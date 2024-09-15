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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
3:0
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
22' Гол
Рафаэл Дос Сантос
37' Желтая карточка
Паркер Тим
2:0
45' Пенальти
Торрес Факундо
52' Желтая карточка
Вильдер Картахена
68' Желтая карточка
Энрике Рамиро
3:0
74' Гол
Макгуайр Данкан
78' Желтая карточка
Боатенг Эммануль
90' Желтая карточка
Байрактаревич Есмир
90'+4
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
2
Ромни
Дейв
27
Паркер
Тим
25
Peyton
Miller
28
Кэй
Марк-Энтони
14
Харкс
Иэн
41
Luca
Langoni
10
Хиль
Карлес
11
Борреро
Дилан
9
Вриони
Джакомо
Орландо Сити
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

22 матча

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

М
1:3
ТМК
1:3
М
3:2
М
3:1
ТМК
1:2
М
0:3
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:3
М
3:3
М
4:1
ОК
2:1
М
2:0
М
3:3
М
6:1
М
4:0
М
3:1
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

2.33
1.2

Среднее время на гол

38
75

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

2.3
2.08

Среднее время на гол

39
43

Всего голов

51
37

Голов в среднем за матч

2.32
1.68

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

38
53

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 11 (2) 0.39
Макгуайр Данкан 8 0.29
Ангуло Иван 4 0.14
Энрике Рамиро 4 0.14
Охеда Мартин 3 0.11
Муриэль Луис 3 (1) 0.11
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.07
Линн Джек 2 0.07
Лодейро Николас 1 0.04
Рафаэл Дос Сантос 1 0.04
Араухо Сесар 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Вильдер Картахена 0 0
Фриман Алекс 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 9 0.33
Хиль Карлес 6 0.22
Боатенг Эммануль II 2 0.07
Байрактаревич Есмир 2 0.07
Чанкалай Томас 2 0.07
Luca Langoni 2 0.07
Вуд Бобби 2 0.07
Хиль Начо 1 0.04
Бак Ноуэл 1 0.04
Харкс Иэн 1 0.04
Лима Ник 1 0.04
Борреро Дилан 0 0
Джонс Дехуан 0 0
Сандс Уилл 0 0
Полстер Мэтт 0 0
Бай Брэндон 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 9 0
Янссон Робин 7 0
Вильдер Картахена 6 0
Шлегель Родриго 3 1
Макгуайр Данкан 4 0
Энрике Рамиро 4 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 3 0
Ангуло Иван 3 0
Фелипе 3 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Торрес Факундо 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Гальесе Педро 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 8 0
Кесслер Генри 7 0
Вриони Джакомо 5 1
Арреага Хавьер 6 0
Харкс Иэн 5 0
Чанкалай Томас 4 0
Хиль Карлес 3 0
Ивачич Альяз 3 0
Хиль Начо 2 0
Лима Ник 2 0
Борреро Дилан 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Вуд Бобби 1 0
Паркер Тим 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Байрактаревич Есмир 1 0
Панайоту Джек 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
5
Орландо Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Нью-Инглэнд Революшн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
8% (1)
77% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
19

Упущенные победы

18
10
Орландо Сити
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Нью-Инглэнд Революшн
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
19% (5)
41% (11)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
21

Упущенные победы

23
15

Голы по времени матча

Забито

22
15
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
4
18%
1
7%
1-15
5
23%
3
20%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
3
14%
4
27%
76-90

Пропущено

16
28
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
13%
2
7%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
19%
7
25%
31-45
2
13%
5
18%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
6
38%
7
25%
76-90

Забито

20
14
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
5%
4
29%
1-15
5
25%
3
21%
16-30
1
5%
5
36%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
8
40%
1
7%
76-90

Пропущено

28
27
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
8
29%
1
4%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
6
21%
4
15%
31-45
2
7%
5
19%
46-60
5
18%
4
15%
61-75
4
14%
9
33%
76-90

Забито

42
29
20 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
9 Не забивали 9
5
12%
5
17%
1-15
10
24%
6
21%
16-30
5
12%
7
24%
31-45
5
12%
2
7%
46-60
6
14%
4
14%
61-75
11
26%
5
17%
76-90

Пропущено

44
55
23 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 23
10
23%
3
5%
1-15
4
9%
6
11%
16-30
9
20%
11
20%
31-45
4
9%
10
18%
46-60
7
16%
9
16%
61-75
10
23%
16
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1
Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1

Результаты матчей

Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 29%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
3
11
4
10
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
5
8
6
1.5
4
9
4
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
19
8
14
14
1.5
7
20
8
20
2.5
2
25
2
26
3.5
1
26
1
27
4.5
1
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 29 15 7 7 53 - 39 52
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 27 15 6 6 49 - 32 51
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 13 8 7 54 - 40 47
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 28 13 6 9 54 - 46 45
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 12 8 8 41 - 32 44
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 27 12 7 8 44 - 35 43
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
8.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 28 11 8 9 56 - 47 41
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 11 6 11 47 - 46 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 28 5 3 20 34 - 63 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 28 19 5 4 65 - 41 62
2.
Цинциннати
 Заявка 28 16 4 8 48 - 36 52
3.
Коламбус Крю
 Заявка 27 14 8 5 52 - 28 50
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 11 7 10 41 - 37 40
6.
Орландо Сити
 Заявка 28 11 7 10 45 - 41 40
7.
Шарлотт
 Заявка 28 10 8 10 32 - 31 38
8.
Торонто
 Заявка 29 11 3 15 38 - 51 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 8 7 13 36 - 40 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 7 9 12 48 - 46 30
12.
ФК Монреаль
 Заявка 28 7 9 12 37 - 59 30
13.
Нэшвилл
 Заявка 28 7 8 13 28 - 44 29
14.
Чикаго Файр
 Заявка 29 7 8 14 36 - 51 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 8 3 16 30 - 54 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 15 10 3 2 33 - 21 33
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 18 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 5 6 3 17 - 12 21
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 13 5 4 4 22 - 19 19
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 14 7 0 7 26 - 25 21
8.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 Заявка 14 5 4 5 23 - 15 19
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 5 3 6 25 - 22 18
11.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
12.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 16 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
8.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 14 3 4 7 21 - 25 13
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 14 2 2 10 20 - 36 8
13.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 7 4 3 27 - 15 25
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 5 5 27 - 26 17
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 14 4 3 7 17 - 19 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Месси Лионель 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
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