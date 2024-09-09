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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Дабанович Никола
Норвегия
FIFA #50
1:1
Второй тайм: 80'
Австрия
FIFA #22
0'
1:0
9' Гол
Хорн Майер
24' Желтая карточка
Мвене Филлипп
1:1
37' Гол
Забитцер Марсель

Ход матча

9'
Хорн Майер
(Сорлот Александр)
1:0
24'
 
Мвене Филлипп
27'
Гундерсен Йостейн
Ханче-Ольсен Андреас
 
37'
1:1
Забитцер Марсель
(Виммер Патрик)
46'
Нуса Антонио
Хорн Майер
 
46'
Торсбю Мортен
Берг Патрик
 
57'
 
Кверфельд Леопольд
Мвене Филлипп
67'
Торстведт Кристиан
Эдегор Мартин
 
69'
 
Зайдль Маттиас
Баумгартнер Кристоф
78'
 
Арнаутович Марко
Шмид Романо
78'
 
Штёгер Кевин
Виммер Патрик

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 225 Количество передач 261
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 113
Норвегия 23.9% (27)
X 46.9% (53)
Австрия 29.2% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Австрия
4.71
3.65
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5.54
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нюланд
Эрьян
14
Рюэрсон
Юлиан
4
Эстигор
Лео
21
Ханче-Ольсен
Андреас
5
Мёллер
Вольфе
Давид
10
Эдегор
Мартин
8
Берге
Сандер
6
Берг
Патрик
22
Хорн
Майер
7
Сорлот
Александр
9
Холанн
Эрлинг
13
Пенц
Патрик
16
Мвене
Филлипп
5
Пош
Штефан
15
Линхарт
Филипп
8
Прасс
Александр
6
Зайвальд
Николас
20
Лаймер
Конрад
18
Шмид
Романо
9
Забитцер
Марсель
19
Баумгартнер
Кристоф
23
Виммер
Патрик
Норвегия
4-4-2
Австрия
4-2-3-1

История личных встреч

Норвегия
Австрия

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорн Майер 1 0.5
Сорлот Александр 0 0
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Забитцер Марсель 1 0.5
Лаймер Конрад 1 0.5
Мвене Филлипп 0 0
Виммер Патрик 0 0

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвене Филлипп 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Прасс Александр 1 0

Результаты матчей

Норвегия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Австрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Норвегия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Австрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Казахстан - Норвегия 0:0 Дания - Норвегия 3:1 Норвегия - Косово 3:0 Норвегия - Словакия 1:1
Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2
Австрия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Словения - Австрия 1:1 Австрия - Турция 1:2 Нидерланды - Австрия 2:3 Польша - Австрия 1:3
Австрия - Франция 0:1 Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0

Результаты матчей

Норвегия
Австрия

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Норвегия
Австрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Австрия
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Норвегия
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Казахстан
 0:3 2 0 1 1 0 - 3 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Казахстан
 0:3 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Норвегия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Австрия
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
2.
Норвегия
 1:1 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Словения
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Казахстан
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Швеция Исак Александр 3
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Португалия Роналду Криштиану 2
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    82'
    Замена в составе сборной Австрии: вместо Романо Шмида на поле вышел Марко Арнаутович.
  • Замена
    81'
    Замена в составе сборной Австрии: вместо Патрикап Виммера на поле вышел Кевин Штёгер.
  • 80'
    23 171 зритель сегодня в дождливую погоду в Осло наблюдают за футболом.
  • Угловой
    79'
    Шмид от углового флага навесил к ближней штанге. Пош переправил мяч к дальней штанге, где удар Виммера соперники заблокировали.
  • 78'
    Шмид справа со штрафного не смог направить мяч в центр штрафной площади, и на счету гостей будет только аут на чужой половине поля.
  • Фол, нарушение
    77'
    Торстведт на фланге руками прихватил за футболку Лаймера.
  • Угловой
    76'
    Следующая подача Нусы от углового флага последовала к дальней штанге, но на этот раз на выходе кулаками сыграл Пенц. Мяч от ворот  выбит.
  • Угловой
    75'
    Нуса от углового флага навесил к воротам. В верховой борьбе мяч выбит из штрафной площади.
  • Опасный момент
    74'
    Нуса слева обыграл Поша, прорвался к воротам и пробил в ближний угол. Пенц успевает прыгнуть к штанге и отбить мяч.
  • Фол, нарушение
    72'
    Кверфельдт в центре поля завалил на газон Сорлота.
  • Угловой
    71'
    Нуса от углового флага навесил к дальней штанге на Холанна, но мяч в воздухе покинул предел поля.
  • 70'
    Навес Сорлота справа к воротам прервал Зайвальд.
  • Замена
    69'
    Замена в составе сборной Австрии: вместо Кристофа Баумгартнера на поле вышел Маттиас Зайдль.
  • 68'
    Прострел Забитцера слева к воротам прервал Эстигор, выбивший мяч сильно вперёд.
  • Замена
    67'
    Замена в составе сборной Норвегии: вместо Мартина Эдегора на поле вышел Кристиан Торстведт.
  • Бонусы букмекеров
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    • 66'
      Эдегор с трудом ушёл за пределы поля. А Сольбаккен в срочном порядке готовит замену.
    • Травма, повреждение
      65'
      Медики вышли на поле оказать Эдегору помощь. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      64'
      Баумгартнер на чужой половине поля ударил по ноге Эдегора.
    • 63'
      Норвежцы контролируют мяч в центре поля раз за разом отходя на свою половину поля. Обострений вперёд хозяева не предпринимают.
    • Фол, нарушение
      62'
      Эдегор на чужой половине поля сбил Забитцера.
    • 60'
      Нуса по левому флангу прошёл вперёд, но обыграть Поша и войти в штрафную площадь не смог.
    • Замена
      59'
      Замена в составе сборной Австрии: вместо Филлиппа Мвене на поле вышел Леопольд Кверфельдт.
    • 58'
      Удар Забитцера с двадцати двух метров заблокировал Эстигор.
    • 57'
      Нуса слева со штрафного навесил точно в руки Пенцу.
    • Фол, нарушение
      56'
      Мвене на фланге сбил Торсбю.
    • 55'
      Нуса слева подошёл к штрафной площади соперников и сделал пас в центр на Торсбю, который оказался не готов к обостряющей передаче.
    • 54'
      Прострел Прасса слева к воротам пришёлся точно в Нюланда, который и забрал мяч в руки.
    • 52'
      Холанн у чужой штрафной площади прихватил рукой за шею Поша, но арбитр не увидел в этом эпизоде нарушения правил и определил аут.
    • Опасный момент
      51'
      Нуса справа вывел к воротам Эдегора, который с угла вратарской площади не попал в ближний угол.
    • Угловой
      50'
      Эдегор от углового флага навесил на Гундерсена, который головой не смог направить мяч в сторону ворот.
    • 49'
      Сорлот справа оказался между двух соперников, но смог заработать угловой удар.
    • 48'
      Забеитцер слева с восемнадцати  метров пробил в ближний угол. Нюланд отбил мяч в газон, после чего забрал его в руки.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе сборной Норвегии произошлди замены: вместо Майера Хорна и Патрика Берга на поле вышли Мортен Торсбю и Антонио Нуса.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Осло!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Норвегия - Австрия - 1:1.
    • 45'
      Виммер слева в штрафной площади получил пас на ход, но его прострел в центр партнёров не нашёл.
    • 45'
      Прасс слева навесил к дальней штанге, где Баумгартнер немного не достал мяч головой.
    • 45'
      Рюэрсон ушёл вправо и пяткой сделал пас на Эдегора, но арбитр на линии определил, что мяч перед этим покинул пределы поля.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавил Дабанович в первом тайме.
    • 45'
      Норвежцы подержали мяч на своей половине поля. Прессинг гостей получился вялым и цели не достиг.
    • 44'
      На длинный заброс Поша вперёд выдвинулся из ворот Нюланд и забрал мяч в руки.
    • 43'
      Мвене справа прострелил в центр штрафной площади, но серия рикошетов не позволила сыграть никому из игроков в белой форме.
    • 42'
      Норвежцы переместили игру на половину поля хозяев. После заброса Лаймера вперёд мяч отскочил к Виммеру, чей удар с двадцати метров соперники заблокировали.
    • Фол, нарушение
      41'
      Мвене в чужой штрафной площади локтем ударил Мёллера.
    • 40'
      Обе команды прибавили в движении. Баумгартнер слева в штрафной площади неудачно сыграл на приёме, и мяч отскочил к сопернику.
    • 39'
      Забитцер на фланге выбил мяч у Рюэрсона.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ЗАБИТЦЕР!!! Баумгартнер отличным пасом вывел Забитцера слева к воротам, который пробил между ног у Нюланда.
    • 36'
      Мвене справа не смог выиграть забег у Мёллера и упустил мяч за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      34'
      Мёллер перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Мвене.
    • 33'
      Забитцер с двадцати двух метров пробил выше ворот.
    • 32'
      Пош справа сделал заброс на Баумгартнера, который пытался пробить с лёта, но по мячу не попал.
    • Опасный момент
      31'
      Мвене справа у угла штрафной площади сыграл на подборе и в касание пробил рядом с дальней штангой.
    • Фол, нарушение
      30'
      Эдегор на чужой половине поля нарушил правила.
    • Замена
      29'
      Замена в составе сборной Норвегии: вместо Андреаса Ханче-Ольсена на поле вышел Йостейн Гундерсен.
    • 28'
      Ханче-Ольсен вернулся в игру, сделал пару рывков и в центральном круге снова присел на газон. Потребуется замена норвежскому защитнику.
    • Травма, повреждение
      26'
      Ханче-Ольсену медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.
    • Желтая карточка
      25'
      Мвене у центрального круга сбил Сорлота и получил первую жёлтую карточку в матче за срыв перспективной атаки.
    • 24'
      Навес Забитцера справа в центр штрафной площади соперники прервали.
    • 23'
      Эдегору справа не удалось прорваться в штрафную площадь гостей.
    • Травма, повреждение
      22'
      Берге и Санче-Ольсен столкнулись головами у центрального круга. Эдегор попросил арбитра остановить встречу. Всё обошлось без последствий. Выход медиков на поле не потребовался.
    • 20'
      Австрийцы всё чаще используют передачи поперёк поля и их подходы к штрафной площади соперников опасными не получаются.
    • 19'
      У Эстигора пас вперёд по центру на Холанна получился сильным и неточным. Норвежцы сразу вступили в прессинг на чужой половине поля и вернули себе мяч.
    • 18'
      Подача Мвене справа в штрафную площадь получилась низкой. Эстигор подставил голову, выбив мяч в сторону центрального круга.
    • 16'
      Норвежцы на своей половине поля подержали мяч. Хозяева стараются регулировать темп игры, часто включая пониженные скорости.
    • 15'
      Сорлот с двадцати метров низом пробил в левый угол. Пенц прилёг на мокрый газон и забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      14'
      Лаймер на фланге придержал руками Рюэрсона.
    • 13'
      Забитый гол сразу изменил ситуацию на поле. Австрийцы стали больше контролировать мяч, а хозяева отошли в оборону и редкие контратаки проводят малыми силами.
    • 12'
      У Прасса навес слева не получился. Мяч по высокой дуге улетел за пределы поля.
    • 11'
      Виммер перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе, но подработать мяч под удар себе не смог.
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ХОРН!!! Сорлот совершил справа отличный рывок вперёд и выдал пас в центр на Хорна, который с линии штрафной площади низом точно пробил в правый угол ворот.
    • 9'
      Рюэрсон справа обыграл Прасса и прострелил на Холанна. Эрлинг успел подставить ногу под мяч, который полетел выше ворот.
    • 8'
      Виммер отметился первым ударом по чужим воротам. Нюланду пришлось вступить в игру, но удар опасным не был.
    • 7'
      Австрийцы по времени владения вряд ли уступают хозяевам, но реже и неспешнее продвигаются вперёд.
    • 6'
      Прострел Рюэрсона справа в центр штрафной площади перехватил Лаймер. Норвежцы активнее проводят стартовые минуты встречи и чаще подбираются к штрафной площади соперников.
    • Угловой
      5'
      Эдегор от углового флага навесил к дальней штанге, где оказались только соперники. Мяч выбит от австрийских ворот.
    • 4'
      Прострел Берге справа в центр штрафной площади на Сорлота смог прервать Мвене.
    • Дождь
      3'
      В Осло сегодня дождливая погода. Мокрые мяч и газон могут преподнести разные сюрпризы игрокам.
    • 2'
      Сборная Норвегии играет в бордовой форме с двумя белыми вертикальными полосами спереди, сборная Австрии - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Норвегия 1:1 Австрия

    Исход игры
    Норвегия
    23.9% (27)
    Ничья
    46.9% (53)
    Австрия
    29.2% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.81% (43)
    Меньше
    60.19% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (88)
    Нет
    18.52% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.8% (45)
    1:2 Австрия
    20.4% (23)
    2:1 Норвегия
    11.5% (13)
    1:0 Норвегия
    8.8% (10)
    0:1 Австрия
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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