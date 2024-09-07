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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Дабанович Никола
Норвегия
FIFA #50
 
Позже
Австрия
FIFA #22
Прогнозы 42
Норвегия 23.8% (10)
X 33.3% (14)
Австрия 42.9% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Австрия
3.35
3.75
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3.20
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Все Коэффициенты
Норвегия
Австрия

История личных встреч

Норвегия
Австрия

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаймер Конрад 1 1
Мвене Филлипп 0 0

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Забитцер Марсель 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Прасс Александр 1 0

Результаты матчей

Норвегия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Австрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Норвегия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Австрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Казахстан - Норвегия 0:0 Дания - Норвегия 3:1 Норвегия - Косово 3:0 Норвегия - Словакия 1:1
Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2
Австрия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Словения - Австрия 1:1 Австрия - Турция 1:2 Нидерланды - Австрия 2:3 Польша - Австрия 1:3
Австрия - Франция 0:1 Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0

Результаты матчей

Норвегия
Австрия

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Норвегия
Австрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Казахстан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Словения
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Австрия
 1 0 1 0 1 - 1 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Казахстан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Норвегия
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Норвегия - Австрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.

    Главный судья: Дабанович Никола

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    • Прогнозы 42
    Норвегия 23.8% (10)
    X 33.3% (14)
    Австрия 42.9% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвегия
    Ничья
    Австрия
    3.35
    3.75
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    3.20
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    Прогнозы на матч Норвегия - Австрия

    Исход игры
    Норвегия
    23.8% (10)
    Ничья
    33.3% (14)
    Австрия
    42.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (22)
    Меньше
    45% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Австрия
    28.6% (12)
    1:1 Ничья
    26.2% (11)
    2:1 Норвегия
    16.7% (7)
    0:1 Австрия
    9.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
    1:0 Норвегия
    4.8% (2)
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