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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Джорджий Энея
Турция
FIFA #26
 
Позже
Исландия
FIFA #71
Прогнозы 40
Турция 97.5% (39)
X 2.5% (1)
Исландия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Турция
Ничья
Исландия
1.60
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6.50
6.60
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Все Коэффициенты
Турция
Исландия

История личных встреч

Турция
Исландия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Е2
0:0
Е2
2:1
ОМЧ2Е
0:3
ОМЧ2Е
2:0
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
3:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Йон 1 1
Оскарссон Орри 1 1
Гудмундссон Йоханн 0 0
Сигурдссон Гильфи 0 0

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йылмаз Барыш 1 1
Айхан Кан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Йоханн 1 0
Торстейнссон Йон 1 0

Результаты матчей

Турция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Исландия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Турция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Исландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Уэльс - Турция 0:0 Нидерланды - Турция 2:1 Австрия - Турция 1:2 Чехия - Турция 1:2
Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2
Исландия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Исландия - Черногория 2:0 Нидерланды - Исландия 4:0 Англия - Исландия 0:1 Украина - Исландия 2:1
Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1

Результаты матчей

Турция
Исландия

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Турция
Исландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Исландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Турция
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Уэльс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Черногория
 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Исландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Уэльс
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Черногория
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Турция
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Черногория
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Исландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.

    Главный судья: Джорджий Энея

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    • Прогнозы 40
    Турция 97.5% (39)
    X 2.5% (1)
    Исландия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Исландия
    1.60
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    6.50
    6.60
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    Прогнозы на матч Турция - Исландия

    Исход игры
    Турция
    97.6% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Исландия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (19)
    Меньше
    51.28% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    48.72% (19)
    Нет
    51.28% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Турция
    39% (16)
    2:0 Турция
    36.6% (15)
    1:0 Турция
    9.8% (4)
    3:1 Турция
    4.9% (2)
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