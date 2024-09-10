Тур: 2. Стадион: Насьонал.
0'
7' Желтая карточкаГильен Жоэль
0:1
45' ГолКамензули Райан
68' Желтая карточкаАлаез Жорди
83' Желтая карточкаРосас Альберт
90' Желтая карточкаДзаммит-Лонарделли Карло
90'+6
Ход матча
7'
45'
0:1
68'
83'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
22
Оливейра
Иан
23
Biel
Borra
19
Гильен
Жоэль
17
Сервос
Жоан
22
Мускат
Зак
5
Шоу
Курт
2
Борг
Жан
10
Теума
Тедди
14
Нвоко
Кирьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Оливейра ИанЗащитник
-
23 Biel BorraЗащитник
- Защитник
-
18 Рубио ХесусПолузащитник
-
19 Гильен ЖоэльПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сервос ЖоанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алаез ЖордиПолузащитник
-
20 Жоау КарлушПолузащитник
-
21 Гарсия МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кольдо
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мускат ЗакЗащитник
-
5 Шоу КуртЗащитник
-
2 Борг ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
-
14 Нвоко КирьянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Греч МэттьюВратарь
- Вратарь
-
13 Табоне ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бирман МайлзПолузащитник
-
20 Янкам ЯнникПолузащитник
-
23 Оверенд АдамПолузащитник
- Нападающий
-
21 Мбонг ПолНападающий
-
Главный тренер: Марколини Микеле
История личных встреч
Андорра
Мальта
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камензули Райан
|1
|0.5
Карточки
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алаез Жорди
|1
|0
|Росас Альберт
|1
|0
|Гильен Жоэль
|1
|0
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мускат Зак
|1
|0
|Бонелло Анри
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Дзаммит-Лонарделли Карло
|1
|0
Результаты матчей
Андорра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мальта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Андорра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мальта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Андорра
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гибралтар - Андорра 1:0 Вильярреал-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 1:1 Андорра - Лерида 1:2
Уэска - Андорра 0:1 УД Ибица - Андорра 0:2 Андорра - Саутгемптон (до 21 года) 2:0 Андорра - Саутгемптон (до 23 лет) 2:0 Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Андорра 5:0 Боливия - Андорра 1:0 ЮАР - Андорра 1:1 Андорра - Израиль 0:2 Беларусь - Андорра 1:0 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3 Швейцария - Андорра 3:0 Андорра - Беларусь 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2
Мальта
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Молдова - Мальта 2:0 Мальта - Греция 0:2 Чехия - Мальта 7:1 Мальта - Беларусь 0:0
Мальта - Словения 2:2 Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0
Результаты матчей
Андорра
Мальта
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Андорра
Мальта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига D. Группа 2
Лига D. Группа 2
- — Повышение в Лигу С
- — Плей-офф повышения
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|3 (2)
|Румыния
|Марин Рэзван
|3 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|3
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|3
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1 1
|Испания
|Ле Норман Робен
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Андорра 0:1 Мальта
Исход игры
Андорра
27.7% (31)
Ничья
29.5% (33)
Мальта
42.9% (48)
Тотал 2.5
Больше
22.43% (24)
Меньше
77.57% (83)
Обе команды забьют
Да
42.99% (46)
Нет
57.01% (61)
Популярный счёт
0:1 Мальта
24.1% (27)
1:1 Ничья
21.4% (24)
2:1 Андорра
10.7% (12)
1:0 Андорра
9.8% (11)
1:2 Мальта
8% (9)
0:2 Мальта
8% (9)
0:0 Ничья
6.3% (7)
2:0 Андорра
4.5% (5)
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