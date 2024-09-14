Тур: 22.
0:0
Конец матча
Ход матча
17
Норд
Густав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Yaqub Finey
-
Главный тренер: Erol Ates
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
Главный тренер: Janne Mian
История личных встреч
Сундсвалль
Браге
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
2.57
1
Среднее время на гол
35
90
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
2.07
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
43
84
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yaqub Finey
|5 (1)
|0.23
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.18
|Энгблум Понтус
|2
|0.09
|Норд Густав
|2
|0.09
|Паломино Марсело
|1
|0.05
|Monir Jelassi
|1
|0.05
|Бурман Маркус
|1
|0.05
|Олссон Деннис
|0
|0
|Hugo Aviander
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|10 (2)
|0.45
|Johan Arvidsson
|2
|0.09
|Henry Sletsjoee
|2
|0.09
|Берггрен Густав
|2
|0.09
|Тити Адиль
|2
|0.09
|Викстрём Эмиль
|1
|0.05
|Christopher Redenstrand
|1
|0.05
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.05
|Ferhan Abic
|1
|0.05
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|4
|1
|Monir Jelassi
|4
|0
|Энгблум Понтус
|3
|0
|Marc Manchon
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Форсберг Лукас
|3
|0
|Yaqub Finey
|3
|0
|Hugo Aviander
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Норд Густав
|2
|0
|Ludvig Svanberg
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Кагаяма Таики
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Ieltsin Camoes
|3
|1
|Oskar Aagren
|2
|1
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Filip Sjoeberg1
|2
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Тити Адиль
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Oemuer Pektas
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Браге
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
4
Сундсвалль
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Браге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
1
16
Сундсвалль
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (11)
41% (9)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
Браге
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
6
20
Голы по времени матча
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
5
36%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
29%
2
22%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90
Забито
4
16
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
19 Не забивали 14
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
25%
3
19%
61-75
2
50%
4
25%
76-90
Пропущено
18
10
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
11%
3
30%
1-15
6
33%
0
0%
16-30
2
11%
4
40%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
6
33%
2
20%
76-90
Забито
18
25
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 7
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
6
24%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
1
6%
6
24%
61-75
6
33%
6
24%
76-90
Пропущено
30
19
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
5
17%
4
21%
1-15
7
23%
2
11%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
10
33%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эребру - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Интер Стокгольм - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0
Ландскруна - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Эстер - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эребру 1:3 Браге - Сундсвалль 5:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Браге - Эргрюте 0:2 Браге - Хельсинборг 0:3 Энскеде - Браге 1:2 Дегерфорс - Браге 1:1
Браге - Сковде АИК 2:0 Эстер - Браге 0:2 Браге - Эребру 2:0 Сковде АИК - Браге 1:0 Браге - Сандвикен 1:2 Браге - Гефле 2:2 Браге - Сундсвалль 5:0 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстер 1:0 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Дегерфорс 0:1 Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1
Результаты матчей
Сундсвалль
Браге
Точный счет
1:3
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
9 раз 82%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
0:0
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
38
56
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
29
Больше Меньше
74
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1111
Больше Меньше
157
418
715
220
121
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|8
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 6
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7