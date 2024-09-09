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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Кабаков Георгий
Черногория
FIFA #73
1:2
Второй тайм: 88'
Уэльс
FIFA #30
0'
0:1
1' Гол
Мур Киффер
2' Желтая карточка
Ампаду Этан
0:2
3' Гол
Уилсон Гарри
49' Желтая карточка
Уильямс Неко
49' Желтая карточка
Брнович Милош
54' Желтая карточка
Мефам Крис
58' Желтая карточка
Марушич Адам
1:2
73' Гол
Цамай Дритон

Ход матча

1'
0:1
Мур Киффер
2'
 
Ампаду Этан
3'
0:2
Уилсон Гарри
(Уильямс Неко)
43'
 
Джонсон Бреннан
Робертс Коннор
46'
 
Томас Сорба
Кумас Льюис
49'
 
Уильямс Неко
49'
Брнович Милош
 
54'
 
Мефам Крис
58'
Марушич Адам
 
60'
 
Джеймс Джордан
Купер Оливер
70'
Осмаич Милутин
Брнович Милош
 
70'
Бакич Марко
Мугоша Стефан
 
73'
Цамай Дритон
(Крстович Никола)
1:2
75'
Эракович Новица
Йоветич Стеван
 
75'
Вукчевич Марко
Марушич Адам
 
77'
Радунович Ристо
Вукчевич Андрия
 
80'
 
Харрис Марк
Мур Киффер
81'
 
Ремзи Аарон
Уилсон Гарри

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 129 Количество передач 191
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 123
Черногория 19.5% (24)
X 48.8% (60)
Уэльс 31.7% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Уэльс
49.60
Реклама, olimp.bet
4.85
2.33
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Миятович
Милан
23
Марушич
Адам
19
Рубежич
Слободан
5
Шипчич
Никола
2
Вукчевич
Андрия
8
Брнович
Милош
16
Йовович
Владимир
18
Цамай
Дритон
10
Йоветич
Стеван
11
Крстович
Никола
9
Мугоша
Стефан
1
Дарлоу
Карл
2
Мефам
Крис
6
Родон
Джо
4
Дэвис
Бен
14
Робертс
Коннор
II
15
Купер
Оливер
5
Ампаду
Этан
3
Уильямс
Неко
9
Кумас
Льюис
13
Мур
Киффер
8
Уилсон
Гарри
Черногория
4-2-3-1
Уэльс
3-4-3

История личных встреч

Черногория
Уэльс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е2
2:1
Е2
1:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цамай Дритон 1 0.5
Крстович Никола 0 0
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 1 0.5
Мур Киффер 1 0.5
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоветич Стеван 1 0
Радунович Ристо 1 0
Марушич Адам 1 0
Осмаич Милутин 1 0
Брнович Милош 1 0
Эракович Новица 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Гарри 1 0
Ампаду Этан 1 0
Мефам Крис 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Уильямс Неко 1 0

Результаты матчей

Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Исландия - Черногория 2:0 Черногория - Грузия 1:3 Бельгия - Черногория 2:0 Черногория - Северная Македония 1:0
Беларусь - Черногория 0:2 Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3
Уэльс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Уэльс - Турция 0:0 Словакия - Уэльс 4:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0
Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1

Результаты матчей

Черногория
Уэльс

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Черногория
Уэльс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Турция
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Исландия
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Черногория
 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Исландия
 1:2 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Турция
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Уэльс
 2:1 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Черногория
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Турция
 2:1 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Исландия
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Черногория
 1:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Португалия Роналду Криштиану 2
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    87'
    Томаса снова уронили на газон соперники. Рефери в очередной раз зафиксировал нарушение правил. Оно имело место быть, друзья. 
  • 86'
    Цамай выполнял сейчас передачу в штрафную соперника - на выходе успел сыграть голкипер, который зафиксировал сферу в своих перчатках. 
  • 84'
    Много луж за пределами газона можно увидеть. В целом, поле справилось с непростыми условиями и той нагрузкой, что выпала на ее долю сегодня. 
  • Замена
    83'
    Харрис вместо Мура появился на футбольном поле местного стадиона также. Еще одна ротация в нашем протоколе фиксируется. 
  • 82'
    Последняя 10-минутка в матче уже пошла. Смогут ли хозяева спастись в этой встрече? Или победа все-таки достанется сборной Уэльса?
  • Замена
    80'
    Ремзи вместо Уилсона на поле появился. 33-й летний ветеран, игрок родного "Кардифф Сити" попытается помочь своему коллективу добыть победу. 
  • Замена
    79'
    Радунович на газон вышел тем временем. Отправился отдыхать за пределы футбольного поля Вукчевич. 
  • Угловой
    78'
    Камай подает мяч с углового. И тут же защитники отбивают мяч от ворот. Получает Ампаду мячом в лицо, падает он на газон. Вызвали бригаду медиков. 
  • 77'
    Йовович переводит мяч направо, и тут же передача в штрафную зону. Но не удается пробить в ворота мяч. Будет угловой. 
  • Замена
    76'
    Йоветич отправился отдыхать за пределы поля. Вместо него Эракович на футбольный газон вышел в составе коллектива хозяев. Вукчевич вместо Марушича на поле появился.
  • Описание гола
    75'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЦАМАЙ! 1:2!
    Черногорская команда забивает один мяч! Крстович открылся на линии офсайда, получил мяч справа и прострелил его в центр. Цамай успел в касание переправить сферу в сетку!
  • Опасный момент
    73'
    МОМЕНТИЩЕ! Передача от Бакича с правого края, и головой Йоветич пробивает по рамке оппонента. Кипер гостей отбивает мяч на угловой. 
  • Замена
    72'
    Брнович уходит тем временем с поля. Осмаич отправляется за пределы футбольного газона. Еще одна замена. Вместо Мугоши на газон Бакин выходит. 
  • Офсайд
    71'
    МОМЕНТ! Крстович выстреливает выше цели! Йовович пробил по рамке соперника, но попал в штангу, а добивание Крстовича по пустой цели летит выше, пусть и из офсайда...
  • Угловой
    69'
    Еще один угловой заработали игроки Черногории. После прострела с правого края снаряд на угловой вынес один из защитников.
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    • Опасный момент
      68'
      ОПАСНО! Мур замыкал сейчас атаку своей команды. В итоге до футбольного снаряда он добрался, но послал его значительно выше цели. Едва счет на табло 0:3 не стал. 
    • 66'
      Томас уронил соперника на газон, но судьи оставили ситуацию без внимания, хотя эпизод был на подступах к штрафной соперника. 
    • 65'
      По проценту владения мячом у нас полнейшее равенство - 50% против 50%. Игра в эти минуты действительно равная, но на табло счет не в пользу валлийцев. 
    • 64'
      Ампаду снова с мячом оказался. Теперь уже сам игрок решил завершить ситуацию в пользу своей команды, но пробил слишком сильно и высоко. 
    • 62'
      Ампаду справа получил мяч, после чего подал его на дальнюю штангу, где никого из партнеров в тот момент не оказалось. Вынос сферы в центр поля. 
    • 61'
      Значительно спокойнее второй тайм проходит. Нет такого наплыва эмоций у игроков, как в первой половине встречи, после того, как валлийцы забили два мяча. 
    • Замена
      60'
      Джеймс вместо Купера на поле появился в составе сборной Уэльса. Еще одну ротацию фиксируем в нашем протоколе. 
    • 58'
      Йоветич получил сейчас мяч для пробития штрафного. Подал Стефан в центр штрафной, откуда Мугоша в касание пробил головой, но рядом с правой стойкой. 
    • Фол, нарушение
      57'
      Йоветич с мячом оказался у ворот соперника, после чего получил удар по ногам. В руках рефери в этой ситуации не было "горчичника".
    • Желтая карточка
      56'
      Мур подставляется под Марушича, который сбивает оппонента на газон. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. Еще одна.
    • 55'
      Мне кажется, что дождь пошел еще сильнее на стадионе. Но на качестве игры этот момент практически никак не сказывается. 
    • Желтая карточка
      54'
      Мефам получает карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга. Очередное нарушение правил мы увидели и остановку в поединке. 
    • Угловой
      53'
      Еще один угловой рефери назначает для коллектива хозяев. Цамай выполнил навес на ближнюю штангу, где первым до футбольного снаряда добрался защитник. 
    • 52'
      Больше стало свободных мест на трибунах. Вероятно, фанаты ее не вернулись на трибуны после паузы. Или представители порядка вывели тех болельщиков, которые разжигали петарды на трибунах. 
    • Угловой
      51'
      Угловой Черногория разыграла тем временем. Получил мяч Вукчевич, который нанес удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику и улетел в сторону от рамки. 
    • Желтая карточка
      50'
      Брнович сейчас получает карточку желтого цвета от рефери. Он ответил Уильямсу в результате конфликта, за что также был наказан "горчичник".
    • Желтая карточка
      49'
      Уильямс за толчок соперника в центре поля получает карточку желтого цвета от рефери. Заслуженный "горчичник" от рефери мы увидели. 
    • Замена
      47'
      Замена была в составе коллектива гостей. Томас на поле появился. Отправился отдыхать Кумас. Посмотрим, что он привнесет в игру своей команды. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в матче! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи впереди Черногория. Счет на табло - 0:1. После паузы вернемся на поле.
    • Фол, нарушение
      44'
      Брнович сбил, словно тараном, своего соперника. Судья тут же определил нарушение правил в матче. Желтой карточки мы не увидели. 
    • Замена
      43'
      Замена в составе гостей. Робертс получил травму. Джонсон вместо него появился. Отметим эту ротацию в протоколе. 
    • 41'
      Завершается первый тайм в нашей встрече. Темп игры чуть снизился, и это связано исключительно с тем, что игроки просто сильно устали. 
    • Угловой
      40'
      Да, в естественном положении была рука, пенальти нет. Очередной угловой подали хозяева, и после навеса на Крстовича, который направил мяч чуть выше цели!
    • Опасный момент
      38'
      МОМЕНТ! Подача с левого края последовала, Йоветич головой переправлял мяч в ворота, но попал в руку защитнику. Судья же не видит фола. Неужели прижатой рукой защитник сыграл?
    • 37'
      Черногорцы в атаке действовали. Брновичу удался выстрел по рамке соперника, но мяч полетел значительно выше ворот в этой ситуации.
    • Фол, нарушение
      36'
      Петарды начали жечь сейчас фанаты сборной Черногории. Фиксирует тем временем рефери фол со стороны черногорцы. Вукчич правила нарушил. 
    • Опасный момент
      34'
      Мур снова с разворота по рамке соперника пробил, но вместе с клочком земли направил сферу куда-то в "молоко". Получилось не слишком удачно. 
    • 33'
      Близится к завершению у нас первая половина встречи. Черногория. Была близка к голу команда хозяев в первом тайме, но так забить и не смогла. Пока. 
    • Угловой
      32'
      Еще один угловой хозяева подали. С левого края был навес в центр штрафной, и до мяча голкипер уже успевает добежать, выбив сферу в центр поля. 
    • Опасный момент
      31'
      ОПАСНО! После рикошета Дарлоу спасает свою команду! Затем и после выстрела Йоветича сработал в рамке голкипер. А после удара Йововича мяч уже с "ленточке" отражает защитник хозяев. 
    • 29'
      Снова Крстович на левом фланге за мяч зацепился. От него хорошую подачу на ближнюю штангу мы увидели, но в защите оборонцы сработал, как надо. 
    • 28'
      Крстович получил мяч на левом фланге, после чего прострелил в центр штрафной - голкипер добрался до снаряда, забрав мяч в высоченном прыжке. 
    • Дождь
      27'
      Дождь не утихает у нас над стадионом. В Подгорице все также ненастье. Но соперники смогли к такому футболу подстроиться. Их все устраивает.
    • Угловой
      25'
      Второй угловой в матче теперь сборная Уэльса заработала. После подачи с левого края на выходе сыграл вратарь, который вынес мяч в центр поля головой.
    • 24'
      Уильямс в падении попытался нанести удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику, после чего вылетел за пределы футбольного поля. В аут. 
    • Угловой
      23'
      Теперь уже угловой зарабатывается сборная Уэльса. Мур прошел к воротам соперника и добился рикошета от ноги защитника. Корнер гостей. 
    • Угловой
      22'
      Еще один угловой от Черногории. Йоветич головой бьет по воротам, но мяч попадает в голову защитнику, после чего вылетает за пределы поля. В аут. 
    • 20'
      А сейчас голкипер Черногории ошибается. Выбивает он сферу в аут после не самой лучшей игры на выходе. Вероятно, что мокрый газон тому виной. 
    • 19'
      Слишком сильный пас на Йововича отдал Йоветич. Партнер не успел к снаряду. Мяч вылетел за пределы футбольного поля в этой игровой ситуации. 
    • 18'
      Йовович перехватил мяч в центре поля, после чего нанес удар по воротам соперника, сблизившись со штрафной. Сфера прилетела по позиции вратаря. 
    • Опасный момент
      16'
      УИЛСОН! Уильямс при розыгрыше штрафного на партнера мяч скатил, и тот нанес выстрел по ворота соперника. Сфера полетела намного левее цели!
    • 15'
      У Карла Дарлоу, кстати говоря, сегодня дебют за сборную, и если бы он пропустил из центра поля от Йоветича, на 
      этом можно было бы заканчивать. 
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТ! Йоветич в центре поля перехватил мяч, после чего нанес дальний удар по рамке соперника. Мяч попал в перекладину и вылетел в поле. Едва невероятно дальним ударом не забил игрок! 
    • 12'
      Неплохая посещаемость на стадионе сегодня. Игроки сборной Уэльса продолжают владеть инициативой на футбольном поле. Неужели будет разгром?
    • 11'
      Беллами сейчас тренирует валлийскую сборную, и, как мы видим, друзья, гостевая команда на фоне соперника смотрится весьма презентабельно. 
    • 10'
      10 минут встречи у нас позади. Никак не может Черногория из обороны в атаку выйти, но получается у нее далеко не все в этой встрече. 
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТ! С правого края в штрафную Черногории прошла передача. Крстович попытался в касание направить мяч в цель, но направил мяч рядом с правой стойкой!
    • Желтая карточка
      7'
      Ампаду между делом успел получить карточку желтого цвета от рефери. Был зафиксирован еще один фол в нашей встрече. Но тут "горчичник". 
    • 6'
      Просинечки обескуражен. Наставник Черногории не понимает, что с его командой не так, ведь идет только первая 10-минутка, а его команда уже летит в счете.
    • 5'
      Черногорцы не понимают, что с ними происходит на старте матча. Валлийцы же снова летят в атаку, и сферу улетает за пределы поля после неудачного паса на Мура. 
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! УИЛСОН! 0:2!
      Это что за старт от валлийцев? Получил игрок гостей мяч, после чего вторым касанием из-за пределов штрафной закрутил мяч в правую от себя "девятку"!
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МУР! 0:1!
      Вот это старт! После вбрасывания из аута мяч попал в игрока Черногории. Мяч прилетел к Муру, который из выгодной позиции нанес выстрел в левый угол!
    • Первый тайм начался
      1'
      Под аккомпанемент дождя будет проходить эта встреча! Стартовал у нас поединок! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Черногория 1:2 Уэльс

    Исход игры
    Черногория
    19.5% (24)
    Ничья
    48.8% (60)
    Уэльс
    31.7% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (36)
    Меньше
    66.67% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    80.56% (87)
    Нет
    19.44% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.5% (51)
    1:2 Уэльс
    17.1% (21)
    2:1 Черногория
    8.9% (11)
    0:1 Уэльс
    7.3% (9)
    1:0 Черногория
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Черногория
    1.6% (2)
    0:2 Уэльс
    1.6% (2)
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