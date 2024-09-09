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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Кружляк Иван
Израиль
FIFA #78
1:2
Второй тайм: 90+'
Италия
FIFA #10
0'
0:1
38' Гол
Фраттези Давиде
0:2
62' Гол
Кин Мойзе
73' Желтая карточка
Гатти Федерико
1:2
90' Гол
Абу-Фани Мохаммад

Ход матча

38'
0:1
Фраттези Давиде
(Димарко Федерико)
46'
Глух Оскар
Халаили Анан
 
46'
Джабер Махмуд
Лави Нета
 
62'
0:2
Кин Мойзе
(Распадори Джакомо)
64'
 
Камбьясо Андреа
Белланова Рауль
64'
 
Брешианини Марко
Распадори Джакомо
67'
Абу-Фани Мохаммад
Каничовски Габи
 
67'
Сафури Рамиз
Перец Дор
 
70'
 
Удоджи Дестини
Димарко Федерико
73'
 
Гатти Федерико
78'
Дэвид Дин
Абада Лиэль
 
86'
 
Ретеги Матео
Кин Мойзе
86'
 
Дзакканьи Маттиа
Риччи Самуэле
90'
Абу-Фани Мохаммад
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 213 Количество передач 322
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 123
Израиль 2.4% (3)
X 3.3% (4)
Италия 94.3% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Израиль
Ничья
Италия
9.40
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9.50
1.36
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Герафи
Йоав
11
Джехезкель
Сагив
4
Шломо
Раз
5
Нахмиас
Идан
12
Ревиво
Рой
17
Абада
Лиэль
14
Каничовски
Габи
6
Лави
Нета
8
Перец
Дор
10
Манор
Соломон
13
Халаили
Анан
1
Доннарумма
Джанлуиджи
6
Гатти
Федерико
4
Буонджорно
Алессандро
21
Бастони
Алессандро
12
Белланова
Рауль
16
Фраттези
Давиде
7
Риччи
Самуэле
8
Тонали
Сандро
3
Димарко
Федерико
18
Распадори
Джакомо
11
Кин
Мойзе
Израиль
4-2-3-1
Италия
3-5-1-1

История личных встреч

Израиль
Италия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
1:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 2 1
Димарко Федерико 1 0.5
Распадори Джакомо 1 0.5
Кин Мойзе 1 0.5
Тонали Сандро 0 0
Ретеги Матео 0 0
Удоджи Дестини 0 0

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 1 0
Гатти Федерико 1 0

Результаты матчей

Израиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Италия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Израиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Италия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
0
Израиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Италия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бельгия - Израиль 3:1 Беларусь - Израиль 0:4 Венгрия - Израиль 3:0 Израиль - Исландия 1:4
Андорра - Израиль 0:2 Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2
Италия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Франция - Италия 1:3 Швейцария - Италия 2:0 Хорватия - Италия 1:1 Испания - Италия 1:0
Италия - Албания 2:1 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0

Результаты матчей

Израиль
Италия

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Израиль
Италия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 2:1 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Бельгия
 0:2 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Франция
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Израиль
 1:2 2 0 0 2 2 - 5 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 0:2 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Франция
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Италия
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 2:1 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Франция
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Израиль
 1:2 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Бельгия
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Португалия Роналду Криштиану 2
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! АБУ-ФАНИ!
  • Дополнительное время
    90'
    Четыре минуты к основному времени матча компенсировал Кружляк. 
  • Желтая карточка
    89'
    Ран Бен Шимон получает жёлтую карточку. Главный тренер сборной Израиля эмоционально отреагировал на решение арбитра. Кружляк такое поведение терпеть не стал и наказал его предупреждением. 
  • Травма, повреждение
    88'
    Ретеги упал в центральной части поля и локтем зацепил по лицу Джабера. Досталось футболисту сборной Израиля, и самостоятельно он пока подняться не может. 
  • 87'
    Ревиво красиво развернулся на левом фланге и отдал передачу в центр на Глуха, который уйти сразу от двух соперников не сумел. Внимательно в обороне сегодня играют итальянцы. 
  • Замена
    85'
    Двойная замена в составе сборной Италии. Ушли с поля Риччи и Кин, а появились Дзакканьи и Ретеги. 
  • 84'
    Шломо из глубины выполнил проникающий пас в левую часть штрафной соперника, Сафури за мяч зацепиться не сумел, и тот прикатился в руки голкиперу итальянской сборной. 
  • 83'
    Повторили нам момент с падением Брешианини. Рискованно сыграл Ревиво в своей штрафной, однако защитник сборной Израиля всё-таки успел сначала зацепить мяч. Не будет пенальти для гостей. 
  • Судья
    82'
    Брешианини за счёт индивидуальных действий справа ворвался в штрафную хозяев и упал на газон в борьбе с Ревиво. Рефери посчитал, что нарушения в этом моменте не было. 
  • Фол, нарушение
    81'
    Риччи вступил в прессинг на чужой половине поля и нарушил правила против Ревиво, который пытался проводить мяч за лицевую. Спорный момент, но Кружляк всё же дал свисток. 
  • 80'
    Постепенно приближается к логическому завершению наша встреча. Израильтяне сегодня провели достойный поединок, но мастерство гостей сделало разницу. 
  • Фол, нарушение
    79'
    Кин со своей половины поля по правому флангу пытался продвинуться вперёд, но его движение заблокировал Ревиво. Крайне недовольны израильтяне решением арбитра, который зафиксировал нарушение. 
  • Замена
    78'
    Замена в составе сборной Израиля. Ушёл с поля Абада, а появился Дэвид. 
  • 77'
    И всё-таки не засчитан гол Тонали. По первоначальному повтору было ощущение, что футболист сборной Италии находился на одной линии с защитником хозяев, однако видеоассистенты усмотрели микроскопический офсайд. 
  • Видеоповтор
    76'
    VAR включается в работу и проверяет гол итальянской сборной. Очень спорный момент, который может закончиться положительно для гостей. Ждём решение Кружляка. 
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    • Офсайд
      75'
      ГОЛ забивают гости, но он отменён из-за офсайда! Кин получил мяч в правой части штрафной и прострелил вдоль ворот, а Тонали с близкого расстояния поразил пустой створ, но находился он в положении вне игры. 
    • Желтая карточка
      74'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Гатти наказан предупреждением в составе сборной Италии. Защитник гостей выпустил мяч за лицевую, а затем зачем-то вынес его в руках обратно на поле. 
    • 73'
      Стандарт на чужой половине поля заработали израильтяне. Сафури с левого фланга навесил в центр к линии вратарской, а там внимательно сыграл Бастони, головой выбивший мяч от владений Доннаруммы. 
    • Замена
      72'
      Замена в составе сборной Италии. Вместо Димарко на поле появился Удоджи. 
    • Угловой
      71'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Израиля. Абу-Фани выполнил очень сильный навес в дальнюю часть штрафной, и никто из партнёров до этой передачи добраться не сумел. 
    • 70'
      Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Димарко слева ворвался в штрафную и прострелил в центр на Кина, вот только эту передачу сумел перехватить Герафи. 
    • Замена
      69'
      Двойная замена в составе сборной Израиля. Ушли с поля Каничовски и Перец, а появились Абу-Фани и Сафури. 
    • 68'
      Продолжают атаковать итальянцы! Кин на скорости левее центра прорвался вперёд и от линии штрафной мощно пробил по воротам, но мяч полетел сильно выше перекладины. 
    • 67'
      Бесспорно, второй гол серьёзно изменил настрой футболистов сборной Израиля. Прекрасно понимают хозяева, что такое отставание отыграть практически нереально. 
    • Опасный момент
      66'
      ОПАСНО! Камбьясо зацепился за мяч в штрафной соперника и выполнил скидку на Тонали, который с 17 метров без сопротивления пробил точно по позиции Герафи!
    • Замена
      65'
      Двойная замена в составе сборной Италии. Ушли с поля Белланова и Распадори, а появились Камбьясо и Брешианини. 
    • Описание гола
      64'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! КИН! Ошиблись хозяева на своей половине поля. Фраттези доставил мяч в центр штрафной, откуда Распадори пробил практически в голкипера, однако снаряд от Герафи отскочил к Кину, который с 10 метров добавил его в правый нижний угол!
    • 63'
      Здорово во втором тайме действуют израильтяне. Хозяева много времени проводят на чужой половине поля, заставляя итальянцев рассчитывать пока только на контратаки. 
    • Опасный момент
      62'
      МОМЕНТ! Джабер из правой части штрафной прострелил в центр вратарской на Соломона, который в одно касание пробил по воротам, но эту попытку заблокировал Гатти!
    • 61'
      Джехезкель с правого фланга сделал перспективный заброс к штрафной соперника, Соломон мог получить мяч в шикарной позиции, но обработать игровой снаряд ему не удалось. 
    • 60'
      Перехватили итальянцы мяч на чужой половине поля, после чего Димарко с левого фланга пытался доставить мяч к штрафной соперника, но эту передачу в подкате перехватил Каничовски. 
    • Фол, нарушение
      59'
      Белланова активно пытался прессинговать в штрафной соперника, однако итальянец действовал неаккуратно и нарушил правила против Ревиво. Кружляк пока обходится без карточек. 
    • Угловой
      58'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Израиля. Последовал короткий розыгрыш, после которого Каничовски навесил к дальней штанге, но Доннарумма эту передачу перехватил. 
    • Опасный момент
      57'
      ОПАСНО! Соломон из правой части штрафной покатил мяч в центр на Переца, который с 17 метров пробил практически в Доннарумму, однако голкипер итальянской сборной неуверенно отбил снаряд за лицевую!
    • 56'
      Наконец-то мы увидели удар от израильтян! Ревиво получил мяч на левом фланге, а затем с дальней дистанции пальнул по воротам. Игровой снаряд полетел сильно выше намеченной цели. 
    • 55'
      Перец по центру продвинулся к штрафной соперника и пытался отдать передачу налево Глуху, однако эту попытку в последний момент сумел перехватить Белланова. 
    • Опасный момент
      54'
      МОМЕНТ! Бастони по центру протащил мяч вперёд и отдал пас в левую часть штрафной на Фраттези, который с острого угла пробил в створ, но Герафи с этой попыткой справился!
    • 53'
      Равный футбол мы наблюдаем на старте второй половины встречи. Израильтяне пытаются проводить свои атаки, вот только ударов по воротам Доннаруммы мы до сих пор не видели. 
    • Фол, нарушение
      52'
      Ревиво со своей половины поля по левому флангу пытался продвинуться вперёд, но его на газон уронил Белланова. Словацкий рефери снова решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 51'
      Бастони от своей штрафной выполнил заброс на правый фланг атаки, вот только эта передача получилась крайне сильной, и Белланова до игрового снаряда добраться не сумел. 
    • 50'
      Лучано Спаллетти продолжает активничать у кромки поля. На этот раз итальянский специалист о чём-то побеседовал с резервным арбитром. Ран Бен Шимон ведёт себя гораздо спокойнее. 
    • Фол, нарушение
      49'
      Кин зацепился за мяч на правом фланге на чужой половине поля и пытался сместиться в центр, но его недозволенным приёмом на газон уложил Шломо. Рефери сразу же дал свисток. 
    • 48'
      Глух перехватил игровой снаряд в центральной части поля и по левому флангу пытался продвинуться вперёд, но Риччи его уверено остановил. Думаю, что израильтяне активнее проведут вторую половину встречи. 
    • Замена
      47'
      Двойная замена состоялась в перерыве у сборной Израиля. Ушли с поля Лави и Халаили, а появились Джабер и Глух. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! Израиль - Италия 0-1. 
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! Неудачно хозяева вынесли мяч из своей штрафной. Белланова игровой снаряд подхватил и с правого фланга мощно пальнул рядом с ближней штангой!
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты к первому тайму компенсировал Кружляк. 
    • 44'
      Белланова с правого фланга выполнил кросс в центр штрафной соперника, однако хозяева эту передачу перехватили. Спокойно завершается у нас первая половина встречи. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Белланова избавился от мяча на правом фланге, после чего ему грубо в ноги влетел Соломон. Словацкий рефери решил обойтись без карточки в этом эпизоде. 
    • 42'
      Подключили партнёры к розыгрышу мяча Доннарумму, который в первом тайме снаряда практически не касался. Думаю, что и голкипер "ПСЖ" не в восторге от такой игры. 
    • 41'
      Очень активно у кромки поля себя ведёт Лучано Спаллетти. Итальянский специалист что-то активно подсказывает своим игрокам, которые снова перебрались на чужую половину поля. 
    • 40'
      Теперь, конечно, в очень непростом положении оказались футболисты сборной Израиля. Хозяева практически всем составом проводили время на своей половине поля, но теперь подопечным Ран Бен Шимона нужно подумать и об атаке. 
    • Опасный момент
      39'
      ОПАСНО! И тут же ещё одну острую атаку проводят итальянцы! Распадори получил мяч в левой части штрафной, сместился в центр и пробил в правый нижний угол. Герафи свою команду сумел выручить!
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ФРАТТЕЗИ! Димарко получил мяч в левой части штрафной и выполнил зрячий навес в центр на Фраттези, который грудью переправил снаряд в правый нижний угол!
    • 37'
      Тонали из глубины отдал проникающий пас в левую часть штрафной соперника, вот только эта передача получилась крайне сильной, и Димарко к игровому снаряду не успел. 
    • 35'
      Постепенно приближается к своему логическому завершению первая половина встречи. Не покидает меня ощущение, что итальянцы в концовке тайма добавят в активности. 
    • 34'
      Довольно сильный дождь шёл сегодня весь день в Венгрии, поэтому поле очень скользкое. Команды пока этим не пользуются, и дальних ударов мы не наблюдаем. 
    • Травма, повреждение
      33'
      Буонджорно в одном из предыдущих моментов получил повреждение. Защитник итальянской сборной долго лежал на газоне, однако от помощи врачей отказался и продолжил встречу. 
    • Опасный момент
      32'
      ШАНС! Белланова потерял мяч на своей половине поля, после чего тот пришёл к Соломону, который из левой части штрафной пальнул сильно выше дальнего угла ворот!
    • 31'
      Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Перец отдал передачу на левый фланг Соломону, который неудачно обработал мяч и, тем самым, упустил перспективный момент. 
    • 30'
      Небольшое затишье в нашем матче. Итальянцы отдали мяч своему сопернику, который от центральной линии поля вперёд пока продвинуться не может. Думаю, гости берегут силы на концовку тайма. 
    • 29'
      Нахмиас от центральной линии поля выполнил слишком сильный заброс вперёд по правому флангу, и Джехезкель догнать игровой снаряд не сумел. Совсем не атакуют хозяева в последние минуты. 
    • Опасный момент
      28'
      МОМЕНТ! Распадори с левого фланга выполнил перевод в дальнюю часть штрафной, откуда Белланова без сопротивления пробил крайне неудачно, и мяч улетел выше перекладины!
    • Офсайд
      27'
      Фраттези с левого фланга от центральной линии поля выполнил заброс вперёд, Гатти за мяч зацепился, но находился он в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен. 
    • Угловой
      26'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты сборной Италии. Последовал короткий розыгрыш, после которого Димарко навесил в центр штрафной на Гатти, который развернуться лицом к воротам не сумел. 
    • 25'
      Бастони выполнил классный заброс на левый фланг атаки, откуда Димарко прострелил в центр штрафной, вот только эту передачу в последний момент перехватил Шломо. 
    • Судья
      24'
      Потеряли хозяева мяч на своей половине поля, после чего Риччи слева ворвался в штрафную и упал на газон в борьбе с защитником. Кружляк показал, что пенальти назначать не планирует!
    • Угловой
      23'
      Угловой на правом фланге заработали итальянцы. С навесом Распадори хозяева справились и вынесли мяч на Димарко, который с подбора пальнул гораздо выше перекладины. 
    • Опасный момент
      22'
      ОПАСНО! Бастони подключился к атаке своей команды по левому флангу и выполнил классный прострел в центр вратарской, а Распадори не хватило пары сантиметров, дабы до этой передачи дотянуться!
    • 21'
      Быстрая атака получилась у израильтян, в ходе которой Абада по центру протащил мяч вперёд и отдал передачу на Соломона, который игровой снаряд в борьбе с Гатти удержать у себя не сумел. 
    • 20'
      Завершились стартовые минуты нашего поединка. Откровенно говоря, скучный футбол пока мы наблюдаем, в котором совсем нет опасных моментов. Итальянцы постепенно начинают забирать инициативу себе. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Ревиво перехватил мяч на своей половине поля и по левому флангу пытался выбраться вперёд, но против него нарушил правила Фраттези. Рефери решил обойтись без карточки. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Халаили вступил в активный прессинг на чужой половине поля, но немного не успел к эпизоду и нарушил правила против Гатти. Кружляк находился рядом с моментом и сразу же дал свисток. 
    • 17'
      Хитро разыграли стандарт у правого края штрафной итальянцы. Распадори скинул мяч на Димарко, который с острого угла пробил по воротам, но мяч полетел сильно выше перекладины. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Белланова по правому флангу прошёл вперёд, и у самой границы штрафной его на газон уронил Шломо. Право на перспективный стандарт получают итальянцы. 
    • 15'
      В неспешном темпе проходит пока наша встреча. Итальянцы всё чаще владеют мячом, однако острых подходов к воротам Герафи нет. Острее в стартовые минуты действуют хозяева. 
    • 14'
      Тонали с левого фланга выполнил кросс в центр штрафной соперника, Димарко грудью скинул мяч немного назад, вот только эту передачу израильтяне сумели перехватить. 
    • Опасный момент
      13'
      ОПАСНО! Шикарную комбинацию перед штрафной соперника разыграли хозяева, после чего Каничовски отдал проникающий пас на Соломона, а тому с убойной позиции не позволил пробить Белланова!
    • 12'
      Тонали из глубины отдал проникающий пас в левую часть штрафной на Распадори, который вторым касанием навесил в центр, однако эту передачу сумел перехватить Шломо. 
    • 11'
      Димарко с правого фланга со стандарта выполнил перспективный кросс в центр вратарской. Герафи вышел из ворот и кулаками вынес мяч в центральную часть поля. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Белланова на правом фланге прокинул мяч себе на ход, после чего его грубо с ног снёс Ревиво. Пришлось словацкому арбитру провести профилактическую беседу с защитником сборной Израиля. 
    • 9'
      Активный Соломон по левому флангу пытался подобраться к штрафной соперника, но его уверенно остановил Буонджорно, выбивший игровой снаряд за боковую. 
    • 8'
      Удалось наконец-то гостям перебраться на чужую половину поля, вот только свободных зон в обороне сборной Израиля пока нет. Пытаются итальянцы придумать что-то креативное. 
    • 7'
      Напомню, что в матче первого тура итальянцы неожиданно переиграли сборную Франции в Париже со счётом 3-1. Израильтяне предсказуемо уступили бельгийцам с таким же счётом. 
    • 6'
      С преимуществом проводят стартовые минуты израильтяне. Хозяева много владеют мячом и пытаются что-то интересное придумать у ворот итальянской сборной. Такое развитие событий крайне неожиданно. 
    • 5'
      Джехезкель подключился к атаке своей команды и правее центра практически ворвался в штрафную гостей, однако его остановил Гатти, чётко сыгравший в подкате. 
    • 4'
      Соломон слева прорвался вперёд и от лицевой прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Тонали мяч выбил. 
    • 3'
      Стоит отметить тот факт, что эта встреча проходит в Венгрии. Израильтяне являются формальным хозяином матча, поэтому итальянских фанатов сегодня на трибунах больше. 
    • 2'
      Израильтяне вышли на эту встречу в синем комплекте формы, гости играют в белой форме. Ворота Доннаруммы в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли итальянцы. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Израиль 1:2 Италия

    Исход игры
    Израиль
    2.4% (3)
    Ничья
    3.3% (4)
    Италия
    94.3% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.73% (50)
    Меньше
    53.27% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    43.93% (47)
    Нет
    56.07% (60)
    Популярный счёт
    0:2 Италия
    36.6% (45)
    1:2 Италия
    24.4% (30)
    1:3 Италия
    9.8% (12)
    0:1 Италия
    7.3% (9)
    0:3 Италия
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
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