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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Венгрия
FIFA #31
 
Позже
Босния и Герцеговина
FIFA #75

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 111
Венгрия 82% (91)
X 14.4% (16)
Босния и Герцеговина 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Босния и Герцеговина
4.10
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4.15
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6.70
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Дибус
Денеш
4
Дардаи
Мартон
6
Орбан
Вилли
21
Ботка
Эндре
14
Болла
Бендегуз
18
Надь
Жолт
5
Tamas
Nikitscher
13
Шефер
Андраш
10
Собослаи
Доминик
20
Шаллаи
Роланд
19
Варга
Барнабаш
1
Василь
Никола
5
Баришич
Адриан-Леон
18
Катич
Никола
19
Шарич
Дарио
23
Бисакшич
Эрмин
4
Газибегович
Юсуф
13
Башич
Иван
17
Бурнич
Дженис
7
Дедич
Амар
11
Джеко
Эдин
10
Демирович
Эрмедин
Венгрия
3-4-2-1
Босния и Герцеговина
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 1 1
Демирович Эрмедин 1 1
Гусенбашич Денис 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Него Лоик 1 0
Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 1 0
Газибегович Юсуф 1 0

Результаты матчей

Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
0
Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германия - Венгрия 5:0 Шотландия - Венгрия 0:1 Германия - Венгрия 2:0 Венгрия - Швейцария 1:3
Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0 Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Украина 1:2
Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1

Результаты матчей

Венгрия
Босния и Герцеговина

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

5:0
1 раз 100%
5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Венгрия
Босния и Герцеговина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Нидерланды
 1 1 0 0 5 - 2 3
3.
Босния и Герцеговина
 1 0 0 1 2 - 5 0
4.
Венгрия
 1 0 0 1 0 - 5 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Нидерланды
 1 1 0 0 5 - 2 3
3.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Германия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Босния и Герцеговина
 1 0 0 1 2 - 5 0
4.
Венгрия
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Турция Актюркоглу Мухаммед 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Весь список
  • До матча
  • Рефери: Марко Гуида (Италия);
    Ассистенты рефери: Чиро Карбоне (Италия), Джорджио Перетти (Италия);
    Четвертый рефери: Маттео Маркетти (Италия);
    Видеопомощник рефери: Даниэле Киффи (Италия);
    Ассистент видеопомощника рефери: Розарио Абиссо (Италия).
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура группы А3 лиги А Лиги наций УЕФА, в котором сыграют сборные Венгрии и Боснии и Герцеговины. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Puskas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Гуида Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Венгрия - Босния и Герцеговина

Исход игры
Венгрия
80.9% (93)
Ничья
15.7% (18)
Босния и Герцеговина
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (68)
Меньше
37.04% (40)
Обе команды забьют
Да
75.93% (82)
Нет
24.07% (26)
Популярный счёт
2:1 Венгрия
50.4% (58)
1:0 Венгрия
15.7% (18)
1:1 Ничья
12.2% (14)
2:0 Венгрия
6.1% (7)
3:1 Венгрия
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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