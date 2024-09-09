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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Джорджий Энея
Турция
FIFA #26
2:1
Второй тайм: 57'
Исландия
FIFA #71

Ход матча

2'
Актюркоглу Мухаммед
(Найир Умут)
1:0
37'
1:1
Палссон Виктор
(Гудмундссон Йоханн)
44'
 
Гретарссон Даниэль
46'
Кекчю Оркун
Чалханоглу Хакан
 
46'
 
Виллюмссон Виллюм
Андерсон Микаэль
52'
Актюркоглу Мухаммед
(Элмалы Эврен Эрен)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 353 Количество передач 128
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 122
Турция 91.8% (112)
X 6.6% (8)
Исландия 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Турция
Ничья
Исландия
4.35
7.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гюнок
Мерт
18
Мюлдюр
Мерт
3
Демирал
Мерих
14
Бардакджи
Абдулкерим
13
Элмалы
Эврен
Эрен
10
Чалханоглу
Хакан
16
Юксек
Исмаил
17
Кавечи
Ирфан
8
Гюлер
Арда
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Найир
Умут
12
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
4
Палссон
Виктор
20
Гретарссон
Даниэль
6
Херманнссон
Хьёртур
14
Финнссон
Кольбейн
18
Андерсон
Микаэль
16
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
7
Гудмундссон
Йоханн
11
Торстейнссон
Йон
22
Гудьонсен
Андри
10
Сигурдссон
Гильфи
Турция
4-2-3-1
Исландия
4-3-3

История личных встреч

Турция
Исландия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Е2
0:0
Е2
2:1
ОМЧ2Е
0:3
ОМЧ2Е
2:0
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
3:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 1 0.5
Найир Умут 0 0
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палссон Виктор 1 0.5
Торстейнссон Йон 1 0.5
Оскарссон Орри 1 0.5
Гудмундссон Йоханн 0 0
Сигурдссон Гильфи 0 0

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йылмаз Барыш 1 1
Айхан Кан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Йоханн 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Торстейнссон Йон 1 0

Результаты матчей

Турция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Исландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Турция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Исландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Уэльс - Турция 0:0 Нидерланды - Турция 2:1 Австрия - Турция 1:2 Чехия - Турция 1:2
Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2
Исландия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Исландия - Черногория 2:0 Нидерланды - Исландия 4:0 Англия - Исландия 0:1 Украина - Исландия 2:1
Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1

Результаты матчей

Турция
Исландия

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Турция
Исландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Турция
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Исландия
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Черногория
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Исландия
 1:2 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Турция
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Уэльс
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Черногория
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Турция
 2:1 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Исландия
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Черногория
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Швеция Исак Александр 3
Словения Шешко Беньямин 3
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Португалия Роналду Криштиану 2
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Найир и сбросил поперек на Гюлера, но этот пас перехватил защитник.
  • 55'
    Продавил соперника по флангу Палссон и покатил поперек на Гудьонсена, но тот не смог добраться до мяча.
  • 54'
    Тонко вырезал в штрафную соперника Тордарсон на ход Сигурдссону, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Бардакджи.
  • Описание гола
    53'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Мухаммед Актюркоглу! Снова вышли вперед игроки сборной Турции. Зацепился за мяч на фланге Элмалы и отдал поперек на Актюркоглу, который от линии штрафной красивым обводящим ударом отправил снаряд точно в дальнюю девятку.
  • 52'
    Диагональ исполнял с центра поля Виллюмссон на фланг, куда забегал Торстейнссо, но догнать мяч в поле ему не удалось.
  • 51'
    Ушел от соперника по флангу Палссон на скорости и подал в центр штрафной, но здесь никого из партнеров так и не оказалось.
  • 50'
    Убегал по флангу Мюлдюр в атаку и прострелил вдоль ворот, но мяч на выходе спокойно перехватил Вальдимарссон.
  • 49'
    С дальне дистанции пробивал Мюлдюр после скидки головой от Гюлера, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Замена
    48'
    Ответная замена в составе Исландии произошла. Вместо Микаэля Андерсона на поле появился Виллюм Виллюмссон.
  • Замена
    47'
    Замена в составе хозяев произошла в перерыве. Вместо Хакана Чалханоглу на второй тайм вышел Оркун Кекчю.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Команды обменялись голами в первом тайме!
  • 45'
    Со штрафного низом мощно пробил по воротам Чалханоглу, но мяч угодил точно в стенку и полетел за пределы поля.
  • Желтая карточка
    45'
    Перед своей штрафной Гретарссон руками уложил на газон Найира. Судья показал защитнику желтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
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    • 44'
      Навесил с угла поля Чалханоглу на дальнюю штангу, но после серии рикошетов мяч в центр поля вынес Тордарсон.
    • 43'
      Расшатал соперника перед чужой штрафной Актюркоглу и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 42'
      Долго катают мяч на чужой половине поля турки, но пройти массированную оборону соперника пока не удается.
    • 41'
      Далеко вбросил Мюлдюр с аута в штрафную соперника, но на выходе спокойно забрал сферу в руки Вальдимарссон.
    • 40'
      Накрутил соперника на фланге Мюлдюр и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • Угловой
      39'
      Мягко забросил Кавечи в штрафную соперника на ход Гюлеру, но того опередил Финнссон и вынес мяч на угловой.
    • 38'
      Проникающим пасом Гюлер выводил на ворота соперника Найира, но тому пробить в подкате Херманнссон помешал.
    • Описание гола
      36'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Виктор Палссон! Сравняли счет со стандарта гости! С угла поля навесил в центр штрафной Сигурдссон. Здесь выиграл верховую борьбу на линии вратарской Палссон и головой вколотил мяч точно в дальнюю девятку, без шансов для вратаря.
    • Угловой
      35'
      Губьонсен протащил мяч по флангу и отдал пас поперек в штрафную, но мяч от ноги Демирала полетел на угловой.
    • 34'
      Прорывался по флангу на скорости Элмалы и прострелил поперек на Актюркоглу, но тому пробить не удалось.
    • 33'
      Со штрафного Чалханоглу забросил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу Гретарссон.
    • 32'
      Грамотно подставился на фланге Гюлер и вынудил нарушить правила Андерсона, что не осталось без внимания арбитра.
    • 31'
      Мог убегать в контратаку на скорости Кавечи после заброса от Гюлера, но оторвался от опеки Херманнссона ему так и не удалось.
    • 30'
      Торстейнссон навесил теперь уже с левого фланга в штрафную, но здесь Бардакджи головой вынес сферу головой на фланг обратно.
    • 29'
      Протащил сферу по флангу на скорости Палссон и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 28'
      Убегал на ворота соперника Торстейнссон после заброса от Сигурдссона, но мяч в последний момент в подкате отобрал Демирал.
    • 27'
      Сместился с фланга к линии штрафной Сигурдссон и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
    • 26'
      Покатил с фланга Элмалы в центр на Актюркоглу, который с разворота пробил в дальнюю девятку, но точности ему немного не хватило.
    • 25'
      Мог убегать Сигурдссон после поперечного паса от Андерсона, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Демиралу.
    • 24'
      Вырезал в штрафную соперника Мюлдюр на ход Найиру, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 22'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Кавечи и покатил поперек на Найира, но тому пробить так и не удалось.
    • 21'
      Гюлер поперечным пасом вывел на удар Актюркоглу, но выстрел последнего заблокировал в подкате Палссон.
    • 20'
      Ушел от соперника по флангу Мюлдюр и подал в штрафную, но этот пас перехватил в последний момент Херманннссон.
    • Офсайд
      19'
      Мог убегать в штрафную соперника Мюлдюр после паса от Чалханоглу, но атаку эту остановил арбитр из-за офсайда.
    • 18'
      Ворвался в зону соперника Демирал и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Бардакджи не смог дотянуться до мяча в падении.
    • 17'
      Со штрафного пробивал на силу Чалханоглу, но угодил в стенку, а добивание Мюлдюра было неточным.
    • Фол, нарушение
      16'
      На чужой половине поля Актюркоглу грамотно подставился и вынудил нарушить правила соперника.
    • 15'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Сигурдссон на ход Гудьонсену, но перехватил этот пас Демирал.
    • 14'
      С левого фланга навесил Гудмундссон на дальнюю штангу, но здесь нарушил правила Торстейнссон в борьбе с Гюноком.
    • 13'
      Ошибся на выходе Гюнок и за пределами штрафной зацепил мяч руками. Штрафной удар исполнять будут исландцы.
    • 12'
      Диагональ исполнял в штрафную Тордарсон на ход Гудьонсену, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 10'
      С угла поля навесил Чалханоглу в центр штрафной, где пробил головой Бардакджи, но мяч стал легкой добычей для вратаря.
    • 9'
      Прорывался в атаку по флангу Актюркоглу и навесил в центр штрафной, но никто из партнеров уже так и не смог добраться до мяча.
    • 7'
      В центре поля оказался на газоне Актюркоглу в борьбе против Тордарсона, но судья нарушение правил зафиксировал.
    • 6'
      Диагональ исполнял Чалханоглу на левый фланг, куда забегал Элмалы, но нарушил он правила в борьбе против Палссона.
    • 5'
      На фланге получил по ногам Финнссон в борьбе против Кавечи. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 4'
      Оторвался от опеки соперника на скорости Кавечи и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Мухаммед Актюркоглу! Быстрый гол смогли провести турки. Отличным пасом Кавечи нашел в чужой штрафной Актюркоглу, который оттеснил корпусом защитника и с разворота отправил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gursel Aksel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Турция 2:1 Исландия

    Исход игры
    Турция
    91.8% (112)
    Ничья
    6.6% (8)
    Исландия
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.94% (62)
    Меньше
    42.06% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    59.81% (64)
    Нет
    40.19% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Турция
    41% (50)
    2:0 Турция
    22.1% (27)
    1:0 Турция
    11.5% (14)
    3:1 Турция
    6.6% (8)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    3:0 Турция
    1.6% (2)
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