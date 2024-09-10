  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Андорра
FIFA #164
0:1
Конец матча
Мальта
FIFA #172
0'
7' Желтая карточка
Гильен Жоэль
0:1
45' Гол
Камензули Райан
68' Желтая карточка
Алаез Жорди
83' Желтая карточка
Росас Альберт
90' Желтая карточка
Дзаммит-Лонарделли Карло
90'+6

Ход матча

7'
Гильен Жоэль
 
35'
Жоау Карлуш
Гильен Жоэль
 
45'
0:1
Камензули Райан
59'
 
Рейд Кемар
Монтебелло Лука
64'
Алаез Жорди
Рубио Хесус
 
64'
Фернандес Рикард
Biel Borra
 
68'
Алаез Жорди
 
77'
 
Мбонг Пол
Нвоко Кирьян
81'
Гарсия Кристиан
Валес Эрик
 
81'
Искьердо Эрик
Сан-Никола Мойсес
 
83'
Росас Альберт
 
90'
 
Дзаммит-Лонарделли Карло
90'
 
Янкам Янник
Теума Тедди

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 112
Андорра 27.7% (31)
X 29.5% (33)
Мальта 42.9% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Альварес
Икер
5
Льовера
Макс
3
Валес
Марк
22
Оливейра
Иан
23
Biel
Borra
15
Сан-Никола
Мойсес
18
Рубио
Хесус
II
19
Гильен
Жоэль
8
Валес
Эрик
17
Сервос
Жоан
11
Росас
Альберт
1
Бонелло
Анри
22
Мускат
Зак
5
Шоу
Курт
2
Борг
Жан
15
Дзаммит-Лонарделли
Карло
3
Камензули
Райан
7
Мбонг
Джозеф
6
Гийомье
Мэтью
10
Теума
Тедди
14
Нвоко
Кирьян
11
Монтебелло
Лука
Андорра
5-4-1
Мальта
3-4-1-2

История личных встреч

Андорра
Мальта

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
3:1
ЛНУ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камензули Райан 1 0.5

Карточки

Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаез Жорди 1 0
Росас Альберт 1 0
Гильен Жоэль 1 0
Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мускат Зак 1 0
Бонелло Анри 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Дзаммит-Лонарделли Карло 1 0

Результаты матчей

Андорра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мальта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Андорра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мальта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гибралтар - Андорра 1:0 Вильярреал-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 1:1 Андорра - Лерида 1:2
Уэска - Андорра 0:1 УД Ибица - Андорра 0:2 Андорра - Саутгемптон (до 21 года) 2:0 Андорра - Саутгемптон (до 23 лет) 2:0 Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Андорра 5:0 Боливия - Андорра 1:0 ЮАР - Андорра 1:1 Андорра - Израиль 0:2 Беларусь - Андорра 1:0 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3 Швейцария - Андорра 3:0 Андорра - Беларусь 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2
Мальта
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Молдова - Мальта 2:0 Мальта - Греция 0:2 Чехия - Мальта 7:1 Мальта - Беларусь 0:0
Мальта - Словения 2:2 Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0

Результаты матчей

Андорра
Мальта

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Андорра
Мальта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мальта
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальта
 2 1 0 1 1 - 2 3
2.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Словения Шешко Беньямин 4
Швеция Дьёкереш Виктор 3 (2)
Румыния Марин Рэзван 3 (1)
Швеция Исак Александр 3
Греция Иоаннидис Фотис 3
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Северная Македония Зайков Джоко 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1 1
Испания Ле Норман Робен 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 7'
      Гильен Жоэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Андорра 27.7% (31)
    X 29.5% (33)
    Мальта 42.9% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Андорра 0:1 Мальта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Андорра 0:1 Мальта

    Исход игры
    Андорра
    27.7% (31)
    Ничья
    29.5% (33)
    Мальта
    42.9% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.43% (24)
    Меньше
    77.57% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    42.99% (46)
    Нет
    57.01% (61)
    Популярный счёт
    0:1 Мальта
    24.1% (27)
    1:1 Ничья
    21.4% (24)
    2:1 Андорра
    10.7% (12)
    1:0 Андорра
    9.8% (11)
    1:2 Мальта
    8% (9)
    0:2 Мальта
    8% (9)
    0:0 Ничья
    6.3% (7)
    2:0 Андорра
    4.5% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный