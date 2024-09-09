Тур: 2. Стадион: АЕК Арена.
0'
0:1
9' ПенальтиМурики Ведат
0:2
21' ГолМурики Ведат
37' Желтая карточкаЦионис Маринос
45' Желтая карточкаАлити Фидан
0:3
48' ГолРахмани Альбион
0:4
55' ГолДелова Люмбардх
62' Желтая карточкаПиттас Яннис
90'+4
Ход матча
9'
0:1
21'
0:2
37'
45'
48'
0:3
55'
62'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 5
-
8 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
12
Бекай
Висар
14
Бериша
Валон
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Элиа МариосНападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Авдыли ИлирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Сахити ЭмирНападающий
- Нападающий
-
15 Буюпи Элиот
-
Главный тренер: Фода Франко
История личных встреч
Кипр
Косово
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|1
|0.5
|Ционис Маринос
|0
|0
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|2 (1)
|1
|Делова Люмбардх
|1
|0.5
|Рахмани Альбион
|1
|0.5
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Рашица Милот
|0
|0
Карточки
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Питтас Яннис
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Ционис Маринос
|1
|0
|Киприану Гектор
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войвода Мергим
|1
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Реджбекай Элвис
|1
|0
Результаты матчей
Кипр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Косово
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Кипр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Косово
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Кипр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Косово
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кипр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Литва - Кипр 0:1 Сан-Марино - Кипр 1:4 Молдова - Кипр 3:2 Кипр - Сербия 0:1
Кипр - Латвия 1:1 Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3 Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2
Косово
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Косово - Румыния 0:3 Норвегия - Косово 3:0 Венгрия - Косово 2:0 Армения - Косово 0:1
Косово - Беларусь 0:1 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2
Результаты матчей
Кипр
Косово
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кипр
Косово
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Словения
|Шешко Беньямин
|3
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кипр 0:4 Косово
Исход игры
Кипр
45.2% (56)
Ничья
26.6% (33)
Косово
28.2% (35)
Тотал 2.5
Больше
39.45% (43)
Меньше
60.55% (66)
Обе команды забьют
Да
66.06% (72)
Нет
33.94% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.4% (29)
2:1 Кипр
16.1% (20)
1:2 Косово
14.5% (18)
1:0 Кипр
12.9% (16)
2:0 Кипр
7.3% (9)
0:1 Косово
6.5% (8)
0:2 Косово
2.4% (3)
3:2 Кипр
1.6% (2)
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