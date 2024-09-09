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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Словения
FIFA #52
3:0
Второй тайм: 81'
Казахстан
FIFA #109
0'
20' Желтая карточка
Млакар Ян
1:0
23' Гол
Шешко Беньямин
2:0
28' Гол
Шешко Беньямин
35' Желтая карточка
Малый Сергей
37' Желтая карточка
Целар Жан
3:0
63' Гол
Шешко Беньямин

Ход матча

20'
Млакар Ян
 
23'
Шешко Беньямин
(Целар Жан)
1:0
28'
Шешко Беньямин
2:0
35'
 
Малый Сергей
37'
Целар Жан
 
46'
 
Чесноков Ислам
Самородов Максим
46'
 
Касым Алибек
Малый Сергей
57'
 
Астанов Эльхан
Оразов Рамазан
63'
Шешко Беньямин
(Янжа Эрик)
3:0
65'
Горенц-Станкович Йон
Млакар Ян
 
65'
Випотник Жан
Целар Жан
 
76'
 
Скворцов Лев
Быстров Марат
76'
 
Жаксылыков Айбар
Аймбетов Абат
78'
Иличич Йосип
Стоянович Петар
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 263 Количество передач 131
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 120
Словения 84.2% (101)
X 10.8% (13)
Казахстан 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Словения
Ничья
Казахстан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Облак
Ян
23
Брекало
Давид
21
Дркушич
Ваня
6
Бийол
Яка
13
Янжа
Эрик
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
10
Элшник
Тими
Макс
17
Млакар
Ян
11
Шешко
Беньямин
19
Целар
Жан
12
Шацкий
Игорь
2
Малый
Сергей
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
4
Быстров
Марат
11
Вороговский
Ян
7
Оразов
Рамазан
8
Тагыберген
Асхат
19
Зайнутдинов
Бактиёр
10
Самородов
Максим
17
Аймбетов
Абат
Словения
4-4-2
Казахстан
5-4-1

История личных встреч

Словения
Казахстан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
2:1
Е2ОМ
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шешко Беньямин 4 (1) 2
Янжа Эрик 0 0
Целар Жан 0 0
Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 1 0
Целар Жан 1 0
Млакар Ян 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малый Сергей 1 0
Касым Алибек 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Абикен Айбол 1 0
Чесноков Ислам 1 0

Результаты матчей

Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Казахстан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Казахстан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Словения - Австрия 1:1 Португалия - Словения 0:0 Англия - Словения 0:0 Словения - Сербия 1:1
Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2
Казахстан
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Казахстан - Норвегия 0:0 Азербайджан - Казахстан 3:2 Армения - Казахстан 2:1 Люксембург - Казахстан 2:1
Греция - Казахстан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1

Результаты матчей

Словения
Казахстан

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Словения
Казахстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Австрия
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Норвегия
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Казахстан
 0:3 2 0 1 1 0 - 3 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Казахстан
 0:3 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Норвегия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Австрия
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
2.
Норвегия
 1:1 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Словения
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Казахстан
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Швеция Исак Александр 3
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Португалия Роналду Криштиану 2
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    80'
    Дркушич после навеса Черина пробивает головой в упор, однако Шацкий останавливает мяч на ленточке!
  • Замена
    78'
    Йосип Иличич появляется на поле вместо Петара Стояновича.
  • Замена
    76'
    Лев Скворцов и Айбар Жаксылыков появляются на поле вместо Марата Быстрова и Абата Аймбетова.
  • 75'
    Еще пару замен готовит Станислав Черчесов, пока никто кроме Зайнутдинова не может даже пробить по воротам.
  • Угловой
    73'
    Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, однако с подачей Брекало оборона гостей справилась.
  • 71'
    Снова Зайнутдинов отметился ударом с дальней дистанции, однако мяч после рикошета пришел в руки Облаку.
  • Опасный момент
    69'
    Элшник получает мяч в штрафной гостей после передачи с левого края и пробивает в ближнюю "девятку" - Шацкий спасает свои ворота!
  • 67'
    Позиционная атака сборной Казахстана завершается дальним ударом в исполнении Зайнутдинова - мяч проходит мимо ворот.
  • Замена
    64'
    Йон Горенц-Станкович и Жан Випотник появляются на поле вместо Яна Млакара и Жана Цесара.
  • 3 гола - хет-трик!
    63'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! БЕНЬЯМИН ШЕШКО!
    Янжа со штрафного с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Шацкий на выходе не добрался до мяча, а Шешко головой воткнул снаряд в сетку!
  • Фол, нарушение
    62'
    Еще один корнер разыграли хозяева, в итоге на фланге Чесноков сфолил против Стояновича.
  • Угловой
    61'
    После розыгрыша углового хозяева доставили мяч до штрафной, Элшник в касание попытался пробить по воротам, однако снаряд от ноги Марочкина перелетел через ворота гостей.
  • Опасный момент
    59'
    Вот наконец сборная Казахстана создает острый момент, Зайнутдинова вывели на ударную позицию на линии штрафной, однако Облак поймал мяч!
  • Замена
    57'
    Эльхан Астанов выходит на поле вместо Рамазана Оразова.
  • 55'
    Количество фолов в эти минуты перерастает все мыслимые и немыслимые нормы, остроты у ворот нет вообще никакой.
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    • 53'
      Ничего примечательного на старте второго тайма не происходит, стараются команды сбивать темп друг друга.
    • 51'
      Параллельно в этой группе встречаются сборные Норвегии и Австрии, там соперники отличились по разу.
    • 49'
      Второй тайм начинается без особой остроты, пока не совсем понятно, что может помочь сборной Казахстана.
    • Замена
      47'
      Ислам Чесноков и Алибек Касым появляются на поле вместо Максима Самородова и Сергея Малого.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Фол, нарушение
      45'
      Гнезда-Черин сфолил в верховой борьбе против Зайнутдинова, буквально оседлав экс-игрока ЦСКА, но штрафной гостям дивидендов не принес.
    • 45'
      Заброс на правый фланг атаки в направлении Стояновича получается не самым удачным, мяч покидает пределы поля.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет Жоау Пиньейру к основному времени первого тайма.
    • 43'
      В спокойном темпе проходят последние минуты встречи, никуда хозяева поля особо не спешат.
    • Травма, повреждение
      41'
      Бийол и Аймбетов столкнулись головами в штрафной площади сборной Словении, игроку сборной Казахстана требуется помощь врачей.
    • 39'
      В ответной атаке Тагыберген отмечается ударом с дальней дистанции, однако мяч попадает в Бийола.
    • 38'
      Шешко после мягкого заброса от партнера головой направил мяч в створ, но здесь проблем у Шацкого не возникло.
    • Желтая карточка
      37'
      Целар грубо подкатился под Малого на фланге, еще одна желтая карточка у нас.
    • Опасный момент
      36'
      Гнезда-Черин со штрафного направляет мяч в ближнюю "девятку", однако немного не попадает в створ ворот по высоте!
    • Желтая карточка
      35'
      Малый откровенно хватает Шешко около своей штрафной площади и всё-таки получает желтую карточку.
    • 34'
      Быстрая атака сборной Казахстана завершается ударом Самородова из-за пределов штрафной - мяч летит над перекладиной.
    • 33'
      Грубо ошибается сборная Казахстана у своей штрафной, Целар получает мяч на правом краю и простреливает в центр, однако оборона гостей выносит снаряд.
    • 32'
      Млакар с левого фланга навесил в штрафную гостей, подбор остался за Целаром, но удар у полузащитника хозяев не получился, мяч прилетел в руки Шацкому.
    • Фол, нарушение
      31'
      Малый в центре поля не дает разбежаться Шешко, в этом моменте арбитр обошелся без карточки.
    • 30'
      Еще одна атака словенцев завершается ударом Целара с линии штрафной - Шацкий на месте.
    • 2 гола - дубль!
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! БЕНЬЯМИН ШЕШКО!
      Удар Стояновича с линии штрафной парировал Шацкий, Шешко первый успел на отскок и с метра внес мяч в пустые ворота!
    • 25'
      Быстров получил мяч на правом фланге атаки, однако в момент подачи у Марата поехала опорная нога, снаряд улетел за ворота Облака.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! БЕНЬЯМИН ШЕШКО!
      Шешко взял игру на себя, ушел от пары защитников сборной Казахстана и эффектно перебросил мяч через Шацкого!
    • 22'
      Позиционная атака сборной Словении завершается дальним ударом в исполнении Элшника - мяч летит немного выше створа.
    • 21'
      Шешко с левого края штрафной шведой вырезает передачу на дальнюю штангу, куда партнеры не поспели.
    • Желтая карточка
      20'
      Млакар получает предупреждение за фол против Быстрова на фланге, наступил на ахилл Марату игрок словенской сборной.
    • 18'
      Снова игроку сборной Казахстана попадает мячом в лицо, но Аймбетов готов продолжать игру.
    • 17'
      Пытается сборная Казахстана периодически выбираться с мячом на чужую половину поля, однако ничего опасного у ворот Облака пока нет.
    • Травма, повреждение
      15'
      Гнезда-Черин со штрафного низом покатил мяч на Шешко, удар которого пришелся в лицо Тагыбергену. Помощь врачей требуется капитану сборной Казахстана.
    • Фол, нарушение
      14'
      Вороговский фолит против Стояновича на левом фланге обороны, "стандарт" исполнят хозяева поля.
    • 12'
      Шешко смещается с правого края к центру и наносит удар низом с 23 метров - Шацкий на месте.
    • 10'
      Шешко после навеса с левого фланга добирается до верхового мяча на дальней штанге, но в створ ворот не попадает.
    • 8'
      Команды встречались друг с другом в отборе на Евро-2024, словенцы выиграли обе встречи с одинаковым счётом 2:1, не пустив казахов на европейский футбольный форум.
    • 6'
      Напомним, что на старте Лиги Наций Казастан дома сыграл 0:0 с Норвегией, а словенцы и австрийцы также поделили очки - 1:1.
    • 4'
      С атак словенской дружины начинается встреча, непросто придется на чужом поле сборная Казахстана.
    • Угловой
      2'
      Гнезда-Черин исполняет первый словенский угловой в этой встрече, но подопечные Станислава Черчесова отбиваются.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Словения 3:0 Казахстан

    Исход игры
    Словения
    84.2% (101)
    Ничья
    10.8% (13)
    Казахстан
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (36)
    Меньше
    66.67% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    43.52% (47)
    Нет
    56.48% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Словения
    31.7% (38)
    2:1 Словения
    23.3% (28)
    2:0 Словения
    17.5% (21)
    1:1 Ничья
    10% (12)
    3:1 Словения
    2.5% (3)
    1:2 Казахстан
    2.5% (3)
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