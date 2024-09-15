Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
4:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаСтирс Дэниэл
1:0
27' ГолБасси Амине
31' Желтая карточкаАранго Кристиан
38' Желтая карточкаПонсе Эсекель
2:0
45' ГолДорси Гриффин
2:1
49' Гол в свои воротаСвятченко Эрик
63' Желтая карточкаКатранис Александрос
3:1
75' ГолКовальчик Себастьян
4:1
81' ГолПонсе Эсекель
90' Желтая карточкаГлэд Джастин
90'+7
Ход матча
24'
27'
1:0
31'
38'
45'
2:0
49'
2:1
75'
81'
4:1
90'
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
35
Биверс
Гэвин
15
Глэд
Джастин
26
Кинтон
Филип
14
Енели
Эмека
17
Брук
Лаклан
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
37 матчей
37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
14
Голов в среднем за матч
1.79
0.78
Среднее время на гол
50
115
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.22
1.26
Среднее время на гол
73
71
Всего голов
56
38
Голов в среднем за матч
1.51
1.03
Тотал матчей
2.5
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
59
87
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.21
|Феррейра Карлос III
|5 (1)
|0.18
|Блессинг Латиф
|5
|0.18
|Ковальчик Себастьян
|4
|0.14
|Басси Амине
|3
|0.11
|Дорси Гриффин
|3
|0.11
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.07
|Смит Брэд
|2
|0.07
|Эскобар Франко
|2
|0.07
|Понсе Эсекель
|2
|0.07
|Сегал Габриэль
|2
|0.07
|Эррера Эктор
|1
|0.04
|Стирс Дэниэл
|1
|0.04
|Эннали Лоуренс
|1
|0.04
|Святченко Эрик
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|17 (2)
|0.61
|Гомес Карлос III
|13
|0.46
|Джулио Андерсон
|7
|0.25
|Луна Диего
|5
|0.18
|Катранис Александрос
|3
|0.11
|Крукс Мэтт
|2
|0.07
|Охеда Брайан
|2
|0.07
|Вера Брайан
|1
|0.04
|Паласио Нельсон
|1
|0.04
|Енели Эмека
|1
|0.04
|Кинтон Филип
|1
|0.04
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|8
|0
|Дорси Гриффин
|6
|1
|Ковальчик Себастьян
|6
|0
|Микаэль
|5
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Артур Хосе
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Басси Амине
|3
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|8
|0
|Гомес Карлос III
|6
|0
|Крукс Мэтт
|6
|0
|Катранис Александрос
|6
|0
|Аранго Кристиан
|5
|0
|Луна Диего
|5
|0
|Охеда Брайан
|5
|0
|Енели Эмека
|5
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Глэд Джастин
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Паласио Нельсон
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Брук Лаклан
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Реал Солт-Лейк
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
11
Хьюстон Динамо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
19
30
Хьюстон Динамо
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Реал Солт-Лейк
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
25
41
Голы по времени матча
Забито
18
23
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
5
28%
6
26%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
5
28%
6
26%
76-90
Пропущено
11
27
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
9%
2
7%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
9%
6
22%
31-45
4
36%
6
22%
46-60
4
36%
3
11%
61-75
1
9%
8
30%
30%
76-90
Забито
22
31
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
3
14%
1
3%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
2
9%
7
23%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
9
41%
8
26%
76-90
Пропущено
22
13
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
3
23%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
6
27%
1
8%
46-60
4
18%
2
15%
61-75
4
18%
2
15%
76-90
Забито
40
54
17 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
5
13%
3
6%
1-15
5
13%
10
19%
16-30
7
18%
13
24%
31-45
4
10%
6
11%
46-60
5
13%
8
15%
61-75
14
35%
14
26%
76-90
Пропущено
33
40
10 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
2
6%
5
13%
1-15
2
6%
4
10%
16-30
6
18%
9
23%
31-45
10
30%
7
18%
46-60
8
24%
5
13%
61-75
5
15%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
6 раз 21%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
7 раз 25%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
5
3 раза 11%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
410
85
212
67
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
86
78
212
312
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
226
1216
1513
424
919
325
523
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|29
|15
|7
|7
|53 - 39
|52
|2.
|1:0 Заявка
|27
|15
|6
|6
|49 - 32
|51
|3.
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|54 - 40
|47
|4.
|1:1 Заявка
|28
|13
|6
|9
|54 - 46
|45
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 32
|44
|6.
|0:0 Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 35
|43
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|8.
|1:1 Заявка
|28
|11
|8
|9
|56 - 47
|41
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 46
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|11.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|31 - 40
|34
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|0:0 Заявка
|28
|5
|3
|20
|34 - 63
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|65 - 41
|62
|2.
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|48 - 36
|52
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|52 - 28
|50
|4.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|41 - 37
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|45 - 41
|40
|7.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|32 - 31
|38
|8.
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 40
|31
|11.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|48 - 46
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|37 - 59
|30
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 44
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|36 - 51
|29
|15.
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|30 - 54
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 21
|33
|2.
|1:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 18
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 12
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|11.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|22 - 19
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|26 - 25
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|8.
|1:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 25
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 20
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|20 - 36
|8
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|14.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 15
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|27 - 26
|17
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|14 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10