Тур: 2. Стадион: Тодор Проески.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Северная Македония
Армения
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
45
81
Бомбардиры внутри турнира
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барди Энис
|1 (1)
|1
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|1
|1
|Селараян Лукас
|1
|1
|Сперцян Эдуард
|1
|1
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Ранос Грант-Леон
|0
|0
Карточки
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алими Исник
|1
|0
|Ильязовски Ахмед
|1
|0
|Серафимов Никола
|1
|0
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Северная Македония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Армения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Северная Македония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Македония
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0
Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0
Армения
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Армения - Латвия 4:1 Армения - Казахстан 2:1 Словения - Армения 2:1 Чехия - Армения 2:1
Армения - Косово 0:1 Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4
Результаты матчей
Северная Македония
Армения
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Северная Македония
Армения
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|2
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|2
|Германия
|Мусиала Джамал
|1 (3)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Турция
|Йылмаз Барыш
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Северная Македония - Армения
Исход игры
Северная Македония
60% (21)
Ничья
17.1% (6)
Армения
22.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (18)
Меньше
45.45% (15)
Обе команды забьют
Да
69.7% (23)
Нет
30.3% (10)
Популярный счёт
2:1 Северная Македония
40% (14)
1:0 Северная Македония
17.1% (6)
1:1 Ничья
14.3% (5)
0:2 Армения
8.6% (3)
1:2 Армения
8.6% (3)
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