Бийол и Аймбетов столкнулись головами в штрафной площади сборной Словении, игроку сборной Казахстана требуется помощь врачей.

39' В ответной атаке Тагыберген отмечается ударом с дальней дистанции, однако мяч попадает в Бийола.

38' Шешко после мягкого заброса от партнера головой направил мяч в створ, но здесь проблем у Шацкого не возникло.

37' Целар грубо подкатился под Малого на фланге, еще одна желтая карточка у нас.

36' Гнезда-Черин со штрафного направляет мяч в ближнюю "девятку", однако немного не попадает в створ ворот по высоте!

35' Малый откровенно хватает Шешко около своей штрафной площади и всё-таки получает желтую карточку.

34' Быстрая атака сборной Казахстана завершается ударом Самородова из-за пределов штрафной - мяч летит над перекладиной.

33' Грубо ошибается сборная Казахстана у своей штрафной, Целар получает мяч на правом краю и простреливает в центр, однако оборона гостей выносит снаряд.

32' Млакар с левого фланга навесил в штрафную гостей, подбор остался за Целаром, но удар у полузащитника хозяев не получился, мяч прилетел в руки Шацкому.

31' Малый в центре поля не дает разбежаться Шешко, в этом моменте арбитр обошелся без карточки.

30' Еще одна атака словенцев завершается ударом Целара с линии штрафной - Шацкий на месте.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! БЕНЬЯМИН ШЕШКО!

Удар Стояновича с линии штрафной парировал Шацкий, Шешко первый успел на отскок и с метра внес мяч в пустые ворота!

25' Быстров получил мяч на правом фланге атаки, однако в момент подачи у Марата поехала опорная нога, снаряд улетел за ворота Облака.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! БЕНЬЯМИН ШЕШКО!

Шешко взял игру на себя, ушел от пары защитников сборной Казахстана и эффектно перебросил мяч через Шацкого!

22' Позиционная атака сборной Словении завершается дальним ударом в исполнении Элшника - мяч летит немного выше створа.

21' Шешко с левого края штрафной шведой вырезает передачу на дальнюю штангу, куда партнеры не поспели.

20' Млакар получает предупреждение за фол против Быстрова на фланге, наступил на ахилл Марату игрок словенской сборной.

18' Снова игроку сборной Казахстана попадает мячом в лицо, но Аймбетов готов продолжать игру.

17' Пытается сборная Казахстана периодически выбираться с мячом на чужую половину поля, однако ничего опасного у ворот Облака пока нет.

15' Гнезда-Черин со штрафного низом покатил мяч на Шешко, удар которого пришелся в лицо Тагыбергену. Помощь врачей требуется капитану сборной Казахстана.

14' Вороговский фолит против Стояновича на левом фланге обороны, "стандарт" исполнят хозяева поля.

12' Шешко смещается с правого края к центру и наносит удар низом с 23 метров - Шацкий на месте.

10' Шешко после навеса с левого фланга добирается до верхового мяча на дальней штанге, но в створ ворот не попадает.

8' Команды встречались друг с другом в отборе на Евро-2024, словенцы выиграли обе встречи с одинаковым счётом 2:1, не пустив казахов на европейский футбольный форум.

6' Напомним, что на старте Лиги Наций Казастан дома сыграл 0:0 с Норвегией, а словенцы и австрийцы также поделили очки - 1:1.

4' С атак словенской дружины начинается встреча, непросто придется на чужом поле сборная Казахстана.

2' Гнезда-Черин исполняет первый словенский угловой в этой встрече, но подопечные Станислава Черчесова отбиваются.