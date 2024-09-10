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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ламбрехтс Эрик
Албания
FIFA #66
 
Позже
Грузия
FIFA #70

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 120
Албания 30.8% (37)
X 41.7% (50)
Грузия 27.5% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Грузия
3.20
3.20
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3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Стракоша
Томас
4
Хюсай
Эльсейд
18
Исмайли
Ардиан
5
Кумбулла
Мараш
3
Митай
Марио
21
Аслани
Кристьян
20
Рамадани
Юльбер
10
Байрами
Недим
9
Асани
Ясир
8
Ходжа
Арбер
7
Манай
Рей
12
Мамардашвили
Георгий
4
Кашия
Гурам
3
Двали
Лаша
2
Какабадзе
Отар
17
Китеишвили
Отар
15
Гвелесиани
Георгий
14
Лочошвили
Лука
10
Чакветадзе
Георгий
6
Кочорашвили
Георгий
22
Микаутадзе
Жорж
7
Кварацхелия
Хвича
Албания
4-3-2-1
Грузия
3-5-2

История личных встреч

Албания
Грузия

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
2:2
ММ
1:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 1 1
Исмайли Ардиан 1 1
Манай Рей 0 0
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чакветадзе Георгий 1 1
Кварацхелия Хвича 1 (1) 1
Микаутадзе Жорж 1 1
Кочорашвили Георгий 1 1
Лочошвили Лука 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асани Ясир 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кварацхелия Хвича 1 0
Кочорашвили Георгий 1 0
Ноникашвили Шота 1 0

Результаты матчей

Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Грузия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Украина - Албания 1:2 Албания - Испания 0:1 Хорватия - Албания 2:2 Италия - Албания 2:1
Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1
Грузия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Грузия - Чехия 4:1 Испания - Грузия 4:1 Грузия - Португалия 2:0 Грузия - Чехия 1:1
Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2

Результаты матчей

Албания
Грузия

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Албания
Грузия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Албания
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Украина
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Чехия
 1 0 0 1 1 - 4 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Украина
 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Турция Актюркоглу Мухаммед 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 2-го тура нового сезона Лиги Наций УЕФА встречаются сборные Албании и Грузии. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Air Albania Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Грузия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Ламбрехтс Эрик

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 55 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Албания - Грузия

Исход игры
Албания
30.5% (39)
Ничья
41.4% (53)
Грузия
28.1% (36)
Тотал 2.5
Больше
48.6% (52)
Меньше
51.4% (55)
Обе команды забьют
Да
88.79% (95)
Нет
11.21% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (44)
2:1 Албания
21.9% (28)
1:2 Грузия
14.8% (19)
1:0 Албания
4.7% (6)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:1 Грузия
2.3% (3)
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