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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
2:1
Конец матча
Остин
0'
5' Желтая карточка
Хайнс-Айк Брендан
1:0
7' Гол
Осорио Джонатан
22' Желтая карточка
Дриусси Себастьян
2:0
30' Гол
Керр Деандре
54' Желтая карточка
Валенсия Йохан
63' Желтая карточка
Ларьи Ричи
70' Желтая карточка
О'Нил Шейн
74' Желтая карточка
Джонсон Шон
2:1
75' Гол
Вольфф Оуэн
77' Желтая карточка
Томпсон Коси
83' Желтая карточка
Мабика Айме
90'+7
1
Джонсон
Шон
30
Уинго
Генри
15
Гомис
Никесон
28
Петретта
Рауль
10
Бернардески
Федерико
22
Ларьи
Ричи
8
Лонгстафф
Мэттью
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
21
Осорио
Джонатан
24
Инсинье
Лоренцо
29
Керр
Деандре
1
Стувер
Брэд
3
Деслер
Миккел
4
Хайнс-Айк
Брендан
2
Хеджес
Мэтт
29
Гильерме
дос
Сантос
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
10
Дриусси
Себастьян
7
Букари
Осман
9
Зардес
Гьяси
11
Обриан
Хадер
Торонто
3-4-2-1
Остин
4-3-3

История личных встреч

Торонто
Остин

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 8 0.28
Овусу Принс-Осеи 7 0.24
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.14
Керр Деандре 3 0.1
Этьенн Дерик 3 0.1
Лонгстафф Мэттью 2 0.07
Осорио Джонатан 2 0.07
Спайсер Тайрис 2 0.07
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.03
Ларьи Ричи 1 0.03
Флорес Дейби 1 0.03
Франклин Кобе 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обриан Хадер 5 0.18
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.18
Рубио Диего 4 0.14
Зардес Гьяси 3 0.11
Галлахер Джон 3 0.11
Ринг Александр 2 (1) 0.07
Касканте Хулио 2 0.07
Гильерме дос Сантос 2 0.07
Вольфф Оуэн 1 0.04
Хайнс-Айк Брендан 1 0.04
Хеджес Мэтт 1 0.04
Ригони Эмилиано 1 0.04
Букари Осман 1 0.04
Даниэль Перейра 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 8 2
Лонг Кевин 8 1
Флорес Дейби 8 0
Осорио Джонатан 6 0
Петретта Рауль 6 0
Гомис Никесон 4 1
О'Нил Шейн 5 0
Лонгстафф Мэттью 5 0
Инсинье Лоренцо 4 0
Джонсон Шон 4 0
Рустед Сигурд 3 0
Ларьи Ричи 3 0
Томпсон Коси 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
Этьенн Дерик 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Франклин Кобе 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Мабика Айме 1 0
Керр Деандре 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Йохан 8 0
Даниэль Перейра 7 0
Касканте Хулио 7 0
Дриусси Себастьян 5 1
Хайнс-Айк Брендан 4 1
Рубио Диего 5 0
Гильерме дос Сантос 5 0
Ринг Александр 4 0
Обриан Хадер 4 0
Галлахер Джон 4 0
Вольфф Оуэн 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Колманич Жан 2 0
Фодри Си-Джей 2 0
Хименес Эктор 1 0
Хеджес Мэтт 1 0
Деслер Миккел 1 0
Стувер Брэд 1 0
Букари Осман 1 0

Результаты матчей

Торонто
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Остин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

10
5
Торонто
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Остин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

7
21
Торонто
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Остин
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

28
6

Упущенные победы

17
26

Голы по времени матча

Забито

25
9
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
5
20%
3
33%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
7
28%
4
44%
76-90

Пропущено

26
20
5 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
0
0%
4
20%
1-15
2
8%
5
25%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
5
19%
4
20%
46-60
7
27%
4
20%
61-75
9
35%
0
0%
76-90

Забито

12
22
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
3
25%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
4
33%
4
18%
76-90

Пропущено

26
20
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
8%
2
10%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
4
15%
4
20%
46-60
3
12%
6
30%
61-75
10
38%
3
15%
76-90

Забито

37
31
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
6
16%
3
10%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
7
19%
5
16%
31-45
7
19%
5
16%
46-60
2
5%
6
19%
61-75
11
30%
30%
8
26%
76-90

Пропущено

52
40
14 В 1-м тайме 19
38 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 21
2
4%
6
15%
1-15
5
10%
7
18%
16-30
7
13%
6
15%
31-45
9
17%
8
20%
46-60
10
19%
10
25%
61-75
19
37%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3
Остин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Нэшвилл - Остин 0:2 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Монтеррей - Остин 0:2
Пумас-УНАМ - Остин 2:3 Остин - Шарлотт 2:2 Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0

Результаты матчей

Торонто
Остин

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Торонто
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
1.5
Больше Меньше
8
6
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
6
3
12
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
19
9
10
19
1.5
9
19
3
26
2.5
2
26
1
28
3.5
1
27
1
28
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 26 14 6 6 48 - 32 48
3.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 28 13 8 7 54 - 38 47
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 28 13 6 9 54 - 46 45
5.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 28 12 8 8 39 - 32 44
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
8.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 28 11 8 9 56 - 47 41
9.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 28 11 6 11 47 - 46 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 28 19 5 4 65 - 41 62
2.
Цинциннати
 Заявка 28 16 4 8 48 - 36 52
3.
Коламбус Крю
 Заявка 27 14 8 5 52 - 28 50
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 11 7 10 41 - 37 40
6.
Орландо Сити
 Заявка 28 11 7 10 45 - 41 40
7.
Шарлотт
 Заявка 28 10 8 10 32 - 31 38
8.
Торонто
 Заявка 29 11 3 15 38 - 51 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 8 7 13 36 - 40 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 7 9 12 48 - 46 30
12.
ФК Монреаль
 Заявка 28 7 9 12 37 - 59 30
13.
Нэшвилл
 Заявка 28 7 8 13 28 - 44 29
14.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 29 7 8 14 36 - 51 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 8 3 16 30 - 54 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 18 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 14 5 6 3 15 - 12 21
10.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
12.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 22 - 19 18
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 14 7 0 7 26 - 25 21
8.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 Заявка 14 5 4 5 23 - 15 19
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 5 3 6 25 - 22 18
11.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
12.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
6.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
8.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 14 3 4 7 21 - 25 13
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
13.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 7 4 3 27 - 15 25
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 5 5 27 - 26 17
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 14 4 3 7 17 - 19 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Месси Лионель 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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