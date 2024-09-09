Тур: 2. Стадион: Уллевааль. Главный судья: Дабанович Никола
Ход матча
9'
1:0
24'
37'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
225 Количество передач 261
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Хорн
Майер
13
Пенц
Патрик
18
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хорн МайерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
-
20 Нуса АнтониоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Основной состав
-
13 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Грюлль МаркоПолузащитник
-
21 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
История личных встреч
Норвегия
Австрия
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорн Майер
|1
|0.5
|Сорлот Александр
|0
|0
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Забитцер Марсель
|1
|0.5
|Лаймер Конрад
|1
|0.5
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Виммер Патрик
|0
|0
Карточки
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|1
|0
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мвене Филлипп
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
Результаты матчей
Норвегия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Австрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Норвегия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Австрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Казахстан - Норвегия 0:0 Дания - Норвегия 3:1 Норвегия - Косово 3:0 Норвегия - Словакия 1:1
Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2
Австрия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Словения - Австрия 1:1 Австрия - Турция 1:2 Нидерланды - Австрия 2:3 Польша - Австрия 1:3
Австрия - Франция 0:1 Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0
Результаты матчей
Норвегия
Австрия
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Норвегия
Австрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига B. Группа 3
Лига B. Группа 3
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Норвегия 1:1 Австрия
Исход игры
Норвегия
23.9% (27)
Ничья
46.9% (53)
Австрия
29.2% (33)
Тотал 2.5
Больше
39.81% (43)
Меньше
60.19% (65)
Обе команды забьют
Да
81.48% (88)
Нет
18.52% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.8% (45)
1:2 Австрия
20.4% (23)
2:1 Норвегия
11.5% (13)
1:0 Норвегия
8.8% (10)
0:1 Австрия
5.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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