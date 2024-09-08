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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Венгрия
FIFA #31
 
Позже
Босния и Герцеговина
FIFA #75
Прогнозы 34
Венгрия 85.3% (29)
X 11.8% (4)
Босния и Герцеговина 2.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Босния и Герцеговина
3.60
3.80
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4.60
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 1 1
Демирович Эрмедин 1 1
Гусенбашич Денис 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Него Лоик 1 0
Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 1 0
Газибегович Юсуф 1 0

Результаты матчей

Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
0
Венгрия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германия - Венгрия 5:0 Шотландия - Венгрия 0:1 Германия - Венгрия 2:0 Венгрия - Швейцария 1:3
Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0 Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Украина 1:2
Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1

Результаты матчей

Венгрия
Босния и Герцеговина

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

5:0
1 раз 100%
5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
5:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Венгрия
Босния и Герцеговина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Нидерланды
 1 1 0 0 5 - 2 3
3.
Босния и Герцеговина
 1 0 0 1 2 - 5 0
4.
Венгрия
 1 0 0 1 0 - 5 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Нидерланды
 1 1 0 0 5 - 2 3
3.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Германия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Босния и Герцеговина
 1 0 0 1 2 - 5 0
4.
Венгрия
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Греция Иоаннидис Фотис 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Германия Мусиала Джамал 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2024, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.

    Главный судья: Гуида Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 61.8% пользователей.
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    • Прогнозы 34
    Венгрия 85.3% (29)
    X 11.8% (4)
    Босния и Герцеговина 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Босния и Герцеговина
    3.60
    3.80
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    4.60
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    Прогнозы на матч Венгрия - Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Венгрия
    85.3% (29)
    Ничья
    11.8% (4)
    Босния и Герцеговина
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (22)
    Меньше
    33.33% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    75.76% (25)
    Нет
    24.24% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Венгрия
    61.8% (21)
    1:0 Венгрия
    14.7% (5)
    1:1 Ничья
    8.8% (3)
    2:0 Венгрия
    5.9% (2)
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    Венгрия
    Босния и Герцеговина
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