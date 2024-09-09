Радунович на газон вышел тем временем. Отправился отдыхать за пределы футбольного поля Вукчевич.

Последняя 10-минутка в матче уже пошла. Смогут ли хозяева спастись в этой встрече? Или победа все-таки достанется сборной Уэльса?

Харрис вместо Мура появился на футбольном поле местного стадиона также. Еще одна ротация в нашем протоколе фиксируется.

Много луж за пределами газона можно увидеть. В целом, поле справилось с непростыми условиями и той нагрузкой, что выпала на ее долю сегодня.

Цамай выполнял сейчас передачу в штрафную соперника - на выходе успел сыграть голкипер, который зафиксировал сферу в своих перчатках.

Томаса снова уронили на газон соперники. Рефери в очередной раз зафиксировал нарушение правил. Оно имело место быть, друзья.

Еще один угловой заработали игроки Черногории. После прострела с правого края снаряд на угловой вынес один из защитников.

МОМЕНТ! Крстович выстреливает выше цели! Йовович пробил по рамке соперника, но попал в штангу, а добивание Крстовича по пустой цели летит выше, пусть и из офсайда...

Брнович уходит тем временем с поля. Осмаич отправляется за пределы футбольного газона. Еще одна замена. Вместо Мугоши на газон Бакин выходит.

МОМЕНТИЩЕ! Передача от Бакича с правого края, и головой Йоветич пробивает по рамке оппонента. Кипер гостей отбивает мяч на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЦАМАЙ! 1:2! Черногорская команда забивает один мяч! Крстович открылся на линии офсайда, получил мяч справа и прострелил его в центр. Цамай успел в касание переправить сферу в сетку!

Йоветич отправился отдыхать за пределы поля. Вместо него Эракович на футбольный газон вышел в составе коллектива хозяев. Вукчевич вместо Марушича на поле появился.

Йовович переводит мяч направо, и тут же передача в штрафную зону. Но не удается пробить в ворота мяч. Будет угловой.

Камай подает мяч с углового. И тут же защитники отбивают мяч от ворот. Получает Ампаду мячом в лицо, падает он на газон. Вызвали бригаду медиков.

Мур подставляется под Марушича, который сбивает оппонента на газон. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. Еще одна.

Йоветич с мячом оказался у ворот соперника, после чего получил удар по ногам. В руках рефери в этой ситуации не было "горчичника".

Йоветич получил сейчас мяч для пробития штрафного. Подал Стефан в центр штрафной, откуда Мугоша в касание пробил головой, но рядом с правой стойкой.

Джеймс вместо Купера на поле появился в составе сборной Уэльса. Еще одну ротацию фиксируем в нашем протоколе.

Значительно спокойнее второй тайм проходит. Нет такого наплыва эмоций у игроков, как в первой половине встречи, после того, как валлийцы забили два мяча.

Ампаду справа получил мяч, после чего подал его на дальнюю штангу, где никого из партнеров в тот момент не оказалось. Вынос сферы в центр поля.

Ампаду снова с мячом оказался. Теперь уже сам игрок решил завершить ситуацию в пользу своей команды, но пробил слишком сильно и высоко.

По проценту владения мячом у нас полнейшее равенство - 50% против 50%. Игра в эти минуты действительно равная, но на табло счет не в пользу валлийцев.

Томас уронил соперника на газон, но судьи оставили ситуацию без внимания, хотя эпизод был на подступах к штрафной соперника.

ОПАСНО! Мур замыкал сейчас атаку своей команды. В итоге до футбольного снаряда он добрался, но послал его значительно выше цели. Едва счет на табло 0:3 не стал.

Замена была в составе коллектива гостей. Томас на поле появился. Отправился отдыхать Кумас. Посмотрим, что он привнесет в игру своей команды.

Уильямс за толчок соперника в центре поля получает карточку желтого цвета от рефери. Заслуженный "горчичник" от рефери мы увидели.

Брнович сейчас получает карточку желтого цвета от рефери. Он ответил Уильямсу в результате конфликта, за что также был наказан "горчичник".

Угловой Черногория разыграла тем временем. Получил мяч Вукчевич, который нанес удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику и улетел в сторону от рамки.

Больше стало свободных мест на трибунах. Вероятно, фанаты ее не вернулись на трибуны после паузы. Или представители порядка вывели тех болельщиков, которые разжигали петарды на трибунах.

Еще один угловой рефери назначает для коллектива хозяев. Цамай выполнил навес на ближнюю штангу, где первым до футбольного снаряда добрался защитник.

Мефам получает карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга. Очередное нарушение правил мы увидели и остановку в поединке.

Мне кажется, что дождь пошел еще сильнее на стадионе. Но на качестве игры этот момент практически никак не сказывается.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи впереди Черногория. Счет на табло - 0:1. После паузы вернемся на поле.

44' Брнович сбил, словно тараном, своего соперника. Судья тут же определил нарушение правил в матче. Желтой карточки мы не увидели.

43' Замена в составе гостей. Робертс получил травму. Джонсон вместо него появился. Отметим эту ротацию в протоколе.

41' Завершается первый тайм в нашей встрече. Темп игры чуть снизился, и это связано исключительно с тем, что игроки просто сильно устали.

40' Да, в естественном положении была рука, пенальти нет. Очередной угловой подали хозяева, и после навеса на Крстовича, который направил мяч чуть выше цели!

38' МОМЕНТ! Подача с левого края последовала, Йоветич головой переправлял мяч в ворота, но попал в руку защитнику. Судья же не видит фола. Неужели прижатой рукой защитник сыграл?

37' Черногорцы в атаке действовали. Брновичу удался выстрел по рамке соперника, но мяч полетел значительно выше ворот в этой ситуации.

36' Петарды начали жечь сейчас фанаты сборной Черногории. Фиксирует тем временем рефери фол со стороны черногорцы. Вукчич правила нарушил.

34' Мур снова с разворота по рамке соперника пробил, но вместе с клочком земли направил сферу куда-то в "молоко". Получилось не слишком удачно.

33' Близится к завершению у нас первая половина встречи. Черногория. Была близка к голу команда хозяев в первом тайме, но так забить и не смогла. Пока.

32' Еще один угловой хозяева подали. С левого края был навес в центр штрафной, и до мяча голкипер уже успевает добежать, выбив сферу в центр поля.

31' ОПАСНО! После рикошета Дарлоу спасает свою команду! Затем и после выстрела Йоветича сработал в рамке голкипер. А после удара Йововича мяч уже с "ленточке" отражает защитник хозяев.

29' Снова Крстович на левом фланге за мяч зацепился. От него хорошую подачу на ближнюю штангу мы увидели, но в защите оборонцы сработал, как надо.

28' Крстович получил мяч на левом фланге, после чего прострелил в центр штрафной - голкипер добрался до снаряда, забрав мяч в высоченном прыжке.

27' Дождь не утихает у нас над стадионом. В Подгорице все также ненастье. Но соперники смогли к такому футболу подстроиться. Их все устраивает.

25' Второй угловой в матче теперь сборная Уэльса заработала. После подачи с левого края на выходе сыграл вратарь, который вынес мяч в центр поля головой.

24' Уильямс в падении попытался нанести удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику, после чего вылетел за пределы футбольного поля. В аут.

23' Теперь уже угловой зарабатывается сборная Уэльса. Мур прошел к воротам соперника и добился рикошета от ноги защитника. Корнер гостей.

22' Еще один угловой от Черногории. Йоветич головой бьет по воротам, но мяч попадает в голову защитнику, после чего вылетает за пределы поля. В аут.

20' А сейчас голкипер Черногории ошибается. Выбивает он сферу в аут после не самой лучшей игры на выходе. Вероятно, что мокрый газон тому виной.

19' Слишком сильный пас на Йововича отдал Йоветич. Партнер не успел к снаряду. Мяч вылетел за пределы футбольного поля в этой игровой ситуации.

18' Йовович перехватил мяч в центре поля, после чего нанес удар по воротам соперника, сблизившись со штрафной. Сфера прилетела по позиции вратаря.

16' УИЛСОН! Уильямс при розыгрыше штрафного на партнера мяч скатил, и тот нанес выстрел по ворота соперника. Сфера полетела намного левее цели!

15' У Карла Дарлоу, кстати говоря, сегодня дебют за сборную, и если бы он пропустил из центра поля от Йоветича, на

этом можно было бы заканчивать.

14' МОМЕНТ! Йоветич в центре поля перехватил мяч, после чего нанес дальний удар по рамке соперника. Мяч попал в перекладину и вылетел в поле. Едва невероятно дальним ударом не забил игрок!

12' Неплохая посещаемость на стадионе сегодня. Игроки сборной Уэльса продолжают владеть инициативой на футбольном поле. Неужели будет разгром?

11' Беллами сейчас тренирует валлийскую сборную, и, как мы видим, друзья, гостевая команда на фоне соперника смотрится весьма презентабельно.

10' 10 минут встречи у нас позади. Никак не может Черногория из обороны в атаку выйти, но получается у нее далеко не все в этой встрече.

8' МОМЕНТ! С правого края в штрафную Черногории прошла передача. Крстович попытался в касание направить мяч в цель, но направил мяч рядом с правой стойкой!

7' Ампаду между делом успел получить карточку желтого цвета от рефери. Был зафиксирован еще один фол в нашей встрече. Но тут "горчичник".

6' Просинечки обескуражен. Наставник Черногории не понимает, что с его командой не так, ведь идет только первая 10-минутка, а его команда уже летит в счете.

5' Черногорцы не понимают, что с ними происходит на старте матча. Валлийцы же снова летят в атаку, и сферу улетает за пределы поля после неудачного паса на Мура.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! УИЛСОН! 0:2!

Это что за старт от валлийцев? Получил игрок гостей мяч, после чего вторым касанием из-за пределов штрафной закрутил мяч в правую от себя "девятку"!

2' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МУР! 0:1!

Вот это старт! После вбрасывания из аута мяч попал в игрока Черногории. Мяч прилетел к Муру, который из выгодной позиции нанес выстрел в левый угол!