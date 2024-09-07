Тур: 2. Стадион: Эйр Албания. Главный судья: Ламбрехтс Эрик
История личных встреч
Албания
Грузия
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.25
Среднее время на гол
0
72
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асани Ясир
|1
|1
|Исмайли Ардиан
|1
|1
|Манай Рей
|0
|0
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чакветадзе Георгий
|1
|1
|Кварацхелия Хвича
|1 (1)
|1
|Микаутадзе Жорж
|1
|1
|Кочорашвили Георгий
|1
|1
|Лочошвили Лука
|0
|0
Карточки
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асани Ясир
|1
|0
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Кочорашвили Георгий
|1
|0
|Ноникашвили Шота
|1
|0
Результаты матчей
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Грузия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Албания
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Албания - Испания 0:1 Хорватия - Албания 2:2 Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1
Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1
Грузия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Грузия - Чехия 4:1 Испания - Грузия 4:1 Грузия - Португалия 2:0 Грузия - Чехия 1:1
Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2
Результаты матчей
Албания
Грузия
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Албания
Грузия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|2
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|2
|Германия
|Мусиала Джамал
|1 (3)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Турция
|Йылмаз Барыш
|1 1
Прогнозы на матч Албания - Грузия
Исход игры
Албания
40% (14)
Ничья
28.6% (10)
Грузия
31.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (22)
Меньше
31.25% (10)
Обе команды забьют
Да
90.63% (29)
Нет
9.38% (3)
Популярный счёт
2:1 Албания
34.3% (12)
1:2 Грузия
22.9% (8)
1:1 Ничья
20% (7)
2:2 Ничья
5.7% (2)
1:0 Албания
5.7% (2)
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