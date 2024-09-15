Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
2:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаМюллер Крис
1:0
31' ГолБарлоу Том
1:1
47' ГолГьенгор Деннис
57' Желтая карточкаЛасситер Ариэль
2:1
75' ГолКуциас Георгиос
87' Желтая карточкаХайле-Селассие Марен
90' Желтая карточкаВанзейр Данте
90'+10
Ход матча
16'
31'
1:0
47'
1:1
57'
75'
2:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Брэди
Крис
12
Барлоу
Том
12
Нилис
Дилан
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дин ДжонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нгома СержНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 13 побед
38 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
16 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.6%
34.2%
34.2%
12 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
33
Голов в среднем за матч
1.5
1.65
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.6
1.28
Среднее время на гол
56
70
Всего голов
59
56
Голов в среднем за матч
1.55
1.47
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
57
61
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|10
|0.34
|Гутьеррес Брайан
|6 (2)
|0.21
|Хайле-Селассие Марен
|5 (1)
|0.17
|Герберс Фабиан
|2
|0.07
|Акоста Келлин
|2
|0.07
|Куциас Георгиос
|2
|0.07
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.07
|Хименес Гастон
|1
|0.03
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|Гутман Эндрю
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Барлоу Том
|1
|0.03
|Аригони Аллан
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Суке Арно
|0
|0
|Сальквист Тобиас
|0
|0
|Мюллер Крис
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|12 (1)
|0.41
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.21
|Маноэль Элиас
|6 (1)
|0.21
|Харпер Кэмерон
|5
|0.17
|Кармона Викельман
|3
|0.1
|Ванзейр Данте
|2
|0.07
|Гьенгор Деннис
|2
|0.07
|Холл Джулиан
|2
|0.07
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Бёрк Кори
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Рейес Андрес
|1
|0.03
|Нилис Шон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Кцихос Рафаэль
|6
|0
|Аригони Аллан
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Кейперс Уго
|3
|0
|Наварро Федерико
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Ласситер Ариэль
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|8
|1
|Эйле Ноа
|5
|1
|Нилис Шон
|2
|2
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Бёрк Кори
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Нилис Дилан
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Донкор Рональд
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Карбальо Фелипе
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Нью-Йорк Ред Буллз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
6
11
Чикаго Файр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
11
25
Чикаго Файр
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Нью-Йорк Ред Буллз
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
25
5
Упущенные победы
17
36
Голы по времени матча
Забито
18
19
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
9
50%
5
26%
76-90
Пропущено
25
21
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
16%
7
33%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
5
20%
7
33%
61-75
3
12%
3
14%
76-90
Забито
17
25
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
0
0%
3
12%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
5
29%
29%
6
24%
46-60
4
24%
4
16%
61-75
4
24%
6
24%
76-90
Пропущено
24
14
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
17%
4
29%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
5
21%
2
14%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
4
17%
3
21%
76-90
Забито
35
44
10 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
1
3%
3
7%
1-15
4
11%
7
16%
16-30
5
14%
7
16%
31-45
6
17%
10
23%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
13
37%
11
25%
76-90
Пропущено
49
35
24 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 19
8
16%
11
31%
1-15
8
16%
1
3%
16-30
8
16%
2
6%
31-45
9
18%
5
14%
46-60
9
18%
10
29%
61-75
7
14%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1
Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2
Результаты матчей
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
5 раз 18%
4
3 раза 11%
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
410
86
212
59
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
410
68
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
217
820
1414
325
622
325
325
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|29
|15
|7
|7
|53 - 39
|52
|2.
|1:0 Заявка
|27
|15
|6
|6
|49 - 32
|51
|3.
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|54 - 40
|47
|4.
|1:1 Заявка
|28
|13
|6
|9
|54 - 46
|45
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 32
|44
|6.
|0:0 Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 35
|43
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|8.
|1:1 Заявка
|28
|11
|8
|9
|56 - 47
|41
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 46
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|11.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|31 - 40
|34
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|0:0 Заявка
|28
|5
|3
|20
|34 - 63
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|65 - 41
|62
|2.
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|48 - 36
|52
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|52 - 28
|50
|4.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|41 - 37
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|45 - 41
|40
|7.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|32 - 31
|38
|8.
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 40
|31
|11.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|48 - 46
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|37 - 59
|30
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 44
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|36 - 51
|29
|15.
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|30 - 54
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 21
|33
|2.
|1:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 18
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 12
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|11.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|22 - 19
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|26 - 25
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|8.
|1:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 25
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 20
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|20 - 36
|8
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|14.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 15
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|27 - 26
|17
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|14 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10