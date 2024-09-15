Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
0:0
Конец матча
0'
68' Желтая карточкаЭрнандес Хуан
78' Желтая карточкаАвазьем Чидозье
88' Желтая карточкаНвободо Обинна
90'+9
Ход матча
68'
78'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
7
Кубо
Юя
20
Буха
Павел
19
Келси
Кевин
25
Завадски
Шон
27
Арфстен
Макс
10
Росси
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяЗащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Защитник
-
34 Агедо ЛондонЗащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
-
12 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Цинциннати
Коламбус Крю
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
2.33
1.89
Среднее время на гол
38
47
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.53
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
50
58
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|11 (2)
|0.39
|Кубо Юя
|9
|0.32
|Орельяно Лука
|7
|0.25
|Келси Кевин
|6
|0.21
|Буха Павел
|4
|0.14
|Сантос Сержио II
|3
|0.11
|Асад Ямиль
|2
|0.07
|Бэрд Кори
|2
|0.07
|Бупендза Аарон
|2
|0.07
|Валенсуэла Херардо
|1
|0.04
|Робинсон Майлз
|1
|0.04
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|13 (1)
|0.48
|Росси Диего
|10 (1)
|0.37
|Кристиан Рамирез
|7
|0.26
|Арфстен Макс
|4
|0.15
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.15
|Фарси Мохамед
|3
|0.11
|Моррис Эйдан
|2
|0.07
|Морейра Стивен
|2
|0.07
|Хинестроза Марино
|2
|0.07
|Йебоа Яв
|1
|0.04
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|Завадски Шон
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|7
|1
|Йедлин Деандре
|7
|0
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Робинсон Майлз
|5
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Мерфи Ян
|6
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|1
|Буха Павел
|4
|0
|Орельяно Лука
|4
|0
|Келси Кевин
|4
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Pat Noonan
|1
|1
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Авазьем Чидозье
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Валенсуэла Херардо
|2
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|6
|0
|Эрнандес Хуан
|2
|1
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Джонс Деррик
|1
|1
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Чеберко Евгений
|2
|0
|Ромеро Абрахам
|0
|1
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Коламбус Крю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
3
5
Цинциннати
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Коламбус Крю
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
23
24
Цинциннати
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Коламбус Крю
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
26
29
Голы по времени матча
Забито
25
27
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
6
24%
6
22%
31-45
8
32%
7
26%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
2
8%
6
22%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
7
44%
1
7%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
7
47%
76-90
Забито
25
25
4 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
8%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
7
28%
4
16%
46-60
7
28%
6
24%
61-75
7
28%
6
24%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
17%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
5
28%
2
15%
46-60
4
22%
5
38%
61-75
2
11%
3
23%
76-90
Забито
50
52
15 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
5
10%
2
4%
1-15
2
4%
7
13%
16-30
8
16%
9
17%
31-45
15
30%
11
21%
46-60
11
22%
10
19%
61-75
9
18%
12
23%
76-90
Пропущено
34
28
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
3
9%
4
14%
1-15
9
26%
1
4%
16-30
4
12%
5
18%
31-45
7
21%
3
11%
46-60
7
21%
5
18%
61-75
4
12%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2
Коламбус Крю
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2
Результаты матчей
Цинциннати
Коламбус Крю
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:5
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
Точный счет
1:2
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
112
510
76
411
49
312
310
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
76
77
310
59
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
225
1216
1413
721
918
523
522
127
225
127
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|29
|15
|7
|7
|53 - 39
|52
|2.
|1:0 Заявка
|27
|15
|6
|6
|49 - 32
|51
|3.
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|54 - 40
|47
|4.
|1:1 Заявка
|28
|13
|6
|9
|54 - 46
|45
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 32
|44
|6.
|0:0 Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 35
|43
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|8.
|1:1 Заявка
|28
|11
|8
|9
|56 - 47
|41
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 46
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|11.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|31 - 40
|34
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|0:0 Заявка
|28
|5
|3
|20
|34 - 63
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|65 - 41
|62
|2.
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|48 - 36
|52
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|52 - 28
|50
|4.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|41 - 37
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|45 - 41
|40
|7.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|32 - 31
|38
|8.
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 40
|31
|11.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|48 - 46
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|37 - 59
|30
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 44
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|36 - 51
|29
|15.
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|30 - 54
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 21
|33
|2.
|1:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 18
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 12
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|11.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|22 - 19
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|26 - 25
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|8.
|1:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 25
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 20
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|20 - 36
|8
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|14.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 15
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|27 - 26
|17
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|14 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10