Тур: 2. Стадион: Уэмбли. Главный судья: Крог Мортен
Бомбардиры внутри турнира
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райс Деклан
|1
|1
|Грилиш Джек
|1
|1
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колвилл Леви
|1
|0
|Майну Кобби
|1
|0
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
Результаты матчей
Англия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Финляндия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Финляндия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Финляндия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ирландия - Англия 0:2 Испания - Англия 2:1 Нидерланды - Англия 1:2 Англия - Швейцария 1:1
Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4
Финляндия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Греция - Финляндия 3:0 Шотландия - Финляндия 2:2 Португалия - Финляндия 4:2 Финляндия - Эстония 2:1
Уэльс - Финляндия 4:1 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2
Результаты матчей
Англия
Финляндия
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Англия
Финляндия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига B. Группа 2
Лига B. Группа 2
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Греция
|Иоаннидис Фотис
|2
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|2
|Германия
|Мусиала Джамал
|1 (3)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Турция
|Йылмаз Барыш
|1 1
Прогнозы на матч Англия - Финляндия
Исход игры
Англия
100% (33)
Ничья
0% (0)
Финляндия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.29% (19)
Меньше
38.71% (12)
Обе команды забьют
Да
19.35% (6)
Нет
80.65% (25)
Популярный счёт
2:0 Англия
36.4% (12)
3:0 Англия
33.3% (11)
2:1 Англия
15.2% (5)
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