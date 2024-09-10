Тур: 2. Стадион: Сконто.
1:0
Конец матча
Ход матча
64'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Оролс ФренксВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вапне ЛукассПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Регжа МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Николато Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
История личных встреч
Латвия
Фарерские острова
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.83
Тотал матчей
0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
Среднее время на гол
135
108
Бомбардиры внутри турнира
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варславаyc Ренарс
|1
|0.5
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давидсен Вильормур
|1 (1)
|0.5
Карточки
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Вапне Лукасс
|1
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдмундссон Йоан
|1
|0
|Петерсен Петур
|1
|0
|Чуквуди Сэмюэл
|1
|0
|Хокан Эриксон
|1
|0
Результаты матчей
Латвия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Латвия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарерские острова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Латвия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фарерские острова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Латвия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Армения - Латвия 4:1 Латвия - Фарерские острова 1:0 Латвия - Литва 0:2 Латвия - Лихтенштейн 1:1
Кипр - Латвия 1:1 Польша - Латвия 2:0 Латвия - Хорватия 0:2 Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2
Фарерские острова
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:0 Эстония - Фарерские острова 4:1 Дания - Фарерские острова 2:0
Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Албания - Фарерские острова 0:0 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2
Результаты матчей
Латвия
Фарерские острова
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Латвия
Фарерские острова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Латвия 1:0 Фарерские острова
Исход игры
Латвия
83.5% (96)
Ничья
13.9% (16)
Фарерские острова
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.13% (33)
Меньше
68.87% (73)
Обе команды забьют
Да
39.62% (42)
Нет
60.38% (64)
Популярный счёт
1:0 Латвия
35.7% (41)
2:1 Латвия
23.5% (27)
2:0 Латвия
16.5% (19)
1:1 Ничья
9.6% (11)
1:2 Фарерские острова
1.7% (2)
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