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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
2:1
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
16' Желтая карточка
Мюллер Крис
1:0
31' Гол
Барлоу Том
1:1
47' Гол
Гьенгор Деннис
57' Желтая карточка
Ласситер Ариэль
2:1
75' Гол
Куциас Георгиос
87' Желтая карточка
Хайле-Селассие Марен
90' Желтая карточка
Ванзейр Данте
90'+10
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
16
Омсберг
Уайетт
7
Хайле-Селассие
Марен
21
Герберс
Фабиан
8
Мюллер
Крис
30
Хименес
Гастон
11
Ласситер
Ариэль
12
Барлоу
Том
9
Кейперс
Уго
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
17
Харпер
Кэмерон
20
Карбальо
Фелипе
75
Эдельман
Даниэль
5
Страуд
Питер
9
Морган
Льюис
11
Маноэль
Элиас
Чикаго Файр
3-5-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 13 побед

38 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
16 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.6%
34.2%
34.2%
12 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

М
0:0
ТМК
2:2
М
0:1
М
1:1
М
3:3
М
1:2
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
3:1
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
0:4
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
3:2
М
1:0
М
4:5
М
1:1
М
5:2
М
3:1
М
0:2
М
1:0
М
1:3
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
0:1
М
1:0
М
5:2
М
1:0
М
1:5

Голы

Всего голов

27
33

Голов в среднем за матч

1.5
1.65

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.6
1.28

Среднее время на гол

56
70

Всего голов

59
56

Голов в среднем за матч

1.55
1.47

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

57
61

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 0.34
Гутьеррес Брайан 6 (2) 0.21
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.17
Герберс Фабиан 2 0.07
Акоста Келлин 2 0.07
Куциас Георгиос 2 0.07
Шакири Джердан 2 (2) 0.07
Хименес Гастон 1 0.03
Кцихос Рафаэль 1 0.03
Гутман Эндрю 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Барлоу Том 1 0.03
Аригони Аллан 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Суке Арно 0 0
Сальквист Тобиас 0 0
Мюллер Крис 0 0
Брэди Крис 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 12 (1) 0.41
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.21
Маноэль Элиас 6 (1) 0.21
Харпер Кэмерон 5 0.17
Кармона Викельман 3 0.1
Ванзейр Данте 2 0.07
Гьенгор Деннис 2 0.07
Холл Джулиан 2 0.07
Толкин Джон 1 0.03
Амайя Фрэнки 1 0.03
Бёрк Кори 1 0.03
Данкан Кайл 1 0.03
Рейес Андрес 1 0.03
Нилис Шон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Эйле Ноа 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 7 0
Кцихос Рафаэль 6 0
Аригони Аллан 6 0
Акоста Келлин 5 0
Пинеда Маурисио 5 0
Гутьеррес Брайан 5 0
Теран Карлос 3 1
Кейперс Уго 3 0
Наварро Федерико 3 0
Барлоу Том 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Хименес Гастон 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 8 1
Эйле Ноа 5 1
Нилис Шон 2 2
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Харпер Кэмерон 3 0
Рейес Андрес 1 1
Бёрк Кори 2 0
Толкин Джон 2 0
Нилис Дилан 2 0
Кармона Викельман 2 0
Донкор Рональд 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Карбальо Фелипе 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Нью-Йорк Ред Буллз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

6
11
Чикаго Файр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

11
25
Чикаго Файр
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Нью-Йорк Ред Буллз
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

25
5

Упущенные победы

17
36

Голы по времени матча

Забито

18
19
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
9
50%
5
26%
76-90

Пропущено

25
21
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
16%
7
33%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
5
20%
7
33%
61-75
3
12%
3
14%
76-90

Забито

17
25
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
0
0%
3
12%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
5
29%
29%
6
24%
46-60
4
24%
4
16%
61-75
4
24%
6
24%
76-90

Пропущено

24
14
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
17%
4
29%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
5
21%
2
14%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
4
17%
3
21%
76-90

Забито

35
44
10 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
1
3%
3
7%
1-15
4
11%
7
16%
16-30
5
14%
7
16%
31-45
6
17%
10
23%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
13
37%
11
25%
76-90

Пропущено

49
35
24 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 19
8
16%
11
31%
1-15
8
16%
1
3%
16-30
8
16%
2
6%
31-45
9
18%
5
14%
46-60
9
18%
10
29%
61-75
7
14%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1
Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2

Результаты матчей

Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
5 раз 18%
4
3 раза 11%
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
8
6
2
12
2.5
5
9
2
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
6
8
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
21
7
8
20
1.5
14
14
3
25
2.5
6
22
3
25
3.5
3
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 29 15 7 7 53 - 39 52
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 27 15 6 6 49 - 32 51
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 13 8 7 54 - 40 47
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 28 13 6 9 54 - 46 45
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 12 8 8 41 - 32 44
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 27 12 7 8 44 - 35 43
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
8.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 28 11 8 9 56 - 47 41
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 11 6 11 47 - 46 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 28 5 3 20 34 - 63 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 28 19 5 4 65 - 41 62
2.
Цинциннати
 Заявка 28 16 4 8 48 - 36 52
3.
Коламбус Крю
 Заявка 27 14 8 5 52 - 28 50
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 11 7 10 41 - 37 40
6.
Орландо Сити
 Заявка 28 11 7 10 45 - 41 40
7.
Шарлотт
 Заявка 28 10 8 10 32 - 31 38
8.
Торонто
 Заявка 29 11 3 15 38 - 51 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 8 7 13 36 - 40 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 7 9 12 48 - 46 30
12.
ФК Монреаль
 Заявка 28 7 9 12 37 - 59 30
13.
Нэшвилл
 Заявка 28 7 8 13 28 - 44 29
14.
Чикаго Файр
 Заявка 29 7 8 14 36 - 51 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 8 3 16 30 - 54 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 15 10 3 2 33 - 21 33
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 18 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 5 6 3 17 - 12 21
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 13 5 4 4 22 - 19 19
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 14 7 0 7 26 - 25 21
8.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 Заявка 14 5 4 5 23 - 15 19
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 5 3 6 25 - 22 18
11.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
12.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 16 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
8.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 14 3 4 7 21 - 25 13
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 14 2 2 10 20 - 36 8
13.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 7 4 3 27 - 15 25
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 5 5 27 - 26 17
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 14 4 3 7 17 - 19 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Месси Лионель 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Г О О О О Л - Барлоу Том бьет в цель!
    • 16'
      Мюллер Крис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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