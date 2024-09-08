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Тур: 2. Стадион: .
Северная Македония
FIFA #72
 
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Армения
FIFA #97
Прогнозы 35
Северная Македония 60% (21)
X 17.1% (6)
Армения 22.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Армения
3.60
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Северная Македония
Армения

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМС
3:1
ОМЧ2Е
0:5
ОМЧ2Е
0:0
ЛНУ
1:0
ЛНУ
2:1
ЛНУ
4:0
ЛНУ
2:0
Е2
4:1
Е2
2:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

45
81

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барди Энис 1 (1) 1
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 1 1
Селараян Лукас 1 1
Сперцян Эдуард 1 1
Тикнизян Наир 0 0
Ранос Грант-Леон 0 0

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алими Исник 1 0
Ильязовски Ахмед 1 0
Серафимов Никола 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Северная Македония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Армения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Северная Македония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0
Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0
Армения
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Армения - Латвия 4:1 Армения - Казахстан 2:1 Словения - Армения 2:1 Чехия - Армения 2:1
Армения - Косово 0:1 Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4

Результаты матчей

Северная Македония
Армения

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Северная Македония
Армения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Армения
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Северная Македония
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Латвия
 1 0 0 1 1 - 4 0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Армения
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Латвия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Греция Иоаннидис Фотис 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Германия Мусиала Джамал 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2024, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.



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  • 18 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 35
    Северная Македония 60% (21)
    X 17.1% (6)
    Армения 22.9% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Северная Македония
    Ничья
    Армения
    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Северная Македония - Армения

    Исход игры
    Северная Македония
    60% (21)
    Ничья
    17.1% (6)
    Армения
    22.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (18)
    Меньше
    45.45% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    69.7% (23)
    Нет
    30.3% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Северная Македония
    40% (14)
    1:0 Северная Македония
    17.1% (6)
    1:1 Ничья
    14.3% (5)
    0:2 Армения
    8.6% (3)
    1:2 Армения
    8.6% (3)
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