  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 22.
Оддевольд
3:2
Конец матча
Варберг БоИС
0'
1:0
25' Пенальти
Каллудра Лиридон
45' Желтая карточка
Транберг Робин
1:1
48' Гол
Кустович Кевин
2:1
50' Гол
Аль-Хамлави Ассад
3:1
69' Гол
Аль-Хамлави Ассад
3:2
89' Гол
Yusuff Abdulazeez
90'+4
1
Armin
Ibrahimovic
23
Viktor
Krueger
21
Alexander
Almqvist
3
Pontus
Johansson1
20
Adam
Engelbrektsson
16
Noa
Bernhardtz
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
5
Anton
Snibb
8
Oscar
Berntsson
15
Аль-Хамлави
Ассад
27
Ольссон
Давид
12
Кустович
Кевин
4
Дальстрём
Никлас
24
Хеллман
Эмиль
5
Сверриссон
Оскар
9
Курочкин
Антон
7
Транберг
Робин
28
Erion
Sadiku
11
Isak
Bjerkebo
13
Эдлунд
Олле
16
Йоханссон
Александр
II
Оддевольд
3-5-2
Варберг БоИС
4-4-2

История личных встреч

Оддевольд
Варберг БоИС

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
0:1
ВД
3:1
ВД
0:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 11 (1) 0.5
Каллудра Лиридон 4 (1) 0.18
Крезич Даниэль 2 0.09
Gabriel Sandberg 2 0.09
Linus Tornblad 1 0.05
Oscar Berntsson 1 0.05
Noa Bernhardtz 1 0.05
Philip Engelbrektsson 1 0.05
Alexander Almqvist 1 0.05
Olle Kjellman Olblad 1 0.05
Gustav Forssell 0 0
Adam Engelbrektsson 0 0
Anton Snibb 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 7 0.32
Aulon Bitiqi 4 (1) 0.18
Йоханссон Александр II 4 0.18
Yusuff Abdulazeez 3 0.14
Курочкин Антон 2 (1) 0.09
Токич Марк 2 0.09
Монтиль Диего II 2 (1) 0.09
Эдлунд Олле 2 0.09
Транберг Робин 1 0.05
Кустович Кевин 1 0.05
Дальстрём Никлас 1 0.05
Янссон Лео 1 0.05
Сверриссон Оскар 0 0
Видьеског Исак 0 0
Броман Густав 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 6 0
Аль-Хамлави Ассад 4 0
Oscar Berntsson 3 0
Philip Engelbrektsson 3 0
Крезич Даниэль 2 0
Filip Karlin 2 0
Alexander Almqvist 2 0
Gustav Forssell 2 0
Kenan Mehovic 0 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Anton Snibb 1 0
Viktor Krueger 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 5 1
Закриссон Хампус 5 0
Сверриссон Оскар 3 1
Токич Марк 4 0
Курочкин Антон 4 0
Aulon Bitiqi 4 0
Эдлунд Олле 3 0
Броман Густав 3 0
Kevin Appiah Nyarko 3 0
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Yusuff Abdulazeez 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Кустович Кевин 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0
Roar Hansen 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Варберг БоИС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
6
Оддевольд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Варберг БоИС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

9
15
Оддевольд
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Варберг БоИС
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
6
40%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
24%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
6
35%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
24%
4
24%
76-90

Забито

14
17
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
7
50%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

22
17
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
5
23%
3
18%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
4
18%
5
29%
29%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
3
14%
2
12%
76-90

Забито

26
32
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
8%
2
6%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
6
23%
4
13%
31-45
3
12%
9
28%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
10
38%
8
25%
76-90

Пропущено

39
34
19 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 18
9
23%
4
12%
1-15
4
10%
5
15%
16-30
6
15%
7
21%
31-45
10
26%
6
18%
46-60
3
8%
6
18%
61-75
7
18%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оддевольд - Ландскруна 0:3 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1
Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 ИФК Симрисхамн - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0
Гефле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1

Результаты матчей

Оддевольд
Варберг БоИС

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
5
6
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
18
4
9
13
1.5
8
14
2
20
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 22 12 6 4 36 - 23 42
2.
Дегерфорс
 22 11 8 3 41 - 22 41
3.
Сандвикен
 22 10 6 6 38 - 27 36
4.
Хельсинборг
 22 10 6 6 30 - 23 36
5.
Эстер
 22 9 8 5 32 - 20 35
6.
Браге
 22 9 6 7 25 - 19 33
7.
Треллеборг
 22 9 5 8 26 - 29 32
8.
Утсиктенс
 22 8 5 9 25 - 28 29
9.
Эстерсунд
 22 7 6 9 23 - 30 27
10.
Эргрюте
 21 7 5 9 32 - 30 26
11.
Варберг БоИС
 22 7 5 10 33 - 33 26
12.
Оддевольд
 22 6 7 9 26 - 39 25
13.
Гефле
 21 6 6 9 30 - 40 24
14.
Эребру
 22 6 6 10 28 - 30 24
15.
Сундсвалль
 22 5 6 11 17 - 31 21
16.
Сковде АИК
 22 5 5 12 15 - 33 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандвикен
 11 8 1 2 24 - 8 25
2.
Дегерфорс
 11 7 3 1 24 - 11 24
3.
Эстер
 11 6 4 1 18 - 7 22
4.
Эстерсунд
 11 6 4 1 15 - 11 22
5.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 13 21
6.
Браге
 11 6 2 3 16 - 10 20
7.
Эребру
 11 5 4 2 18 - 10 19
8.
Сундсвалль
 11 5 3 3 14 - 12 18
9.
Треллеборг
 11 5 3 3 14 - 15 18
10.
Утсиктенс
 11 5 2 4 14 - 14 17
11.
Оддевольд
 11 4 4 3 13 - 16 16
12.
Гефле
 10 4 3 3 17 - 17 15
13.
Варберг БоИС
 11 4 3 4 17 - 17 15
14.
Эргрюте
 11 4 2 5 19 - 16 14
15.
Хельсинборг
 11 3 5 3 10 - 12 14
16.
Сковде АИК
 11 3 2 6 5 - 12 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Ландскруна
 11 6 3 2 18 - 10 21
3.
Дегерфорс
 11 4 5 2 17 - 11 17
4.
Треллеборг
 11 4 2 5 12 - 14 14
5.
Эстер
 11 3 4 4 14 - 13 13
6.
Браге
 11 3 4 4 9 - 9 13
7.
Эргрюте
 10 3 3 4 13 - 14 12
8.
Утсиктенс
 11 3 3 5 11 - 14 12
9.
Варберг БоИС
 11 3 2 6 16 - 16 11
10.
Сандвикен
 11 2 5 4 14 - 19 11
11.
Гефле
 11 2 3 6 13 - 23 9
12.
Оддевольд
 11 2 3 6 13 - 23 9
13.
Сковде АИК
 11 2 3 6 10 - 21 9
14.
Эребру
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Эстерсунд
 11 1 2 8 8 - 19 5
16.
Сундсвалль
 11 0 3 8 3 - 19 3
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Дегерфорс Вукоевич Диян 12 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 11 (1)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 9 (6)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Mamadou Diagne 8
Эребру Маккью Эрик 1 6
Эргрюте Файе Абдулайе 7
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