  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Англия
FIFA #4
 
Позже
Финляндия
FIFA #63
Прогнозы 33
Англия 100% (33)
X 0% (0)
Финляндия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Англия
Ничья
Финляндия
14.50
7.00
Реклама, ligastavok.ru
7.30
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райс Деклан 1 1
Грилиш Джек 1 1
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колвилл Леви 1 0
Майну Кобби 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кялльман Беньямин 1 0
Пелтола Матти 1 0

Результаты матчей

Англия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Финляндия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Финляндия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Англия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Финляндия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ирландия - Англия 0:2 Испания - Англия 2:1 Нидерланды - Англия 1:2 Англия - Швейцария 1:1
Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4
Финляндия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Греция - Финляндия 3:0 Шотландия - Финляндия 2:2 Португалия - Финляндия 4:2 Финляндия - Эстония 2:1
Уэльс - Финляндия 4:1 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2

Результаты матчей

Англия
Финляндия

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Англия
Финляндия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Англия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ирландия
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Финляндия
 1 0 0 1 0 - 3 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирландия
 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Финляндия
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Греция Иоаннидис Фотис 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Германия Мусиала Джамал 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2024, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.

    Главный судья: Крог Мортен

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 36.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 33
    Англия 100% (33)
    X 0% (0)
    Финляндия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Финляндия
    14.50
    7.00
    Реклама, ligastavok.ru
    7.30
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Англия - Финляндия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Англия - Финляндия

    Исход игры
    Англия
    100% (33)
    Ничья
    0% (0)
    Финляндия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.29% (19)
    Меньше
    38.71% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    19.35% (6)
    Нет
    80.65% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    36.4% (12)
    3:0 Англия
    33.3% (11)
    2:1 Англия
    15.2% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Англия
    Финляндия
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный