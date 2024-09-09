Убегал по флангу Мюлдюр в атаку и прострелил вдоль ворот, но мяч на выходе спокойно перехватил Вальдимарссон.

Ушел от соперника по флангу Палссон на скорости и подал в центр штрафной, но здесь никого из партнеров так и не оказалось.

Диагональ исполнял с центра поля Виллюмссон на фланг, куда забегал Торстейнссо, но догнать мяч в поле ему не удалось.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Мухаммед Актюркоглу! Снова вышли вперед игроки сборной Турции. Зацепился за мяч на фланге Элмалы и отдал поперек на Актюркоглу, который от линии штрафной красивым обводящим ударом отправил снаряд точно в дальнюю девятку.

Тонко вырезал в штрафную соперника Тордарсон на ход Сигурдссону, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Бардакджи.

Продавил соперника по флангу Палссон и покатил поперек на Гудьонсена, но тот не смог добраться до мяча.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Найир и сбросил поперек на Гюлера, но этот пас перехватил защитник.

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

Замена в составе хозяев произошла в перерыве. Вместо Хакана Чалханоглу на второй тайм вышел Оркун Кекчю.

Ответная замена в составе Исландии произошла. Вместо Микаэля Андерсона на поле появился Виллюм Виллюмссон.

С дальне дистанции пробивал Мюлдюр после скидки головой от Гюлера, но мяч застрял в гуще защитников.

Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Перед своей штрафной Гретарссон руками уложил на газон Найира. Судья показал защитнику желтую карточку.

Со штрафного низом мощно пробил по воротам Чалханоглу, но мяч угодил точно в стенку и полетел за пределы поля.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Команды обменялись голами в первом тайме!

Прорывался по флангу на скорости Элмалы и прострелил поперек на Актюркоглу, но тому пробить не удалось.

Губьонсен протащил мяч по флангу и отдал пас поперек в штрафную, но мяч от ноги Демирала полетел на угловой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Виктор Палссон! Сравняли счет со стандарта гости! С угла поля навесил в центр штрафной Сигурдссон. Здесь выиграл верховую борьбу на линии вратарской Палссон и головой вколотил мяч точно в дальнюю девятку, без шансов для вратаря.

Проникающим пасом Гюлер выводил на ворота соперника Найира, но тому пробить в подкате Херманнссон помешал.

Мягко забросил Кавечи в штрафную соперника на ход Гюлеру, но того опередил Финнссон и вынес мяч на угловой.

Накрутил соперника на фланге Мюлдюр и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

Далеко вбросил Мюлдюр с аута в штрафную соперника, но на выходе спокойно забрал сферу в руки Вальдимарссон.

Долго катают мяч на чужой половине поля турки, но пройти массированную оборону соперника пока не удается.

Расшатал соперника перед чужой штрафной Актюркоглу и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

Навесил с угла поля Чалханоглу на дальнюю штангу, но после серии рикошетов мяч в центр поля вынес Тордарсон.

33' Со штрафного Чалханоглу забросил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу Гретарссон.

32' Грамотно подставился на фланге Гюлер и вынудил нарушить правила Андерсона, что не осталось без внимания арбитра.

31' Мог убегать в контратаку на скорости Кавечи после заброса от Гюлера, но оторвался от опеки Херманнссона ему так и не удалось.

30' Торстейнссон навесил теперь уже с левого фланга в штрафную, но здесь Бардакджи головой вынес сферу головой на фланг обратно.

29' Протащил сферу по флангу на скорости Палссон и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

28' Убегал на ворота соперника Торстейнссон после заброса от Сигурдссона, но мяч в последний момент в подкате отобрал Демирал.

27' Сместился с фланга к линии штрафной Сигурдссон и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

26' Покатил с фланга Элмалы в центр на Актюркоглу, который с разворота пробил в дальнюю девятку, но точности ему немного не хватило.

25' Мог убегать Сигурдссон после поперечного паса от Андерсона, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Демиралу.

24' Вырезал в штрафную соперника Мюлдюр на ход Найиру, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

22' Оторвался от опеки соперника по флангу Кавечи и покатил поперек на Найира, но тому пробить так и не удалось.

21' Гюлер поперечным пасом вывел на удар Актюркоглу, но выстрел последнего заблокировал в подкате Палссон.

20' Ушел от соперника по флангу Мюлдюр и подал в штрафную, но этот пас перехватил в последний момент Херманннссон.

19' Мог убегать в штрафную соперника Мюлдюр после паса от Чалханоглу, но атаку эту остановил арбитр из-за офсайда.

18' Ворвался в зону соперника Демирал и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Бардакджи не смог дотянуться до мяча в падении.

17' Со штрафного пробивал на силу Чалханоглу, но угодил в стенку, а добивание Мюлдюра было неточным.

16' На чужой половине поля Актюркоглу грамотно подставился и вынудил нарушить правила соперника.

15' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Сигурдссон на ход Гудьонсену, но перехватил этот пас Демирал.

14' С левого фланга навесил Гудмундссон на дальнюю штангу, но здесь нарушил правила Торстейнссон в борьбе с Гюноком.

13' Ошибся на выходе Гюнок и за пределами штрафной зацепил мяч руками. Штрафной удар исполнять будут исландцы.

12' Диагональ исполнял в штрафную Тордарсон на ход Гудьонсену, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

10' С угла поля навесил Чалханоглу в центр штрафной, где пробил головой Бардакджи, но мяч стал легкой добычей для вратаря.

9' Прорывался в атаку по флангу Актюркоглу и навесил в центр штрафной, но никто из партнеров уже так и не смог добраться до мяча.

7' В центре поля оказался на газоне Актюркоглу в борьбе против Тордарсона, но судья нарушение правил зафиксировал.

6' Диагональ исполнял Чалханоглу на левый фланг, куда забегал Элмалы, но нарушил он правила в борьбе против Палссона.

5' На фланге получил по ногам Финнссон в борьбе против Кавечи. Штрафной удар исполнять будут гости.

4' Оторвался от опеки соперника на скорости Кавечи и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

3' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Мухаммед Актюркоглу! Быстрый гол смогли провести турки. Отличным пасом Кавечи нашел в чужой штрафной Актюркоглу, который оттеснил корпусом защитника и с разворота отправил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.