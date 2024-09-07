Тур: 2. Стадион: Под Горицом. Главный судья: Кабаков Георгий
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История личных встреч
Черногория
Уэльс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Осмаич Милутин
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
Результаты матчей
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Черногория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уэльс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Черногория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Черногория - Грузия 1:3 Бельгия - Черногория 2:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Беларусь - Черногория 0:2
Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1
Уэльс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Словакия - Уэльс 4:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1
Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2
Результаты матчей
Черногория
Уэльс
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Черногория
Уэльс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Польша
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Турция
|Йылмаз Барыш
|1 1
Прогнозы на матч Черногория - Уэльс
Исход игры
Черногория
31% (13)
Ничья
42.9% (18)
Уэльс
26.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
40% (16)
Меньше
60% (24)
Обе команды забьют
Да
77.5% (31)
Нет
22.5% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (15)
2:1 Черногория
19% (8)
1:2 Уэльс
16.7% (7)
1:0 Черногория
7.1% (3)
0:0 Ничья
4.8% (2)
0:1 Уэльс
4.8% (2)
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