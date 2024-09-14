  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 22.
Сундсвалль
0:0
Конец матча
Браге
0'
12' Красная карточка
Ieltsin Camoes
60' Желтая карточка
Monir Jelassi
90'+6
1
Ольссон
Йонас
XI
18
Форсберг
Лукас
12
Pontus
Lindgren
4
Ludvig
Svanberg
5
Олссон
Деннис
8
Marc
Manchon
3
Monir
Jelassi
6
Худу
Абдул
Халик
15
Паломино
Марсело
17
Норд
Густав
21
Энгблум
Понтус
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
3
Teodor
Waalemark
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
21
Henry
Sletsjoee
10
Берггрен
Густав
17
Pontus
Jonsson1
12
Ieltsin
Camoes
33
Amar
Muhsin
Сундсвалль
4-1-4-1
Браге
4-4-2

История личных встреч

Сундсвалль
Браге

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
5:0
С
1:2
С
2:0
С
0:0
С
3:3
С
0:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
4:0
С
1:2
С
5:0
С
0:0
С
2:3
С
2:1

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2.57
1

Среднее время на гол

35
90

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

2.07
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
84

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yaqub Finey 5 (1) 0.23
Бенгтссон Йохан 4 0.18
Энгблум Понтус 2 0.09
Норд Густав 2 0.09
Паломино Марсело 1 0.05
Monir Jelassi 1 0.05
Бурман Маркус 1 0.05
Олссон Деннис 0 0
Hugo Aviander 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Форсберг Лукас 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 10 (2) 0.45
Johan Arvidsson 2 0.09
Henry Sletsjoee 2 0.09
Берггрен Густав 2 0.09
Тити Адиль 2 0.09
Викстрём Эмиль 1 0.05
Christopher Redenstrand 1 0.05
Kevin Appiah Nyarko 1 0.05
Ferhan Abic 1 0.05
Pontus Jonsson1 0 0
Samouil Izountouemoi 0 0
Oemuer Pektas 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 4 1
Monir Jelassi 4 0
Энгблум Понтус 3 0
Marc Manchon 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Форсберг Лукас 3 0
Yaqub Finey 3 0
Hugo Aviander 3 0
Олссон Деннис 2 0
Норд Густав 2 0
Ludvig Svanberg 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Бурман Маркус 1 0
Кагаяма Таики 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 5 0
Ieltsin Camoes 3 1
Oskar Aagren 2 1
Зеттерстрём Александр 3 0
Берггрен Густав 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Filip Sjoeberg1 2 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Тити Адиль 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Oemuer Pektas 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Браге
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
4
Сундсвалль
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Браге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

1
16
Сундсвалль
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (11)
41% (9)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Браге
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

6
20

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
5
36%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Забито

4
16
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
19 Не забивали 14
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
25%
3
19%
61-75
2
50%
4
25%
76-90

Пропущено

18
10
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
11%
3
30%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
2
11%
4
40%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
6
33%
2
20%
76-90

Забито

18
25
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 7
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
6
24%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
1
6%
6
24%
61-75
6
33%
6
24%
76-90

Пропущено

30
19
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
5
17%
4
21%
1-15
7
23%
2
11%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
10
33%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0
Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1
Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1

Результаты матчей

Сундсвалль
Браге

Точный счет

1:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
9 раз 82%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
5
6
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
9
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
15
7
4
18
1.5
7
15
2
20
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 22 12 6 4 36 - 23 42
2.
Дегерфорс
 22 11 8 3 41 - 22 41
3.
Сандвикен
 22 10 6 6 38 - 27 36
4.
Хельсинборг
 22 10 6 6 30 - 23 36
5.
Эстер
 22 9 8 5 32 - 20 35
6.
Браге
 22 9 6 7 25 - 19 33
7.
Треллеборг
 22 9 5 8 26 - 29 32
8.
Утсиктенс
 22 8 5 9 25 - 28 29
9.
Эстерсунд
 22 7 6 9 23 - 30 27
10.
Эргрюте
 21 7 5 9 32 - 30 26
11.
Варберг БоИС
 22 7 5 10 33 - 33 26
12.
Оддевольд
 22 6 7 9 26 - 39 25
13.
Гефле
 21 6 6 9 30 - 40 24
14.
Эребру
 22 6 6 10 28 - 30 24
15.
Сундсвалль
 22 5 6 11 17 - 31 21
16.
Сковде АИК
 22 5 5 12 15 - 33 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 11 8 1 2 24 - 8 25
2.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
3.
Эстер
 11 6 4 1 18 - 7 22
4.
Эстерсунд
 11 6 4 1 15 - 11 22
5.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Браге
 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Эребру
 11 5 4 2 18 - 10 19
8.
Сундсвалль
 11 5 3 3 14 - 12 18
9.
Треллеборг
 11 5 3 3 14 - 15 18
10.
Утсиктенс
 11 5 2 4 14 - 14 17
11.
Оддевольд
 11 4 4 3 13 - 16 16
12.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
13.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
14.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
15.
Хельсинборг
 11 3 5 3 10 - 12 14
16.
Сковде АИК
 11 3 2 6 5 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 11 4 5 2 17 - 11 17
4.
Треллеборг
 11 4 2 5 12 - 14 14
5.
Эстер
 11 3 4 4 14 - 13 13
6.
Браге
 11 3 4 4 9 - 9 13
7.
Эргрюте
 10 3 3 4 13 - 14 12
8.
Утсиктенс
 11 3 3 5 11 - 14 12
9.
Варберг БоИС
 11 3 2 6 16 - 16 11
10.
Сандвикен
 11 2 5 4 14 - 19 11
11.
Гефле
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 11 2 3 6 10 - 21 9
14.
Эребру
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 11 0 3 8 3 - 19 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 12 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Mamadou Diagne 8
Эребру Маккью Эрик 1 6
Эргрюте Файе Абдулайе 7
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 12'
    УДАЛЕНИЕ! - Ieltsin Camoes увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Сундсвалль 0:0 Браге онлайн

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