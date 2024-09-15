  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
4:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
24' Желтая карточка
Стирс Дэниэл
1:0
27' Гол
Басси Амине
31' Желтая карточка
Аранго Кристиан
38' Желтая карточка
Понсе Эсекель
2:0
45' Гол
Дорси Гриффин
2:1
49' Гол в свои ворота
Святченко Эрик
63' Желтая карточка
Катранис Александрос
3:1
75' Гол
Ковальчик Себастьян
4:1
81' Гол
Понсе Эсекель
90' Желтая карточка
Глэд Джастин
90'+7
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
5
Стирс
Дэниэл
16
Эррера
Эктор
6
Артур
Хосе
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
10
Понсе
Эсекель
35
Биверс
Гэвин
91
Браун
Джавейн
15
Глэд
Джастин
26
Кинтон
Филип
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
17
Брук
Лаклан
10
Гонсалвеш
Диогу
8
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

37 матчей

37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

КЛ
3:0
М
3:2
М
1:1
М
1:1
М
2:1
М
0:3
ОК
3:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
5:1
М
0:1
М
1:0
М
2:1
М
1:3
М
2:0
М
2:5
М
1:0
М
1:0
М
3:2
М
0:0
М
3:1
М
2:1
М
3:2
М
0:0
М
1:1
М
4:3
М
0:0
М
0:1

Голы

Всего голов

34
14

Голов в среднем за матч

1.79
0.78

Среднее время на гол

50
115

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.22
1.26

Среднее время на гол

73
71

Всего голов

56
38

Голов в среднем за матч

1.51
1.03

Тотал матчей

2.5
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

59
87

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 6 0.21
Феррейра Карлос III 5 (1) 0.18
Блессинг Латиф 5 0.18
Ковальчик Себастьян 4 0.14
Басси Амине 3 0.11
Дорси Гриффин 3 0.11
Карраскилья Адальберто 2 0.07
Смит Брэд 2 0.07
Эскобар Франко 2 0.07
Понсе Эсекель 2 0.07
Сегал Габриэль 2 0.07
Эррера Эктор 1 0.04
Стирс Дэниэл 1 0.04
Эннали Лоуренс 1 0.04
Святченко Эрик 0 0
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 17 (2) 0.61
Гомес Карлос III 13 0.46
Джулио Андерсон 7 0.25
Луна Диего 5 0.18
Катранис Александрос 3 0.11
Крукс Мэтт 2 0.07
Охеда Брайан 2 0.07
Вера Брайан 1 0.04
Паласио Нельсон 1 0.04
Енели Эмека 1 0.04
Кинтон Филип 1 0.04
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 8 0
Дорси Гриффин 6 1
Ковальчик Себастьян 6 0
Микаэль 5 0
Эррера Эктор 4 0
Стирс Дэниэл 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Артур Хосе 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Басси Амине 3 0
Понсе Эсекель 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Рейнс Бруклин 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Смит Брэд 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 8 0
Гомес Карлос III 6 0
Крукс Мэтт 6 0
Катранис Александрос 6 0
Аранго Кристиан 5 0
Луна Диего 5 0
Охеда Брайан 5 0
Енели Эмека 5 0
Овьедо Брайан 2 0
Макмат Зак 2 0
Глэд Джастин 2 0
Дэвис Боде 2 0
Паласио Нельсон 2 0
Руис Пабло 1 0
Чанг Майкель 1 0
Брук Лаклан 1 0
Барахас Фидель 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Реал Солт-Лейк
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
11
Хьюстон Динамо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

19
30
Хьюстон Динамо
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Реал Солт-Лейк
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

25
41

Голы по времени матча

Забито

18
23
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
5
28%
6
26%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
5
28%
6
26%
76-90

Пропущено

11
27
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
9%
2
7%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
9%
6
22%
31-45
4
36%
6
22%
46-60
4
36%
3
11%
61-75
1
9%
8
30%
30%
76-90

Забито

22
31
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
3
14%
1
3%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
2
9%
7
23%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
9
41%
8
26%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
3
23%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
6
27%
1
8%
46-60
4
18%
2
15%
61-75
4
18%
2
15%
76-90

Забито

40
54
17 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
5
13%
3
6%
1-15
5
13%
10
19%
16-30
7
18%
13
24%
31-45
4
10%
6
11%
46-60
5
13%
8
15%
61-75
14
35%
14
26%
76-90

Пропущено

33
40
10 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
2
6%
5
13%
1-15
2
6%
4
10%
16-30
6
18%
9
23%
31-45
10
30%
7
18%
46-60
8
24%
5
13%
61-75
5
15%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
6 раз 21%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
7 раз 25%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
5
3 раза 11%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
8
5
2
12
2.5
6
7
1
13
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
8
6
1.5
7
8
2
12
2.5
3
12
2
12
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
22
6
12
16
1.5
15
13
4
24
2.5
9
19
3
25
3.5
5
23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 29 15 7 7 53 - 39 52
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 27 15 6 6 49 - 32 51
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 13 8 7 54 - 40 47
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 28 13 6 9 54 - 46 45
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 12 8 8 41 - 32 44
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 27 12 7 8 44 - 35 43
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
8.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 28 11 8 9 56 - 47 41
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 11 6 11 47 - 46 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 28 5 3 20 34 - 63 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 28 19 5 4 65 - 41 62
2.
Цинциннати
 Заявка 28 16 4 8 48 - 36 52
3.
Коламбус Крю
 Заявка 27 14 8 5 52 - 28 50
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 11 7 10 41 - 37 40
6.
Орландо Сити
 Заявка 28 11 7 10 45 - 41 40
7.
Шарлотт
 Заявка 28 10 8 10 32 - 31 38
8.
Торонто
 Заявка 29 11 3 15 38 - 51 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 8 7 13 36 - 40 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 7 9 12 48 - 46 30
12.
ФК Монреаль
 Заявка 28 7 9 12 37 - 59 30
13.
Нэшвилл
 Заявка 28 7 8 13 28 - 44 29
14.
Чикаго Файр
 Заявка 29 7 8 14 36 - 51 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 8 3 16 30 - 54 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 15 10 3 2 33 - 21 33
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 18 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 5 6 3 17 - 12 21
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 13 5 4 4 22 - 19 19
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 14 7 0 7 26 - 25 21
8.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 Заявка 14 5 4 5 23 - 15 19
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 5 3 6 25 - 22 18
11.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
12.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 16 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
8.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 14 3 4 7 21 - 25 13
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 14 2 2 10 20 - 36 8
13.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 7 4 3 27 - 15 25
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 5 5 27 - 26 17
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 14 4 3 7 17 - 19 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Месси Лионель 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Хьюстон Динамо 4:1 Реал Солт-Лейк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный