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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
0:0
Конец матча
Коламбус Крю
0'
68' Желтая карточка
Эрнандес Хуан
78' Желтая карточка
Авазьем Чидозье
88' Желтая карточка
Нвободо Обинна
90'+9
18
Челентано
Роман
91
Йедлин
Деандре
6
Авазьем
Чидозье
2
Пауэлл
Альвас
23
Орельяно
Лука
7
Кубо
Юя
20
Буха
Павел
5
Нвободо
Обинна
9
Джоаккини
Николас
10
Акоста
Лусиано
19
Келси
Кевин
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
25
Завадски
Шон
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
20
Мэцан
Александру
6
Нагбе
Дарлингтон
17
Кристиан
Рамирез
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
Цинциннати
3-4-2-1
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Цинциннати
Коламбус Крю

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед

История матчей

М
1:2
М
2:3
М
3:0
М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:2
М
2:2
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:4
М
1:3
М
2:2
ОК
1:0

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

2.33
1.89

Среднее время на гол

38
47

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 11 (2) 0.39
Кубо Юя 9 0.32
Орельяно Лука 7 0.25
Келси Кевин 6 0.21
Буха Павел 4 0.14
Сантос Сержио II 3 0.11
Асад Ямиль 2 0.07
Бэрд Кори 2 0.07
Бупендза Аарон 2 0.07
Валенсуэла Херардо 1 0.04
Робинсон Майлз 1 0.04
Йедлин Деандре 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 13 (1) 0.48
Росси Диего 10 (1) 0.37
Кристиан Рамирез 7 0.26
Арфстен Макс 4 0.15
Рассел-Роу Джейсен 4 0.15
Фарси Мохамед 3 0.11
Моррис Эйдан 2 0.07
Морейра Стивен 2 0.07
Хинестроза Марино 2 0.07
Йебоа Яв 1 0.04
Мэцан Александру 1 0.04
Завадски Шон 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Джонс Дехуан 1 0.04
Амундсен Мальте 0 0
Нагбе Дарлингтон 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 7 1
Йедлин Деандре 7 0
Акоста Лусиано 7 0
Робинсон Майлз 5 1
Кубо Юя 6 0
Мерфи Ян 6 0
Пауэлл Альвас 3 1
Буха Павел 4 0
Орельяно Лука 4 0
Келси Кевин 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Pat Noonan 1 1
Хэлси Бретт 1 1
Авазьем Чидозье 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Валенсуэла Херардо 2 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 6 0
Эрнандес Хуан 2 1
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Завадски Шон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Джонс Деррик 1 1
Нагбе Дарлингтон 2 0
Йебоа Яв 2 0
Чеберко Евгений 2 0
Ромеро Абрахам 0 1
Хинестроза Марино 0 1
Буш Ивен 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Коламбус Крю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

3
5
Цинциннати
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Коламбус Крю
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

23
24
Цинциннати
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Коламбус Крю
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

26
29

Голы по времени матча

Забито

25
27
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
6
24%
6
22%
31-45
8
32%
7
26%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
2
8%
6
22%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
7
44%
1
7%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
7
47%
76-90

Забито

25
25
4 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
8%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
7
28%
4
16%
46-60
7
28%
6
24%
61-75
7
28%
6
24%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
17%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
5
28%
2
15%
46-60
4
22%
5
38%
61-75
2
11%
3
23%
76-90

Забито

50
52
15 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
5
10%
2
4%
1-15
2
4%
7
13%
16-30
8
16%
9
17%
31-45
15
30%
11
21%
46-60
11
22%
10
19%
61-75
9
18%
12
23%
76-90

Пропущено

34
28
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
3
9%
4
14%
1-15
9
26%
1
4%
16-30
4
12%
5
18%
31-45
7
21%
3
11%
46-60
7
21%
5
18%
61-75
4
12%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2
Коламбус Крю
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2

Результаты матчей

Цинциннати
Коламбус Крю

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:5
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%

Точный счет

1:2
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
2
5
10
1.5
7
6
4
11
2.5
4
9
3
12
3.5
3
10
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
7
6
1.5
7
7
3
10
2.5
5
9
2
11
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
22
5
12
16
1.5
14
13
7
21
2.5
9
18
5
23
3.5
5
22
1
27
4.5
2
25
1
27
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 29 15 7 7 53 - 39 52
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 27 15 6 6 49 - 32 51
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 13 8 7 54 - 40 47
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 28 13 6 9 54 - 46 45
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 12 8 8 41 - 32 44
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 27 12 7 8 44 - 35 43
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
8.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 28 11 8 9 56 - 47 41
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 11 6 11 47 - 46 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 28 5 3 20 34 - 63 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 28 19 5 4 65 - 41 62
2.
Цинциннати
 Заявка 28 16 4 8 48 - 36 52
3.
Коламбус Крю
 Заявка 27 14 8 5 52 - 28 50
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 11 7 10 41 - 37 40
6.
Орландо Сити
 Заявка 28 11 7 10 45 - 41 40
7.
Шарлотт
 Заявка 28 10 8 10 32 - 31 38
8.
Торонто
 Заявка 29 11 3 15 38 - 51 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 8 7 13 36 - 40 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 7 9 12 48 - 46 30
12.
ФК Монреаль
 Заявка 28 7 9 12 37 - 59 30
13.
Нэшвилл
 Заявка 28 7 8 13 28 - 44 29
14.
Чикаго Файр
 Заявка 29 7 8 14 36 - 51 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 8 3 16 30 - 54 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 15 10 3 2 33 - 21 33
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 18 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 5 6 3 17 - 12 21
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 13 5 4 4 22 - 19 19
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 14 7 0 7 26 - 25 21
8.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 Заявка 14 5 4 5 23 - 15 19
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 5 3 6 25 - 22 18
11.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
12.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 16 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
8.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 14 3 4 7 21 - 25 13
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 14 2 2 10 20 - 36 8
13.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 7 4 3 27 - 15 25
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 5 5 27 - 26 17
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 14 4 3 7 17 - 19 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Месси Лионель 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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