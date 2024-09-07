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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Кабаков Георгий
Черногория
FIFA #73
 
Позже
Уэльс
FIFA #30
Прогнозы 41
Черногория 31.7% (13)
X 43.9% (18)
Уэльс 24.4% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Уэльс
3.22
3.40
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2.55
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Черногория
Уэльс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Е2
2:1
Е2
1:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоветич Стеван 1 0
Радунович Ристо 1 0
Осмаич Милутин 1 0
Эракович Новица 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Гарри 1 0
Джонсон Бреннан 1 0

Результаты матчей

Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Черногория - Грузия 1:3 Бельгия - Черногория 2:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Беларусь - Черногория 0:2
Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1
Уэльс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Словакия - Уэльс 4:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1
Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2

Результаты матчей

Черногория
Уэльс

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Черногория
Уэльс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Исландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Турция
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Уэльс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Черногория
 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Исландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Уэльс
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Черногория
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Турция
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Черногория
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Черногория - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.

    Главный судья: Кабаков Георгий

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    • Прогнозы 41
    Черногория 31.7% (13)
    X 43.9% (18)
    Уэльс 24.4% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черногория
    Ничья
    Уэльс
    3.22
    3.40
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    2.55
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    Прогнозы на матч Черногория - Уэльс

    Исход игры
    Черногория
    31% (13)
    Ничья
    42.9% (18)
    Уэльс
    26.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (16)
    Меньше
    60% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (31)
    Нет
    22.5% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (15)
    2:1 Черногория
    19% (8)
    1:2 Уэльс
    16.7% (7)
    1:0 Черногория
    7.1% (3)
    0:0 Ничья
    4.8% (2)
    0:1 Уэльс
    4.8% (2)
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