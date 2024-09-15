Тур: 1. Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
3:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолРафаэл Дос Сантос
37' Желтая карточкаПаркер Тим
2:0
45' ПенальтиТоррес Факундо
52' Желтая карточкаВильдер Картахена
68' Желтая карточкаЭнрике Рамиро
3:0
74' ГолМакгуайр Данкан
78' Желтая карточкаБоатенг Эммануль
90' Желтая карточкаБайрактаревич Есмир
90'+4
Ход матча
22'
1:0
37'
45'
2:0
68'
74'
78'
79'
80'
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
27
Паркер
Тим
14
Харкс
Иэн
41
Luca
Langoni
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Цукада ЮтароНападающий
- Нападающий
-
8 ФелипеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
27 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
-
41 Luca LangoniПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хиль НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Pablo Moreira
История личных встреч
Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
12
Голов в среднем за матч
2.33
1.2
Среднее время на гол
38
75
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
2.3
2.08
Среднее время на гол
39
43
Всего голов
51
37
Голов в среднем за матч
2.32
1.68
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
38
53
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|11 (2)
|0.39
|Макгуайр Данкан
|8
|0.29
|Ангуло Иван
|4
|0.14
|Энрике Рамиро
|4
|0.14
|Охеда Мартин
|3
|0.11
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.11
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.07
|Линн Джек
|2
|0.07
|Лодейро Николас
|1
|0.04
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.04
|Араухо Сесар
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Янссон Робин
|1
|0.04
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|9
|0.33
|Хиль Карлес
|6
|0.22
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.07
|Байрактаревич Есмир
|2
|0.07
|Чанкалай Томас
|2
|0.07
|Luca Langoni
|2
|0.07
|Вуд Бобби
|2
|0.07
|Хиль Начо
|1
|0.04
|Бак Ноуэл
|1
|0.04
|Харкс Иэн
|1
|0.04
|Лима Ник
|1
|0.04
|Борреро Дилан
|0
|0
|Джонс Дехуан
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Бай Брэндон
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|9
|0
|Янссон Робин
|7
|0
|Вильдер Картахена
|6
|0
|Шлегель Родриго
|3
|1
|Макгуайр Данкан
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|3
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|8
|0
|Кесслер Генри
|7
|0
|Вриони Джакомо
|5
|1
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Харкс Иэн
|5
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Ивачич Альяз
|3
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Борреро Дилан
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Вуд Бобби
|1
|0
|Паркер Тим
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Байрактаревич Есмир
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
5
Орландо Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Нью-Инглэнд Революшн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
8% (1)
77% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
19
Упущенные победы
18
10
Орландо Сити
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Нью-Инглэнд Революшн
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
19% (5)
41% (11)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
21
Упущенные победы
23
15
Голы по времени матча
Забито
22
15
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
4
18%
1
7%
1-15
5
23%
3
20%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
3
14%
4
27%
76-90
Пропущено
16
28
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
13%
2
7%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
19%
7
25%
31-45
2
13%
5
18%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
6
38%
7
25%
76-90
Забито
20
14
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
5%
4
29%
1-15
5
25%
3
21%
16-30
1
5%
5
36%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
8
40%
1
7%
76-90
Пропущено
28
27
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
8
29%
1
4%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
6
21%
4
15%
31-45
2
7%
5
19%
46-60
5
18%
4
15%
61-75
4
14%
9
33%
76-90
Забито
42
29
20 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
9 Не забивали 9
5
12%
5
17%
1-15
10
24%
6
21%
16-30
5
12%
7
24%
31-45
5
12%
2
7%
46-60
6
14%
4
14%
61-75
11
26%
5
17%
76-90
Пропущено
44
55
23 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 23
10
23%
3
5%
1-15
4
9%
6
11%
16-30
9
20%
11
20%
31-45
4
9%
10
18%
46-60
7
16%
9
16%
61-75
10
23%
16
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1
Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Результаты матчей
Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 29%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
68
311
410
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
85
86
49
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
198
1414
720
820
225
226
126
127
126
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|29
|15
|7
|7
|53 - 39
|52
|2.
|1:0 Заявка
|27
|15
|6
|6
|49 - 32
|51
|3.
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|54 - 40
|47
|4.
|1:1 Заявка
|28
|13
|6
|9
|54 - 46
|45
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 32
|44
|6.
|0:0 Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 35
|43
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|8.
|1:1 Заявка
|28
|11
|8
|9
|56 - 47
|41
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 46
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|11.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|31 - 40
|34
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|0:0 Заявка
|28
|5
|3
|20
|34 - 63
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|65 - 41
|62
|2.
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|48 - 36
|52
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|52 - 28
|50
|4.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|41 - 37
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|45 - 41
|40
|7.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|32 - 31
|38
|8.
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 40
|31
|11.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|48 - 46
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|37 - 59
|30
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 44
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|36 - 51
|29
|15.
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|30 - 54
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 21
|33
|2.
|1:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 18
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 12
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|11.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|22 - 19
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|26 - 25
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|8.
|1:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 25
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 20
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|20 - 36
|8
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|14.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 15
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|27 - 26
|17
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|14 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10