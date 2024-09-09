Следующая подача Нусы от углового флага последовала к дальней штанге, но на этот раз на выходе кулаками сыграл Пенц. Мяч от ворот выбит.

Торстведт на фланге руками прихватил за футболку Лаймера.

Шмид справа со штрафного не смог направить мяч в центр штрафной площади, и на счету гостей будет только аут на чужой половине поля.

Шмид от углового флага навесил к ближней штанге. Пош переправил мяч к дальней штанге, где удар Виммера соперники заблокировали.

23 171 зритель сегодня в дождливую погоду в Осло наблюдают за футболом.

Замена в составе сборной Австрии: вместо Патрикап Виммера на поле вышел Кевин Штёгер.

Замена в составе сборной Австрии: вместо Романо Шмида на поле вышел Марко Арнаутович.

Замена в составе сборной Норвегии: вместо Мартина Эдегора на поле вышел Кристиан Торстведт.

Замена в составе сборной Австрии: вместо Кристофа Баумгартнера на поле вышел Маттиас Зайдль.

Нуса от углового флага навесил к дальней штанге на Холанна, но мяч в воздухе покинул предел поля.

Кверфельдт в центре поля завалил на газон Сорлота.

Нуса слева обыграл Поша, прорвался к воротам и пробил в ближний угол. Пенц успевает прыгнуть к штанге и отбить мяч.

Нуса от углового флага навесил к воротам. В верховой борьбе мяч выбит из штрафной площади.

Нуса слева со штрафного навесил точно в руки Пенцу.

Удар Забитцера с двадцати двух метров заблокировал Эстигор.

Замена в составе сборной Австрии: вместо Филлиппа Мвене на поле вышел Леопольд Кверфельдт.

Нуса по левому флангу прошёл вперёд, но обыграть Поша и войти в штрафную площадь не смог.

Норвежцы контролируют мяч в центре поля раз за разом отходя на свою половину поля. Обострений вперёд хозяева не предпринимают.

Баумгартнер на чужой половине поля ударил по ноге Эдегора.

Медики вышли на поле оказать Эдегору помощь. Небольшая пауза в матче.

Эдегор с трудом ушёл за пределы поля. А Сольбаккен в срочном порядке готовит замену.

Второй тайм в Осло!

В перерыве в составе сборной Норвегии произошлди замены: вместо Майера Хорна и Патрика Берга на поле вышли Мортен Торсбю и Антонио Нуса.

Забеитцер слева с восемнадцати метров пробил в ближний угол. Нюланд отбил мяч в газон, после чего забрал его в руки.

Сорлот справа оказался между двух соперников, но смог заработать угловой удар.

Эдегор от углового флага навесил на Гундерсена, который головой не смог направить мяч в сторону ворот.

Нуса справа вывел к воротам Эдегора, который с угла вратарской площади не попал в ближний угол.

Холанн у чужой штрафной площади прихватил рукой за шею Поша, но арбитр не увидел в этом эпизоде нарушения правил и определил аут.

Прострел Прасса слева к воротам пришёлся точно в Нюланда, который и забрал мяч в руки.

Нуса слева подошёл к штрафной площади соперников и сделал пас в центр на Торсбю, который оказался не готов к обостряющей передаче.

Первый тайм

— Перерыв! Норвегия - Австрия - 1:1.

45' Виммер слева в штрафной площади получил пас на ход, но его прострел в центр партнёров не нашёл.

45' Прасс слева навесил к дальней штанге, где Баумгартнер немного не достал мяч головой.

45' Рюэрсон ушёл вправо и пяткой сделал пас на Эдегора, но арбитр на линии определил, что мяч перед этим покинул пределы поля.

45' 4 минуты добавил Дабанович в первом тайме.

45' Норвежцы подержали мяч на своей половине поля. Прессинг гостей получился вялым и цели не достиг.

44' На длинный заброс Поша вперёд выдвинулся из ворот Нюланд и забрал мяч в руки.

43' Мвене справа прострелил в центр штрафной площади, но серия рикошетов не позволила сыграть никому из игроков в белой форме.

42' Норвежцы переместили игру на половину поля хозяев. После заброса Лаймера вперёд мяч отскочил к Виммеру, чей удар с двадцати метров соперники заблокировали.

41' Мвене в чужой штрафной площади локтем ударил Мёллера.

40' Обе команды прибавили в движении. Баумгартнер слева в штрафной площади неудачно сыграл на приёме, и мяч отскочил к сопернику.

39' Забитцер на фланге выбил мяч у Рюэрсона.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ЗАБИТЦЕР!!! Баумгартнер отличным пасом вывел Забитцера слева к воротам, который пробил между ног у Нюланда.

36' Мвене справа не смог выиграть забег у Мёллера и упустил мяч за пределы поля.

34' Мёллер перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Мвене.

33' Забитцер с двадцати двух метров пробил выше ворот.

32' Пош справа сделал заброс на Баумгартнера, который пытался пробить с лёта, но по мячу не попал.

31' Мвене справа у угла штрафной площади сыграл на подборе и в касание пробил рядом с дальней штангой.

30' Эдегор на чужой половине поля нарушил правила.

29' Замена в составе сборной Норвегии: вместо Андреаса Ханче-Ольсена на поле вышел Йостейн Гундерсен.

28' Ханче-Ольсен вернулся в игру, сделал пару рывков и в центральном круге снова присел на газон. Потребуется замена норвежскому защитнику.

26' Ханче-Ольсену медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.

25' Мвене у центрального круга сбил Сорлота и получил первую жёлтую карточку в матче за срыв перспективной атаки.

24' Навес Забитцера справа в центр штрафной площади соперники прервали.

23' Эдегору справа не удалось прорваться в штрафную площадь гостей.

22' Берге и Санче-Ольсен столкнулись головами у центрального круга. Эдегор попросил арбитра остановить встречу. Всё обошлось без последствий. Выход медиков на поле не потребовался.

20' Австрийцы всё чаще используют передачи поперёк поля и их подходы к штрафной площади соперников опасными не получаются.

19' У Эстигора пас вперёд по центру на Холанна получился сильным и неточным. Норвежцы сразу вступили в прессинг на чужой половине поля и вернули себе мяч.

18' Подача Мвене справа в штрафную площадь получилась низкой. Эстигор подставил голову, выбив мяч в сторону центрального круга.

16' Норвежцы на своей половине поля подержали мяч. Хозяева стараются регулировать темп игры, часто включая пониженные скорости.

15' Сорлот с двадцати метров низом пробил в левый угол. Пенц прилёг на мокрый газон и забрал мяч в руки.

14' Лаймер на фланге придержал руками Рюэрсона.

13' Забитый гол сразу изменил ситуацию на поле. Австрийцы стали больше контролировать мяч, а хозяева отошли в оборону и редкие контратаки проводят малыми силами.

12' У Прасса навес слева не получился. Мяч по высокой дуге улетел за пределы поля.

11' Виммер перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе, но подработать мяч под удар себе не смог.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ХОРН!!! Сорлот совершил справа отличный рывок вперёд и выдал пас в центр на Хорна, который с линии штрафной площади низом точно пробил в правый угол ворот.

9' Рюэрсон справа обыграл Прасса и прострелил на Холанна. Эрлинг успел подставить ногу под мяч, который полетел выше ворот.

8' Виммер отметился первым ударом по чужим воротам. Нюланду пришлось вступить в игру, но удар опасным не был.

7' Австрийцы по времени владения вряд ли уступают хозяевам, но реже и неспешнее продвигаются вперёд.

6' Прострел Рюэрсона справа в центр штрафной площади перехватил Лаймер. Норвежцы активнее проводят стартовые минуты встречи и чаще подбираются к штрафной площади соперников.

5' Эдегор от углового флага навесил к дальней штанге, где оказались только соперники. Мяч выбит от австрийских ворот.

4' Прострел Берге справа в центр штрафной площади на Сорлота смог прервать Мвене.

3' В Осло сегодня дождливая погода. Мокрые мяч и газон могут преподнести разные сюрпризы игрокам.

2' Сборная Норвегии играет в бордовой форме с двумя белыми вертикальными полосами спереди, сборная Австрии - в белой.