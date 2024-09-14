Тур: 22.
3:2
Конец матча
0'
1:0
25' ПенальтиКаллудра Лиридон
45' Желтая карточкаТранберг Робин
1:1
48' ГолКустович Кевин
2:1
50' ГолАль-Хамлави Ассад
3:1
69' ГолАль-Хамлави Ассад
3:2
89' ГолYusuff Abdulazeez
90'+4
Ход матча
25'
1:0
45'
48'
50'
69'
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Нападающий
-
-
-
13 Adam Stroud
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Aulon Bitiqi
-
-
Главный тренер: Roar Hansen
История личных встреч
Оддевольд
Варберг БоИС
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|0.5
|Каллудра Лиридон
|4 (1)
|0.18
|Крезич Даниэль
|2
|0.09
|Gabriel Sandberg
|2
|0.09
|Linus Tornblad
|1
|0.05
|Oscar Berntsson
|1
|0.05
|Noa Bernhardtz
|1
|0.05
|Philip Engelbrektsson
|1
|0.05
|Alexander Almqvist
|1
|0.05
|Olle Kjellman Olblad
|1
|0.05
|Gustav Forssell
|0
|0
|Adam Engelbrektsson
|0
|0
|Anton Snibb
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|7
|0.32
|Aulon Bitiqi
|4 (1)
|0.18
|Йоханссон Александр II
|4
|0.18
|Yusuff Abdulazeez
|3
|0.14
|Курочкин Антон
|2 (1)
|0.09
|Токич Марк
|2
|0.09
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.09
|Эдлунд Олле
|2
|0.09
|Транберг Робин
|1
|0.05
|Кустович Кевин
|1
|0.05
|Дальстрём Никлас
|1
|0.05
|Янссон Лео
|1
|0.05
|Сверриссон Оскар
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
|Броман Густав
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|6
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|4
|0
|Oscar Berntsson
|3
|0
|Philip Engelbrektsson
|3
|0
|Крезич Даниэль
|2
|0
|Filip Karlin
|2
|0
|Alexander Almqvist
|2
|0
|Gustav Forssell
|2
|0
|Kenan Mehovic
|0
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|5
|1
|Закриссон Хампус
|5
|0
|Сверриссон Оскар
|3
|1
|Токич Марк
|4
|0
|Курочкин Антон
|4
|0
|Aulon Bitiqi
|4
|0
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Броман Густав
|3
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|3
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Кустович Кевин
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
|Roar Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Варберг БоИС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
6
Оддевольд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Варберг БоИС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
9
15
Оддевольд
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Варберг БоИС
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
6
40%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
24%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
6
35%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
24%
4
24%
76-90
Забито
14
17
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
7
50%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
22
17
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
5
23%
3
18%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
4
18%
5
29%
29%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
3
14%
2
12%
76-90
Забито
26
32
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
8%
2
6%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
6
23%
4
13%
31-45
3
12%
9
28%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
10
38%
8
25%
76-90
Пропущено
39
34
19 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 18
9
23%
4
12%
1-15
4
10%
5
15%
16-30
6
15%
7
21%
31-45
10
26%
6
18%
46-60
3
8%
6
18%
61-75
7
18%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оддевольд - Ландскруна 0:3 Сундсвалль - Оддевольд 3:0 Тебю - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Утсиктенс 2:1
Оддевольд - Сандвикен 2:2 Дегерфорс - Оддевольд 2:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Оддевольд - Дегерфорс 1:1 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варберг БоИС - Утсиктенс 1:1 Ландскруна - Варберг БоИС 1:4 ИФК Симрисхамн - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Сундсвалль 3:0
Гефле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1
Результаты матчей
Оддевольд
Варберг БоИС
Точный счет
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
47
56
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
56
38
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
184
913
814
220
418
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|11 (1)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|9 (6)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|8
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 6
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|7