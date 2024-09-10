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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Бетон Джон
Чехия
FIFA #47
 
Позже
Украина
FIFA #25

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 119
Чехия 56.3% (67)
X 30.3% (36)
Украина 13.4% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Украина
3.35
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коварж
Матей
6
Витик
Мартин
7
Крейчи
Ладислав
II
8
Зелены
Ярослав
5
Цоуфал
Владимир
22
Соучек
Томаш
12
Черв
Лукаш
14
Провод
Лукаш
17
Черны
Вацлав
19
Хоры
Томаш
15
Шулц
Павел
12
Трубин
Анатолий
19
Тымчик
Александр
13
Забарный
Илья
22
Матвиенко
Николай
16
Миколенко
Виталий
6
Степаненко
Тарас
17
Зинченко
Александр
7
Ярмоленко
Андрей
10
Шапаренко
Николай
20
Мудрик
Михаил
11
Ванат
Владислав
Чехия
3-4-3
Украина
4-2-3-1

История личных встреч

Чехия
Украина

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
1:1
ЛНУ
1:0
ЛНУ
1:2
ММ
0:0
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
150

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калвач Лукаш 1 1
Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конопля Ефим 1 1
Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоуфал Владимир 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Крал Алекс 1 0
Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Украина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
0
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Украина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Грузия - Чехия 4:1 Чехия - Турция 1:2 Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1
Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0
Украина
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Украина - Албания 1:2 Украина - Бельгия 0:0 Словакия - Украина 1:2 Румыния - Украина 3:0
Молдова - Украина 0:4 Польша - Украина 3:1 Германия - Украина 0:0 Украина - Исландия 2:1 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5

Результаты матчей

Чехия
Украина

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Чехия
Украина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Албания
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Украина
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Чехия
 1 0 0 1 1 - 4 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Украина
 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Турция Актюркоглу Мухаммед 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В продолжении  игрового дня Лиги наций УЕФА нас ждет противостояние между сборными Чехии и Украины. Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Украина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Бетон Джон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Чехия - Украина

Исход игры
Чехия
55.6% (69)
Ничья
31.5% (39)
Украина
12.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
55.14% (59)
Меньше
44.86% (48)
Обе команды забьют
Да
81.31% (87)
Нет
18.69% (20)
Популярный счёт
2:1 Чехия
35.5% (44)
1:1 Ничья
23.4% (29)
1:0 Чехия
7.3% (9)
1:2 Украина
5.6% (7)
2:0 Чехия
5.6% (7)
2:2 Ничья
3.2% (4)
3:2 Чехия
1.6% (2)
0:1 Украина
1.6% (2)
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