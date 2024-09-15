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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
0:2
Конец матча
Нэшвилл
0'
0:1
5' Гол
Мьюл Алекс
45' Желтая карточка
Сарридж Сэм
55' Желтая карточка
Уильямс Дэррик
56' Желтая карточка
Мухтар Хани
0:2
76' Гол
Мухтар Хани
90'+10
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
5
Грегерсен
Стиан
3
Уильямс
Дэррик
18
Амадор
Педру
35
Форчун
Аджани
6
Слиш
Бартош
9
Лобжанидзе
Саба
59
Миранчук
Алексей
16
Силва
Алешандре
19
Риос
Даниэль
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
27
Анунга
Брайан
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
12
Банбери
Тил
9
Сарридж
Сэм
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Нэшвилл
4-2-3-1

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Нэшвилл

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:1
М
4:0
М
3:1
М
2:2
ОК
3:2
М
0:2
М
2:2
М
2:2
М
4:2
М
2:0
М
1:2

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

2
1.71

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

2.29
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

2.18
1.45

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

41
61

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобжанидзе Саба 6 0.21
Риос Даниэль 6 0.21
Альмада Тьяго 6 (2) 0.21
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.18
Тьяре Джамал 5 0.18
Силва Алешандре 2 0.07
Грегерсен Стиан 2 0.07
Форчун Аджани 1 0.04
Уайли Калеб 1 0.04
Слиш Бартош 1 0.04
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Москера Эдвин 0 0
Эрнандес Рональд 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 8 0.29
Мухтар Хани 6 (3) 0.21
Банбери Тил 3 (2) 0.11
Бойд Тайлер 2 0.07
Мьюл Алекс 2 0.07
Шаффельбург Джейкоб 1 0.04
Мур Шак 1 0.04
Циммерман Уокер 1 0.04
Йервуд Дрю 1 0.04
Годой Анибал 1 0.04
Махер Джек 1 0.04
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 7 1
Леннон Брукс 5 0
Муюмба Тристан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Гузан Брэд 3 1
Форчун Аджани 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Бреннан Люк 1 0
Кобб Ноа 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 5 0
Мухтар Хани 5 0
Йервуд Дрю 5 0
Бауэр Джош 5 0
Анунга Брайан 2 1
Мьюл Алекс 3 0
Сарридж Сэм 3 0
Бойд Тайлер 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мур Шак 1 0
Коллман Брент 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
МакНотон Лукас 1 0
Аджаго Форстер 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Нэшвилл
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

12
4
Атланта Юнайтед
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Нэшвилл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

8
16
Атланта Юнайтед
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Нэшвилл
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

20
20

Голы по времени матча

Забито

25
10
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 22
2
8%
1
10%
1-15
2
8%
3
30%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
6
24%
1
10%
46-60
4
16%
1
10%
61-75
5
20%
4
40%
76-90

Пропущено

22
25
5 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
9%
6
24%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
6
27%
4
16%
46-60
6
27%
2
8%
61-75
5
23%
4
16%
76-90

Забито

11
20
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
18%
7
35%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
3
27%
4
20%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90

Забито

36
30
12 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
2
6%
2
7%
1-15
2
6%
6
20%
16-30
8
22%
7
23%
31-45
9
25%
4
13%
46-60
7
19%
3
10%
61-75
8
22%
8
27%
76-90

Пропущено

40
42
13 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
5
13%
6
14%
1-15
2
5%
9
21%
16-30
6
15%
7
17%
31-45
9
23%
6
14%
46-60
9
23%
5
12%
61-75
9
23%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Остин 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Нэшвилл

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
10
4
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
7
2
12
1.5
3
11
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
18
10
12
16
1.5
8
20
3
25
2.5
1
27
1
27
3.5
1
27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 26 14 6 6 48 - 32 48
3.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 28 13 8 7 54 - 38 47
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 28 13 6 9 54 - 46 45
5.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 28 12 8 8 39 - 32 44
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
8.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 28 11 8 9 56 - 47 41
9.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 28 11 6 11 47 - 46 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 28 19 5 4 65 - 41 62
2.
Цинциннати
 Заявка 28 16 4 8 48 - 36 52
3.
Коламбус Крю
 Заявка 27 14 8 5 52 - 28 50
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 11 7 10 41 - 37 40
6.
Орландо Сити
 Заявка 28 11 7 10 45 - 41 40
7.
Шарлотт
 Заявка 28 10 8 10 32 - 31 38
8.
Торонто
 Заявка 29 11 3 15 38 - 51 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 8 7 13 36 - 40 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 7 9 12 48 - 46 30
12.
ФК Монреаль
 Заявка 28 7 9 12 37 - 59 30
13.
Нэшвилл
 Заявка 28 7 8 13 28 - 44 29
14.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 29 7 8 14 36 - 51 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 8 3 16 30 - 54 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 18 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 14 5 6 3 15 - 12 21
10.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
12.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 22 - 19 18
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 14 7 0 7 26 - 25 21
8.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 Заявка 14 5 4 5 23 - 15 19
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 5 3 6 25 - 22 18
11.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
12.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
6.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
8.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 14 3 4 7 21 - 25 13
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
13.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 7 4 3 27 - 15 25
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 5 5 27 - 26 17
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 14 4 3 7 17 - 19 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Месси Лионель 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Сарридж Сэм получил желтую карточку от судьи
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