Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
0'
5' Желтая карточкаХайнс-Айк Брендан
1:0
7' ГолОсорио Джонатан
22' Желтая карточкаДриусси Себастьян
2:0
30' ГолКерр Деандре
54' Желтая карточкаВаленсия Йохан
63' Желтая карточкаЛарьи Ричи
70' Желтая карточкаО'Нил Шейн
74' Желтая карточкаДжонсон Шон
2:1
75' ГолВольфф Оуэн
77' Желтая карточкаТомпсон Коси
83' Желтая карточкаМабика Айме
90'+7
Ход матча
7'
1:0
30'
2:0
54'
63'
70'
74'
75'
2:1
77'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Уинго
Генри
22
Ларьи
Ричи
29
Керр
Деандре
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Этьенн ДерикНападающий
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Обриан ХадерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Торонто
Остин
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|8
|0.28
|Овусу Принс-Осеи
|7
|0.24
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.14
|Керр Деандре
|3
|0.1
|Этьенн Дерик
|3
|0.1
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.07
|Осорио Джонатан
|2
|0.07
|Спайсер Тайрис
|2
|0.07
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.03
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|Камареро Алонсо Коэльо
|1
|0.03
|Ларьи Ричи
|1
|0.03
|Флорес Дейби
|1
|0.03
|Франклин Кобе
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обриан Хадер
|5
|0.18
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.18
|Рубио Диего
|4
|0.14
|Зардес Гьяси
|3
|0.11
|Галлахер Джон
|3
|0.11
|Ринг Александр
|2 (1)
|0.07
|Касканте Хулио
|2
|0.07
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.07
|Вольфф Оуэн
|1
|0.04
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.04
|Хеджес Мэтт
|1
|0.04
|Ригони Эмилиано
|1
|0.04
|Букари Осман
|1
|0.04
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|8
|2
|Лонг Кевин
|8
|1
|Флорес Дейби
|8
|0
|Осорио Джонатан
|6
|0
|Петретта Рауль
|6
|0
|Гомис Никесон
|4
|1
|О'Нил Шейн
|5
|0
|Лонгстафф Мэттью
|5
|0
|Инсинье Лоренцо
|4
|0
|Джонсон Шон
|4
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Ларьи Ричи
|3
|0
|Томпсон Коси
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Франклин Кобе
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Мабика Айме
|1
|0
|Керр Деандре
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсия Йохан
|8
|0
|Даниэль Перейра
|7
|0
|Касканте Хулио
|7
|0
|Дриусси Себастьян
|5
|1
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|1
|Рубио Диего
|5
|0
|Гильерме дос Сантос
|5
|0
|Ринг Александр
|4
|0
|Обриан Хадер
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Вольфф Оуэн
|3
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Фодри Си-Джей
|2
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Букари Осман
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Остин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
10
5
Торонто
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Остин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
7
21
Торонто
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Остин
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
28
6
Упущенные победы
17
26
Голы по времени матча
Забито
25
9
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
5
20%
3
33%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
7
28%
4
44%
76-90
Пропущено
26
20
5 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
0
0%
4
20%
1-15
2
8%
5
25%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
5
19%
4
20%
46-60
7
27%
4
20%
61-75
9
35%
0
0%
76-90
Забито
12
22
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
3
25%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
4
33%
4
18%
76-90
Пропущено
26
20
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
8%
2
10%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
4
15%
4
20%
46-60
3
12%
6
30%
61-75
10
38%
3
15%
76-90
Забито
37
31
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
6
16%
3
10%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
7
19%
5
16%
31-45
7
19%
5
16%
46-60
2
5%
6
19%
61-75
11
30%
30%
8
26%
76-90
Пропущено
52
40
14 В 1-м тайме 19
38 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 21
2
4%
6
15%
1-15
5
10%
7
18%
16-30
7
13%
6
15%
31-45
9
17%
8
20%
46-60
10
19%
10
25%
61-75
19
37%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3
Остин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Нэшвилл - Остин 0:2 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Монтеррей - Остин 0:2
Пумас-УНАМ - Остин 2:3 Остин - Шарлотт 2:2 Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0
Результаты матчей
Торонто
Остин
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Торонто
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
86
311
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
86
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
199
1019
919
326
226
128
127
128
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|2.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|48 - 32
|48
|3.
|1:2 Заявка
|28
|13
|8
|7
|54 - 38
|47
|4.
|1:1 Заявка
|28
|13
|6
|9
|54 - 46
|45
|5.
|2:1 Заявка
|28
|12
|8
|8
|39 - 32
|44
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|7.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|8.
|1:1 Заявка
|28
|11
|8
|9
|56 - 47
|41
|9.
|3:1 Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 46
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|11.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|31 - 40
|34
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|1:3 Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|27
|5
|2
|20
|34 - 63
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|65 - 41
|62
|2.
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|48 - 36
|52
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|52 - 28
|50
|4.
|1:2 Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|41 - 37
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|45 - 41
|40
|7.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|32 - 31
|38
|8.
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 40
|31
|11.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|48 - 46
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|37 - 59
|30
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 44
|29
|14.
|2:1 Заявка
|29
|7
|8
|14
|36 - 51
|29
|15.
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|30 - 54
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|1:2 Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 18
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|2:1 Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 12
|21
|10.
|1:3 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|12.
|3:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|13.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|1:2 Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|26 - 25
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|11.
|2:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|2:1 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|3:1 Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|6.
|1:2 Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 24
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|8.
|1:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 25
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 20
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|13.
|1:3 Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|14.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 15
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|27 - 26
|17
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|1:2 Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|2:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|14 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10