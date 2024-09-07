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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ламбрехтс Эрик
Албания
FIFA #66
 
Позже
Грузия
FIFA #70
Прогнозы 35
Албания 40% (14)
X 28.6% (10)
Грузия 31.4% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Грузия
2.70
2.55
3.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Албания
Грузия

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
2:2
ММ
1:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 1 1
Исмайли Ардиан 1 1
Манай Рей 0 0
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чакветадзе Георгий 1 1
Кварацхелия Хвича 1 (1) 1
Микаутадзе Жорж 1 1
Кочорашвили Георгий 1 1
Лочошвили Лука 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асани Ясир 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кварацхелия Хвича 1 0
Кочорашвили Георгий 1 0
Ноникашвили Шота 1 0

Результаты матчей

Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Грузия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Грузия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Албания - Испания 0:1 Хорватия - Албания 2:2 Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1
Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1
Грузия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Грузия - Чехия 4:1 Испания - Грузия 4:1 Грузия - Португалия 2:0 Грузия - Чехия 1:1
Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2

Результаты матчей

Албания
Грузия

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Албания
Грузия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Албания
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Украина
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Чехия
 1 0 0 1 1 - 4 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Украина
 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Греция Иоаннидис Фотис 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Германия Мусиала Джамал 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Грузия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2024, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.

    Главный судья: Ламбрехтс Эрик

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    • Прогнозы 35
    Албания 40% (14)
    X 28.6% (10)
    Грузия 31.4% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Албания
    Ничья
    Грузия
    2.70
    2.55
    3.35
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Албания - Грузия

    Исход игры
    Албания
    40% (14)
    Ничья
    28.6% (10)
    Грузия
    31.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (22)
    Меньше
    31.25% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    90.63% (29)
    Нет
    9.38% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Албания
    34.3% (12)
    1:2 Грузия
    22.9% (8)
    1:1 Ничья
    20% (7)
    2:2 Ничья
    5.7% (2)
    1:0 Албания
    5.7% (2)
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    Албания
    Грузия
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