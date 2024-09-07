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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Словения
FIFA #52
 
Позже
Казахстан
FIFA #109
Прогнозы 44
Словения 79.5% (35)
X 11.4% (5)
Казахстан 9.1% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Казахстан
1.43
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4.50
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9.10
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Словения
Казахстан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
2:1
Е2ОМ
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шешко Беньямин 1 (1) 1
Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касым Алибек 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Абикен Айбол 1 0
Чесноков Ислам 1 0

Результаты матчей

Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Казахстан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Словения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Казахстан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Словения - Австрия 1:1 Португалия - Словения 0:0 Англия - Словения 0:0 Словения - Сербия 1:1
Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2
Казахстан
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Казахстан - Норвегия 0:0 Азербайджан - Казахстан 3:2 Армения - Казахстан 2:1 Люксембург - Казахстан 2:1
Греция - Казахстан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1

Результаты матчей

Словения
Казахстан

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Словения
Казахстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Казахстан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Словения
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Австрия
 1 0 1 0 1 - 1 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Казахстан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Норвегия
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Казахстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.

    Главный судья: Пиньейру Жоау

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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Словения 79.5% (35)
    X 11.4% (5)
    Казахстан 9.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Казахстан
    1.43
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    4.50
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    9.10
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    Прогнозы на матч Словения - Казахстан

    Исход игры
    Словения
    79.5% (35)
    Ничья
    11.4% (5)
    Казахстан
    9.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (16)
    Меньше
    60% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (20)
    Нет
    50% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Словения
    29.5% (13)
    2:0 Словения
    22.7% (10)
    1:0 Словения
    18.2% (8)
    1:1 Ничья
    11.4% (5)
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