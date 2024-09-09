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Тур: 2. Стадион: .
Кипр
FIFA #127
0:4
Конец матча
Косово
FIFA #106
0'
0:1
9' Пенальти
Мурики Ведат
0:2
21' Гол
Мурики Ведат
37' Желтая карточка
Ционис Маринос
45' Желтая карточка
Алити Фидан
0:3
48' Гол
Рахмани Альбион
0:4
55' Гол
Делова Люмбардх
62' Желтая карточка
Питтас Яннис
90'+4

Ход матча

9'
0:1
Мурики Ведат
21'
0:2
Мурики Ведат
(Ррудхани Донат)
37'
Ционис Маринос
 
45'
 
Алити Фидан
46'
 
Рахмани Альбион
Мурики Ведат
46'
 
Делова Люмбардх
Алити Фидан
46'
Андреу Стелиос
Панайоту Антреас
 
46'
Лайфис Константинос
Киприану Гектор
 
48'
0:3
Рахмани Альбион
(Рашица Милот)
55'
0:4
Делова Люмбардх
(Ррудхани Донат)
58'
Коррейя Андерсон
Малеккидис Георгос
 
62'
Питтас Яннис
 
65'
Лойзу Лойзос
Ционис Маринос
 
70'
 
Красники Илир
Реджбекай Элвис
70'
 
Сахити Эмир
Рашица Милот
71'
Шполярич Данило
Иоанну Николас
 
87'
 
Буюпи Элиот
Эмерлаху Линдон

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Кипр 45.2% (56)
X 26.6% (33)
Косово 28.2% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Малл
Джоэл
2
Каро
Андреас
6
Гогич
Александрос
3
Киприану
Гектор
5
Панайоту
Антреас
18
Артиматас
Костакис
20
Кастанос
Григорис
14
Малеккидис
Георгос
4
Иоанну
Николас
9
Питтас
Яннис
21
Ционис
Маринос
12
Бекай
Висар
2
Хадергьонай
Флорент
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
21
Ррудхани
Донат
6
Реджбекай
Элвис
19
Эмерлаху
Линдон
14
Бериша
Валон
7
Рашица
Милот
18
Мурики
Ведат
17
Красники
Эрмал
Кипр
3-5-2
Косово
4-3-3

История личных встреч

Кипр
Косово

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
5:1
ЛНУ
0:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 1 0.5
Ционис Маринос 0 0
Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 2 (1) 1
Делова Люмбардх 1 0.5
Рахмани Альбион 1 0.5
Ррудхани Донат 0 0
Рашица Милот 0 0

Карточки

Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Питтас Яннис 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Каро Андреас 1 0
Ционис Маринос 1 0
Киприану Гектор 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 1 1
Бериша Валон 1 0
Алити Фидан 1 0
Реджбекай Элвис 1 0

Результаты матчей

Кипр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Косово
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кипр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Косово
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Кипр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Косово
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кипр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Литва - Кипр 0:1 Сан-Марино - Кипр 1:4 Молдова - Кипр 3:2 Кипр - Сербия 0:1
Кипр - Латвия 1:1 Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3 Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2
Косово
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Косово - Румыния 0:3 Норвегия - Косово 3:0 Венгрия - Косово 2:0 Армения - Косово 0:1
Косово - Беларусь 0:1 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2

Результаты матчей

Кипр
Косово

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кипр
Косово

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Косово
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Кипр
 2 1 0 1 1 - 4 3
4.
Литва
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Литва
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Косово
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Кипр
 1 0 0 1 0 - 4 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Косово
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Румыния
 1:1 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Кипр
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Литва
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Швеция Исак Александр 3
Словения Шешко Беньямин 3
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Португалия Роналду Криштиану 2
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 46'
      Мурики Ведат уходит с поля. Рахмани Альбион выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Кипр 45.2% (56)
    X 26.6% (33)
    Косово 28.2% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кипр 0:4 Косово

    Исход игры
    Кипр
    45.2% (56)
    Ничья
    26.6% (33)
    Косово
    28.2% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.45% (43)
    Меньше
    60.55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    66.06% (72)
    Нет
    33.94% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.4% (29)
    2:1 Кипр
    16.1% (20)
    1:2 Косово
    14.5% (18)
    1:0 Кипр
    12.9% (16)
    2:0 Кипр
    7.3% (9)
    0:1 Косово
    6.5% (8)
    0:2 Косово
    2.4% (3)
    3:2 Кипр
    1.6% (2)
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