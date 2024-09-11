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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Филадельфия Юнион
Прогнозы 51
Интер Майами 96.1% (49)
X 2% (1)
Филадельфия Юнион 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Филадельфия Юнион
4.55
4.80
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5.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Интер Майами
Филадельфия Юнион

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:2
СИЦА
1:4
М
4:1
М
2:0
М
1:2
М
0:0
М
1:1
М
1:2
М
3:0
М
2:1

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.43

Среднее время на гол

67
63

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 16 0.59
Месси Лионель 12 (1) 0.44
Тейлор Роберт 5 0.19
Кампана Леонардо 5 0.19
Альба Жорди 4 0.15
Рохас Матиас 4 0.15
Гомес Диего 3 0.11
Кремаски Бенха 3 0.11
Редондо Федерико 2 0.07
Фрэй Ян 2 0.07
Афонсо Лео 2 0.07
Грессель Юлиан 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Кривцов Сергей 1 0.04
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 14 (4) 0.52
Уре Микаэль 7 0.26
Барибо Тай 7 0.26
Карранса Хулиан 6 0.22
Салливан Куинн 3 0.11
Макглинн Джек 3 0.11
Бедойя Алехандро 2 0.07
Буэно Хесус 2 0.07
Вагнер Кай 1 0.04
Глеснес Якоб 1 0.04
Донован Крис 1 0.04
Харриэль Натан 0 0
Флэк Леон 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Рафанелло Жереми 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 10 2
Альба Жорди 7 0
Бускетс Серхио 5 1
Гомес Диего 5 0
Вейгандт Марсело 5 0
Суарес Луис 4 0
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Редондо Федерико 4 0
Аллен Ноа 4 0
Руис Давид 2 1
Фрэй Ян 3 0
Кремаски Бенха 3 0
Грессель Юлиан 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Брайт Янник 2 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Негри Франко 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 5 1
Бедойя Алехандро 6 0
Лоу Дэмион 5 0
Вагнер Кай 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Газдаг Даниэль 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Уре Микаэль 3 0
Макглинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Салливан Куинн 3 0
Флэк Леон 2 0
Блэйк Андре 1 0
Барибо Тай 1 0
Семмле Оливер 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Филадельфия Юнион
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

10
17
Интер Майами
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Филадельфия Юнион
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

25
14
Интер Майами
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Филадельфия Юнион
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
17

Упущенные победы

35
31

Голы по времени матча

Забито

37
27
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
9
24%
3
11%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
4
11%
7
26%
31-45
7
19%
4
15%
46-60
8
22%
5
19%
61-75
6
16%
6
22%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
5
31%
3
14%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
4
25%
8
36%
76-90

Забито

26
21
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
0
0%
3
14%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
5
19%
8
38%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
7
27%
4
19%
76-90

Пропущено

23
20
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
6
26%
3
15%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
22%
5
25%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
6
26%
3
15%
61-75
1
4%
3
15%
76-90

Забито

63
48
26 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
9
14%
6
13%
1-15
7
11%
4
8%
16-30
10
16%
10
21%
31-45
12
19%
12
25%
46-60
12
19%
6
13%
61-75
13
21%
10
21%
76-90

Пропущено

39
42
21 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
8
21%
4
10%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
10
26%
8
19%
31-45
4
10%
10
24%
46-60
9
23%
4
10%
61-75
5
13%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3
Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1
Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0

Результаты матчей

Интер Майами
Филадельфия Юнион

Точный счет

2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 31%
1:4
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
2:3
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
3
6 раз 22%
1
5 раз 19%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
11 раз 41%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
7
7
5
9
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
2
12
4.5
1
13
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
9
4
1.5
10
3
5
8
2.5
4
9
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
22
5
20
7
1.5
17
10
10
17
2.5
6
21
4
23
3.5
1
26
2
25
4.5
1
26
1
26
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 26 14 6 6 48 - 32 48
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 13 8 6 53 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 27 11 8 8 37 - 31 41
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 11 7 9 55 - 46 40
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 27 10 6 11 44 - 45 36
10.
Остин
 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
11.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 28 5 13 10 40 - 53 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 26 14 7 5 52 - 28 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 10 13 5 44 - 35 43
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 28 8 8 12 43 - 56 32
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 8 3 15 30 - 51 27
13.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
14.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26
15.
Чикаго Файр
 Заявка 28 6 8 14 34 - 50 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 22 - 19 18
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 4 6 3 13 - 11 18
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 4 3 7 17 - 26 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 2 6 22 - 25 17
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
8.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 0 8 15 - 25 12
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 18 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Торонто Лонг Кевин 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Филадельфия Юнион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2024, осталось 2 дня 19 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 51
    Интер Майами 96.1% (49)
    X 2% (1)
    Филадельфия Юнион 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Филадельфия Юнион
    4.55
    4.80
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    5.70
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    Прогнозы на матч Интер Майами - Филадельфия Юнион

    Исход игры
    Интер Майами
    96.2% (50)
    Ничья
    1.9% (1)
    Филадельфия Юнион
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.55% (38)
    Меньше
    22.45% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    77.55% (38)
    Нет
    22.45% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    53.8% (28)
    2:0 Интер Майами
    19.2% (10)
    3:1 Интер Майами
    9.6% (5)
    3:2 Интер Майами
    5.8% (3)
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