Шломо из глубины выполнил проникающий пас в левую часть штрафной соперника, Сафури за мяч зацепиться не сумел, и тот прикатился в руки голкиперу итальянской сборной.

Двойная замена в составе сборной Италии. Ушли с поля Риччи и Кин, а появились Дзакканьи и Ретеги.

Ревиво красиво развернулся на левом фланге и отдал передачу в центр на Глуха, который уйти сразу от двух соперников не сумел. Внимательно в обороне сегодня играют итальянцы.

Ретеги упал в центральной части поля и локтем зацепил по лицу Джабера. Досталось футболисту сборной Израиля, и самостоятельно он пока подняться не может.

Ран Бен Шимон получает жёлтую карточку. Главный тренер сборной Израиля эмоционально отреагировал на решение арбитра. Кружляк такое поведение терпеть не стал и наказал его предупреждением.

Четыре минуты к основному времени матча компенсировал Кружляк.

VAR включается в работу и проверяет гол итальянской сборной. Очень спорный момент, который может закончиться положительно для гостей. Ждём решение Кружляка.

И всё-таки не засчитан гол Тонали. По первоначальному повтору было ощущение, что футболист сборной Италии находился на одной линии с защитником хозяев, однако видеоассистенты усмотрели микроскопический офсайд.

Замена в составе сборной Израиля. Ушёл с поля Абада, а появился Дэвид.

Кин со своей половины поля по правому флангу пытался продвинуться вперёд, но его движение заблокировал Ревиво. Крайне недовольны израильтяне решением арбитра, который зафиксировал нарушение.

Постепенно приближается к логическому завершению наша встреча. Израильтяне сегодня провели достойный поединок, но мастерство гостей сделало разницу.

Риччи вступил в прессинг на чужой половине поля и нарушил правила против Ревиво, который пытался проводить мяч за лицевую. Спорный момент, но Кружляк всё же дал свисток.

Брешианини за счёт индивидуальных действий справа ворвался в штрафную хозяев и упал на газон в борьбе с Ревиво. Рефери посчитал, что нарушения в этом моменте не было.

Повторили нам момент с падением Брешианини. Рискованно сыграл Ревиво в своей штрафной, однако защитник сборной Израиля всё-таки успел сначала зацепить мяч. Не будет пенальти для гостей.

ОПАСНО! Камбьясо зацепился за мяч в штрафной соперника и выполнил скидку на Тонали, который с 17 метров без сопротивления пробил точно по позиции Герафи!

Бесспорно, второй гол серьёзно изменил настрой футболистов сборной Израиля. Прекрасно понимают хозяева, что такое отставание отыграть практически нереально.

Продолжают атаковать итальянцы! Кин на скорости левее центра прорвался вперёд и от линии штрафной мощно пробил по воротам, но мяч полетел сильно выше перекладины.

Двойная замена в составе сборной Израиля. Ушли с поля Каничовски и Перец, а появились Абу-Фани и Сафури.

Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Димарко слева ворвался в штрафную и прострелил в центр на Кина, вот только эту передачу сумел перехватить Герафи.

Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Израиля. Абу-Фани выполнил очень сильный навес в дальнюю часть штрафной, и никто из партнёров до этой передачи добраться не сумел.

Стандарт на чужой половине поля заработали израильтяне. Сафури с левого фланга навесил в центр к линии вратарской, а там внимательно сыграл Бастони, головой выбивший мяч от владений Доннаруммы.

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Гатти наказан предупреждением в составе сборной Италии. Защитник гостей выпустил мяч за лицевую, а затем зачем-то вынес его в руках обратно на поле.

ГОЛ забивают гости, но он отменён из-за офсайда! Кин получил мяч в правой части штрафной и прострелил вдоль ворот, а Тонали с близкого расстояния поразил пустой створ, но находился он в положении вне игры.

Двойная замена состоялась в перерыве у сборной Израиля. Ушли с поля Лави и Халаили, а появились Джабер и Глух.

Глух перехватил игровой снаряд в центральной части поля и по левому флангу пытался продвинуться вперёд, но Риччи его уверено остановил. Думаю, что израильтяне активнее проведут вторую половину встречи.

Кин зацепился за мяч на правом фланге на чужой половине поля и пытался сместиться в центр, но его недозволенным приёмом на газон уложил Шломо. Рефери сразу же дал свисток.

Лучано Спаллетти продолжает активничать у кромки поля. На этот раз итальянский специалист о чём-то побеседовал с резервным арбитром. Ран Бен Шимон ведёт себя гораздо спокойнее.

Бастони от своей штрафной выполнил заброс на правый фланг атаки, вот только эта передача получилась крайне сильной, и Белланова до игрового снаряда добраться не сумел.

Ревиво со своей половины поля по левому флангу пытался продвинуться вперёд, но его на газон уронил Белланова. Словацкий рефери снова решил обойтись без жёлтой карточки.

Равный футбол мы наблюдаем на старте второй половины встречи. Израильтяне пытаются проводить свои атаки, вот только ударов по воротам Доннаруммы мы до сих пор не видели.

МОМЕНТ! Бастони по центру протащил мяч вперёд и отдал пас в левую часть штрафной на Фраттези, который с острого угла пробил в створ, но Герафи с этой попыткой справился!

Перец по центру продвинулся к штрафной соперника и пытался отдать передачу налево Глуху, однако эту попытку в последний момент сумел перехватить Белланова.

Наконец-то мы увидели удар от израильтян! Ревиво получил мяч на левом фланге, а затем с дальней дистанции пальнул по воротам. Игровой снаряд полетел сильно выше намеченной цели.

ОПАСНО! Соломон из правой части штрафной покатил мяч в центр на Переца, который с 17 метров пробил практически в Доннарумму, однако голкипер итальянской сборной неуверенно отбил снаряд за лицевую!

Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Израиля. Последовал короткий розыгрыш, после которого Каничовски навесил к дальней штанге, но Доннарумма эту передачу перехватил.

Белланова активно пытался прессинговать в штрафной соперника, однако итальянец действовал неаккуратно и нарушил правила против Ревиво. Кружляк пока обходится без карточек.

Перехватили итальянцы мяч на чужой половине поля, после чего Димарко с левого фланга пытался доставить мяч к штрафной соперника, но эту передачу в подкате перехватил Каничовски.

Джехезкель с правого фланга сделал перспективный заброс к штрафной соперника, Соломон мог получить мяч в шикарной позиции, но обработать игровой снаряд ему не удалось.

МОМЕНТ! Джабер из правой части штрафной прострелил в центр вратарской на Соломона, который в одно касание пробил по воротам, но эту попытку заблокировал Гатти!

Здорово во втором тайме действуют израильтяне. Хозяева много времени проводят на чужой половине поля, заставляя итальянцев рассчитывать пока только на контратаки.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! КИН! Ошиблись хозяева на своей половине поля. Фраттези доставил мяч в центр штрафной, откуда Распадори пробил практически в голкипера, однако снаряд от Герафи отскочил к Кину, который с 10 метров добавил его в правый нижний угол!

Двойная замена в составе сборной Италии. Ушли с поля Белланова и Распадори, а появились Камбьясо и Брешианини.

Первый тайм

— Завершён первый тайм! Израиль - Италия 0-1.

45' ОПАСНО! Неудачно хозяева вынесли мяч из своей штрафной. Белланова игровой снаряд подхватил и с правого фланга мощно пальнул рядом с ближней штангой!

45' Две минуты к первому тайму компенсировал Кружляк.

44' Белланова с правого фланга выполнил кросс в центр штрафной соперника, однако хозяева эту передачу перехватили. Спокойно завершается у нас первая половина встречи.

43' Белланова избавился от мяча на правом фланге, после чего ему грубо в ноги влетел Соломон. Словацкий рефери решил обойтись без карточки в этом эпизоде.

42' Подключили партнёры к розыгрышу мяча Доннарумму, который в первом тайме снаряда практически не касался. Думаю, что и голкипер "ПСЖ" не в восторге от такой игры.

41' Очень активно у кромки поля себя ведёт Лучано Спаллетти. Итальянский специалист что-то активно подсказывает своим игрокам, которые снова перебрались на чужую половину поля.

40' Теперь, конечно, в очень непростом положении оказались футболисты сборной Израиля. Хозяева практически всем составом проводили время на своей половине поля, но теперь подопечным Ран Бен Шимона нужно подумать и об атаке.

39' ОПАСНО! И тут же ещё одну острую атаку проводят итальянцы! Распадори получил мяч в левой части штрафной, сместился в центр и пробил в правый нижний угол. Герафи свою команду сумел выручить!

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ФРАТТЕЗИ! Димарко получил мяч в левой части штрафной и выполнил зрячий навес в центр на Фраттези, который грудью переправил снаряд в правый нижний угол!

37' Тонали из глубины отдал проникающий пас в левую часть штрафной соперника, вот только эта передача получилась крайне сильной, и Димарко к игровому снаряду не успел.

35' Постепенно приближается к своему логическому завершению первая половина встречи. Не покидает меня ощущение, что итальянцы в концовке тайма добавят в активности.

34' Довольно сильный дождь шёл сегодня весь день в Венгрии, поэтому поле очень скользкое. Команды пока этим не пользуются, и дальних ударов мы не наблюдаем.

33' Буонджорно в одном из предыдущих моментов получил повреждение. Защитник итальянской сборной долго лежал на газоне, однако от помощи врачей отказался и продолжил встречу.

32' ШАНС! Белланова потерял мяч на своей половине поля, после чего тот пришёл к Соломону, который из левой части штрафной пальнул сильно выше дальнего угла ворот!

31' Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Перец отдал передачу на левый фланг Соломону, который неудачно обработал мяч и, тем самым, упустил перспективный момент.

30' Небольшое затишье в нашем матче. Итальянцы отдали мяч своему сопернику, который от центральной линии поля вперёд пока продвинуться не может. Думаю, гости берегут силы на концовку тайма.

29' Нахмиас от центральной линии поля выполнил слишком сильный заброс вперёд по правому флангу, и Джехезкель догнать игровой снаряд не сумел. Совсем не атакуют хозяева в последние минуты.

28' МОМЕНТ! Распадори с левого фланга выполнил перевод в дальнюю часть штрафной, откуда Белланова без сопротивления пробил крайне неудачно, и мяч улетел выше перекладины!

27' Фраттези с левого фланга от центральной линии поля выполнил заброс вперёд, Гатти за мяч зацепился, но находился он в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен.

26' Угловой на левом фланге заработали футболисты сборной Италии. Последовал короткий розыгрыш, после которого Димарко навесил в центр штрафной на Гатти, который развернуться лицом к воротам не сумел.

25' Бастони выполнил классный заброс на левый фланг атаки, откуда Димарко прострелил в центр штрафной, вот только эту передачу в последний момент перехватил Шломо.

24' Потеряли хозяева мяч на своей половине поля, после чего Риччи слева ворвался в штрафную и упал на газон в борьбе с защитником. Кружляк показал, что пенальти назначать не планирует!

23' Угловой на правом фланге заработали итальянцы. С навесом Распадори хозяева справились и вынесли мяч на Димарко, который с подбора пальнул гораздо выше перекладины.

22' ОПАСНО! Бастони подключился к атаке своей команды по левому флангу и выполнил классный прострел в центр вратарской, а Распадори не хватило пары сантиметров, дабы до этой передачи дотянуться!

21' Быстрая атака получилась у израильтян, в ходе которой Абада по центру протащил мяч вперёд и отдал передачу на Соломона, который игровой снаряд в борьбе с Гатти удержать у себя не сумел.

20' Завершились стартовые минуты нашего поединка. Откровенно говоря, скучный футбол пока мы наблюдаем, в котором совсем нет опасных моментов. Итальянцы постепенно начинают забирать инициативу себе.

19' Ревиво перехватил мяч на своей половине поля и по левому флангу пытался выбраться вперёд, но против него нарушил правила Фраттези. Рефери решил обойтись без карточки.

18' Халаили вступил в активный прессинг на чужой половине поля, но немного не успел к эпизоду и нарушил правила против Гатти. Кружляк находился рядом с моментом и сразу же дал свисток.

17' Хитро разыграли стандарт у правого края штрафной итальянцы. Распадори скинул мяч на Димарко, который с острого угла пробил по воротам, но мяч полетел сильно выше перекладины.

16' Белланова по правому флангу прошёл вперёд, и у самой границы штрафной его на газон уронил Шломо. Право на перспективный стандарт получают итальянцы.

15' В неспешном темпе проходит пока наша встреча. Итальянцы всё чаще владеют мячом, однако острых подходов к воротам Герафи нет. Острее в стартовые минуты действуют хозяева.

14' Тонали с левого фланга выполнил кросс в центр штрафной соперника, Димарко грудью скинул мяч немного назад, вот только эту передачу израильтяне сумели перехватить.

13' ОПАСНО! Шикарную комбинацию перед штрафной соперника разыграли хозяева, после чего Каничовски отдал проникающий пас на Соломона, а тому с убойной позиции не позволил пробить Белланова!

12' Тонали из глубины отдал проникающий пас в левую часть штрафной на Распадори, который вторым касанием навесил в центр, однако эту передачу сумел перехватить Шломо.

11' Димарко с правого фланга со стандарта выполнил перспективный кросс в центр вратарской. Герафи вышел из ворот и кулаками вынес мяч в центральную часть поля.

10' Белланова на правом фланге прокинул мяч себе на ход, после чего его грубо с ног снёс Ревиво. Пришлось словацкому арбитру провести профилактическую беседу с защитником сборной Израиля.

9' Активный Соломон по левому флангу пытался подобраться к штрафной соперника, но его уверенно остановил Буонджорно, выбивший игровой снаряд за боковую.

8' Удалось наконец-то гостям перебраться на чужую половину поля, вот только свободных зон в обороне сборной Израиля пока нет. Пытаются итальянцы придумать что-то креативное.

7' Напомню, что в матче первого тура итальянцы неожиданно переиграли сборную Франции в Париже со счётом 3-1. Израильтяне предсказуемо уступили бельгийцам с таким же счётом.

6' С преимуществом проводят стартовые минуты израильтяне. Хозяева много владеют мячом и пытаются что-то интересное придумать у ворот итальянской сборной. Такое развитие событий крайне неожиданно.

5' Джехезкель подключился к атаке своей команды и правее центра практически ворвался в штрафную гостей, однако его остановил Гатти, чётко сыгравший в подкате.

4' Соломон слева прорвался вперёд и от лицевой прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Тонали мяч выбил.

3' Стоит отметить тот факт, что эта встреча проходит в Венгрии. Израильтяне являются формальным хозяином матча, поэтому итальянских фанатов сегодня на трибунах больше.

2' Израильтяне вышли на эту встречу в синем комплекте формы, гости играют в белой форме. Ворота Доннаруммы в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.