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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Нидерланды
FIFA #7
 
Позже
Германия
FIFA #13

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 134
Нидерланды 11.2% (15)
X 41.8% (56)
Германия 47% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Германия
3.55
3.65
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2.85
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
22
Дюмфрис
Дензел
15
Де
Лигт
Маттейс
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
8
Схаутен
Йерди
6
Гравенберх
Райан
7
Симонс
Хави
14
Рейндерс
Тиджани
11
Гакпо
Коди
19
Бробби
Брайан
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
6
Киммих
Йозуа
4
Та
Джонатан
15
Шлоттербек
Нико
22
Раум
Давид
8
Андрих
Роберт
5
Гросс
Паскаль
17
Вирц
Флориан
7
Хаверц
Кай
10
Мусиала
Джамал
13
Ундав
Дениз
Нидерланды
4-2-3-1
Германия
4-2-3-1

История личных встреч

Нидерланды
Германия

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМС
2:1
ТМС
1:1
Е2
2:4
Е2
2:3
ЛНУ
2:2
ЛНУ
3:0
ММ
0:0
ММ
0:0
Е2
1:2
ММ
1:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.55
1.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейндерс Тиджани 1 1
Зиркзее Джошуа 1 1
Вегхорст Ваут 1 1
Гакпо Коди 1 1
Симонс Хави 1 1
Мален Дониэлл 0 0
Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 1 1
Вирц Флориан 1 1
Фюллькруг Никлас 1 1
Павлович Александр 1 1
Хаверц Кай 1 (1) 1

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Нидерланды
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Германия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Нидерланды - Англия 1:2 Нидерланды - Турция 2:1 Румыния - Нидерланды 0:3
Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0
Германия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Германия - Венгрия 5:0 Испания - Германия 2:1 Германия - Дания 2:0 Швейцария - Германия 1:1
Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1 Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3

Результаты матчей

Нидерланды
Германия

Точный счет

5:2
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

5:2
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Германия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Нидерланды
 1 1 0 0 5 - 2 3
3.
Босния и Герцеговина
 1 0 0 1 2 - 5 0
4.
Венгрия
 1 0 0 1 0 - 5 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Нидерланды
 1 1 0 0 5 - 2 3
3.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Германия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Босния и Герцеговина
 1 0 0 1 2 - 5 0
4.
Венгрия
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Турция Актюркоглу Мухаммед 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Весь список
  • До матча
  • Напомним, что сборные Нидерландов и Германии стартовали в третьей группе Лиги А с крупных побед. Нидерланды на домашнем поле разгромили Боснию и Герцеговину со счётом 5:2, а немцы в Дюссельдорфе сокрушили Венгрию со счётом 5:0. 
  • Рассудит этот матч итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Масса. Помогать ему на бровках будут Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервным арбитром на этот матч назначен Эрманно Феличани. На VAR будут работать Алеандро Ди Паоло и Валерио Марини. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Нидерландов и Германии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Масса Давиде

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Нидерланды - Германия

Исход игры
Нидерланды
11.2% (16)
Ничья
42.7% (61)
Германия
46.2% (66)
Тотал 2.5
Больше
68.52% (74)
Меньше
31.48% (34)
Обе команды забьют
Да
97.22% (105)
Нет
2.78% (3)
Популярный счёт
1:2 Германия
28% (40)
1:1 Ничья
21.7% (31)
2:2 Ничья
14.7% (21)
2:1 Нидерланды
4.2% (6)
2:3 Германия
2.1% (3)
3:2 Нидерланды
2.1% (3)
0:1 Германия
1.4% (2)
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Германия
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