До матча

— Напомним, что сборные Нидерландов и Германии стартовали в третьей группе Лиги А с крупных побед. Нидерланды на домашнем поле разгромили Боснию и Герцеговину со счётом 5:2, а немцы в Дюссельдорфе сокрушили Венгрию со счётом 5:0.

— Рассудит этот матч итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Масса. Помогать ему на бровках будут Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервным арбитром на этот матч назначен Эрманно Феличани. На VAR будут работать Алеандро Ди Паоло и Валерио Марини.