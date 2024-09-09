Тур: 2. Стадион: Под Горицом. Главный судья: Кабаков Георгий
1:2
Второй тайм: 88'
0'
0:1
1' ГолМур Киффер
2' Желтая карточкаАмпаду Этан
0:2
3' ГолУилсон Гарри
49' Желтая карточкаУильямс Неко
49' Желтая карточкаБрнович Милош
54' Желтая карточкаМефам Крис
58' Желтая карточкаМарушич Адам
1:2
73' ГолЦамай Дритон
Ход матча
1'
0:1
2'
3'
0:2
49'
49'
54'
58'
73'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
129 Количество передач 191
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Марушич
Адам
18
Цамай
Дритон
15
Купер
Оливер
13
Мур
Киффер
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Цамай ДритонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Никич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Купер ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Мур КифферНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
-
16 Кабанго БенЗащитник
-
18 Бек ОуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шихан ДжошПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ремзи АаронНападающий
- Нападающий
-
19 Томас СорбаНападающий
-
Главный тренер: Беллами Крэйг
История личных встреч
Черногория
Уэльс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цамай Дритон
|1
|0.5
|Крстович Никола
|0
|0
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|1
|0.5
|Мур Киффер
|1
|0.5
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Осмаич Милутин
|1
|0
|Брнович Милош
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
Результаты матчей
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Черногория
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Исландия - Черногория 2:0 Черногория - Грузия 1:3 Бельгия - Черногория 2:0 Черногория - Северная Македония 1:0
Беларусь - Черногория 0:2 Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3
Уэльс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Уэльс - Турция 0:0 Словакия - Уэльс 4:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0
Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1
Результаты матчей
Черногория
Уэльс
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Черногория
Уэльс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига B. Группа 4
Лига B. Группа 4
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Португалия
|Роналду Криштиану
|2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Черногория 1:2 Уэльс
Исход игры
Черногория
19.5% (24)
Ничья
48.8% (60)
Уэльс
31.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (36)
Меньше
66.67% (72)
Обе команды забьют
Да
80.56% (87)
Нет
19.44% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.5% (51)
1:2 Уэльс
17.1% (21)
2:1 Черногория
8.9% (11)
0:1 Уэльс
7.3% (9)
1:0 Черногория
4.9% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Черногория
1.6% (2)
0:2 Уэльс
1.6% (2)
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