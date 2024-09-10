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Тур: 2. Стадион: .
Латвия
FIFA #137
1:0
Конец матча
Фарерские острова
FIFA #138
0'
1:0
64' Гол
Варславаyc Ренарс
90' Желтая карточка
Петерсен Петур
90'+5

Ход матча

46'
 
Миккельсен Мадс
Эдмундссон Йоан
46'
 
Юстинуссен Адриан
Ватнхамар Сольви
64'
Варславаyc Ренарс
1:0
72'
Робертс Улдрикис
Гутковский Владислав
 
80'
Вапне Лукасс
Зеленков Дмитрий
 
80'
Мельникс Денис
Варславаyc Ренарс
 
83'
 
Ольсен Клеминт
Йоэнсен Рене
83'
 
Петерсен Петур
Ольсен Мейнхард
83'
 
Кнудсен Петур
Даниэльсен Йоаннес
90'
Икауниекс Янис
 
90'
 
Петерсен Петур
90'
Яунземс Алвис
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Латвия 83.5% (96)
X 13.9% (16)
Фарерские острова 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Матревицс
Рихардс
13
Юрковскис
Райвис
6
Кристерс
Тоберс
2
Балодис
Даниэль
11
Савалниекс
Робертс
14
Цыганик
Андрей
15
Зеленков
Дмитрий
22
Савельевс
Алексейс
3
Варславаyc
Ренарс
9
Гутковский
Владислав
10
Икауниекс
Янис
23
Рейнатред
А
Бардюр
2
Даниэльсен
Йоаннес
15
Чуквуди
Сэмюэл
14
Эдмундссон
Андриас
3
Давидсен
Вильормур
16
Ванхамар
Гуннар
6
Йоэнсен
Рене
10
Ватнхамар
Сольви
20
Серенсен
Ханус
8
Ольсен
Мейнхард
9
Эдмундссон
Йоан
Латвия
3-4-1-2
Фарерские острова
4-1-4-1

История личных встреч

Латвия
Фарерские острова

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
1:0
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:1
ТМС
1:1
ОМЧ2Е
0:0
ОМЧ2Е
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.83

Тотал матчей

0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2

Среднее время на гол

135
108

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варславаyc Ренарс 1 0.5
Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давидсен Вильормур 1 (1) 0.5

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икауниекс Янис 1 0
Вапне Лукасс 1 0
Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдмундссон Йоан 1 0
Петерсен Петур 1 0
Чуквуди Сэмюэл 1 0
Хокан Эриксон 1 0

Результаты матчей

Латвия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Латвия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарерские острова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Латвия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фарерские острова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Армения - Латвия 4:1 Латвия - Фарерские острова 1:0 Латвия - Литва 0:2 Латвия - Лихтенштейн 1:1
Кипр - Латвия 1:1 Польша - Латвия 2:0 Латвия - Хорватия 0:2 Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2
Фарерские острова
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:0 Эстония - Фарерские острова 4:1 Дания - Фарерские острова 2:0
Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Албания - Фарерские острова 0:0 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2

Результаты матчей

Латвия
Фарерские острова

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Латвия
Фарерские острова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Армения
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Латвия
 2 1 0 1 2 - 4 3
3.
Северная Македония
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Фарерские острова
 2 0 1 1 1 - 2 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Армения
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Латвия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фарерские острова
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Латвия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Турция Актюркоглу Мухаммед 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 115
    Латвия 83.5% (96)
    X 13.9% (16)
    Фарерские острова 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Латвия 1:0 Фарерские острова

    Исход игры
    Латвия
    83.5% (96)
    Ничья
    13.9% (16)
    Фарерские острова
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.13% (33)
    Меньше
    68.87% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    39.62% (42)
    Нет
    60.38% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Латвия
    35.7% (41)
    2:1 Латвия
    23.5% (27)
    2:0 Латвия
    16.5% (19)
    1:1 Ничья
    9.6% (11)
    1:2 Фарерские острова
    1.7% (2)
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