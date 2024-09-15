Тур: 1. Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум.
0:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолМьюл Алекс
45' Желтая карточкаСарридж Сэм
55' Желтая карточкаУильямс Дэррик
56' Желтая карточкаМухтар Хани
0:2
76' ГолМухтар Хани
90'+10
Ход матча
5'
0:1
45'
55'
56'
76'
0:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
12.00 Точный счёт - 3:1
11
Леннон
Брукс
18
Амадор
Педру
19
Риос
Даниэль
18
Мур
Шак
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
12
Банбери
Тил
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Защитник
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Полузащитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
-
28 Вулфф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
Главный тренер: Валентино Роб
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
-
12 Банбери ТилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: B. J. Callaghan
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Нэшвилл
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
2
1.71
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
16
4
Голов в среднем за матч
2.29
1
Среднее время на гол
39
90
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
2.18
1.45
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
41
61
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобжанидзе Саба
|6
|0.21
|Риос Даниэль
|6
|0.21
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.21
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.18
|Тьяре Джамал
|5
|0.18
|Силва Алешандре
|2
|0.07
|Грегерсен Стиан
|2
|0.07
|Форчун Аджани
|1
|0.04
|Уайли Калеб
|1
|0.04
|Слиш Бартош
|1
|0.04
|Леннон Брукс
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Москера Эдвин
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|8
|0.29
|Мухтар Хани
|6 (3)
|0.21
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.11
|Бойд Тайлер
|2
|0.07
|Мьюл Алекс
|2
|0.07
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.04
|Мур Шак
|1
|0.04
|Циммерман Уокер
|1
|0.04
|Йервуд Дрю
|1
|0.04
|Годой Анибал
|1
|0.04
|Махер Джек
|1
|0.04
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|7
|1
|Леннон Брукс
|5
|0
|Муюмба Тристан
|5
|0
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Гузан Брэд
|3
|1
|Форчун Аджани
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Бреннан Люк
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|5
|0
|Мухтар Хани
|5
|0
|Йервуд Дрю
|5
|0
|Бауэр Джош
|5
|0
|Анунга Брайан
|2
|1
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Сарридж Сэм
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мур Шак
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
|Аджаго Форстер
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Нэшвилл
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
12
4
Атланта Юнайтед
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Нэшвилл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
8
16
Атланта Юнайтед
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Нэшвилл
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
20
20
Голы по времени матча
Забито
25
10
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 22
2
8%
1
10%
1-15
2
8%
3
30%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
6
24%
1
10%
46-60
4
16%
1
10%
61-75
5
20%
4
40%
76-90
Пропущено
22
25
5 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
9%
6
24%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
6
27%
4
16%
46-60
6
27%
2
8%
61-75
5
23%
4
16%
76-90
Забито
11
20
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
18%
7
35%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
3
27%
4
20%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90
Забито
36
30
12 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
2
6%
2
7%
1-15
2
6%
6
20%
16-30
8
22%
7
23%
31-45
9
25%
4
13%
46-60
7
19%
3
10%
61-75
8
22%
8
27%
76-90
Пропущено
40
42
13 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
5
13%
6
14%
1-15
2
5%
9
21%
16-30
6
15%
7
17%
31-45
9
23%
6
14%
46-60
9
23%
5
12%
61-75
9
23%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Остин 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Нэшвилл
Точный счет
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
104
59
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
212
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1810
1216
820
325
127
127
127
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|2.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|48 - 32
|48
|3.
|1:2 Заявка
|28
|13
|8
|7
|54 - 38
|47
|4.
|1:1 Заявка
|28
|13
|6
|9
|54 - 46
|45
|5.
|2:1 Заявка
|28
|12
|8
|8
|39 - 32
|44
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|7.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|8.
|1:1 Заявка
|28
|11
|8
|9
|56 - 47
|41
|9.
|3:1 Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 46
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|11.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|31 - 40
|34
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|1:3 Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|27
|5
|2
|20
|34 - 63
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|65 - 41
|62
|2.
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|48 - 36
|52
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|52 - 28
|50
|4.
|1:2 Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|41 - 37
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|45 - 41
|40
|7.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|32 - 31
|38
|8.
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 40
|31
|11.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|48 - 46
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|37 - 59
|30
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 44
|29
|14.
|2:1 Заявка
|29
|7
|8
|14
|36 - 51
|29
|15.
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|30 - 54
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|1:2 Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 18
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|2:1 Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 12
|21
|10.
|1:3 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|12.
|3:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|13.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|1:2 Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|26 - 25
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|11.
|2:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|2:1 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|3:1 Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|6.
|1:2 Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 24
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|8.
|1:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 25
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 20
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|13.
|1:3 Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|14.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 15
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|27 - 26
|17
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|1:2 Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|2:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|14 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10
Прогноз на матч от Liveresult
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12.00 Точный счёт - 3:1