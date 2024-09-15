Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
1:3
Второй тайм: 76'
0'
1:0
4' ГолТойхерт Седрик
20' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
1:1
24' ГолХлонгвейн Бонгокуле
1:2
52' Гол в свои воротаРид Джейден
1:3
62' ПенальтиЙебоа Келвин
Ход матча
4'
1:0
20'
24'
52'
1:2
62'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
22
Хиберт
Кайл
38
Хорн
Яннес
10
Лёвен
Эдуард
11
Simon
Becher
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Хиберт КайлЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
11 Simon BecherПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уоттс АкилПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
99 Рид ДжейденНападающий
-
Главный тренер: John Hackworth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
67 Харви КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чжон Сан БинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
19 Шашуа СэмюэлНападающий
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Миннесота Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.17
|Лёвен Эдуард
|4 (3)
|0.14
|Ториссон Ноккви Тейр
|4
|0.14
|Вассилев Индиана
|3
|0.1
|Помпеу Селио
|3
|0.1
|Тойхерт Седрик
|3
|0.1
|Тотлэнд Томас
|2
|0.07
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.07
|Simon Becher
|2
|0.07
|Хартель Марсель
|1
|0.03
|Альм Расмус
|1
|0.03
|Дуркин Кристофер
|1
|0.03
|Кляйн Джонни
|1
|0.03
|Кидзима Хосэи
|1
|0.03
|Нильссон Йоаким
|1
|0.03
|Яро Джошуа
|1
|0.03
|Блом Нджабуло
|1
|0.03
|Острак Томаш
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Рид Джейден
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|10
|0.36
|Олувасейи Тани
|8
|0.29
|Лод Робин
|6
|0.21
|Чжон Сан Бин
|4
|0.14
|Пукки Теэму
|4
|0.14
|Дотсон Хассани
|3
|0.11
|Ариага Кервин
|3
|0.11
|Йебоа Келвин
|2 (1)
|0.07
|Фрагапане Франко
|1
|0.04
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.04
|Боксолл Михаэл
|1
|0.04
|Бран Алехандро
|1
|0.04
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|10
|0
|Марканич Энтони
|5
|1
|Паркер Тим
|6
|0
|Тотлэнд Томас
|6
|0
|Вассилев Индиана
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Блом Нджабуло
|4
|0
|Кидзима Хосэи
|4
|0
|Хорн Яннес
|3
|0
|Ториссон Ноккви Тейр
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Рид Джейден
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Лёвен Эдуард
|2
|0
|Клаусс Жоао
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Уоттс Акил
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Хиберт Кайл
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|6
|1
|Боксолл Михаэл
|7
|0
|Тапиас Мигель
|4
|1
|Трапп Уилл
|5
|0
|Паделфорд Девин
|4
|0
|Дотсон Хассани
|2
|1
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Чжон Сан Бин
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Бран Алехандро
|3
|0
|Олувасейи Тани
|3
|0
|Лод Робин
|2
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Jefferson Diaz
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
10
Сент-Луис Сити
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Миннесота Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
17
15
Сент-Луис Сити
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Миннесота Юнайтед
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
20
16
Упущенные победы
24
25
Голы по времени матча
Забито
17
22
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
12%
3
14%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
2
12%
6
27%
31-45
3
18%
5
23%
46-60
5
29%
29%
3
14%
61-75
2
12%
3
14%
76-90
Пропущено
16
25
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
4
25%
1
4%
46-60
4
25%
5
20%
61-75
3
19%
9
36%
76-90
Забито
23
22
15 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
6
26%
2
9%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
6
26%
3
14%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
3
13%
7
32%
76-90
Пропущено
37
20
13 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
8%
4
20%
1-15
5
14%
4
20%
16-30
5
14%
3
15%
31-45
7
19%
2
10%
46-60
5
14%
3
15%
61-75
12
32%
4
20%
76-90
Забито
40
44
22 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
8
20%
5
11%
1-15
6
15%
7
16%
16-30
8
20%
9
20%
31-45
6
15%
6
14%
46-60
7
18%
7
16%
61-75
5
13%
10
23%
76-90
Пропущено
53
45
18 В 1-м тайме 21
35 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 25
5
9%
5
11%
1-15
6
11%
9
20%
16-30
7
13%
7
16%
31-45
11
21%
3
7%
46-60
9
17%
8
18%
61-75
15
28%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Миннесота Юнайтед
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:3
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
59
86
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
77
85
59
49
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
234
1216
1611
622
522
127
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|2.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|48 - 32
|48
|3.
|1:2 Заявка
|28
|13
|8
|7
|54 - 38
|47
|4.
|1:1 Заявка
|28
|13
|6
|9
|54 - 46
|45
|5.
|2:1 Заявка
|28
|12
|8
|8
|39 - 32
|44
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|7.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|8.
|1:1 Заявка
|28
|11
|8
|9
|56 - 47
|41
|9.
|3:1 Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 46
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|11.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|31 - 40
|34
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|1:3 Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|27
|5
|2
|20
|34 - 63
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|65 - 41
|62
|2.
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|48 - 36
|52
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|52 - 28
|50
|4.
|1:2 Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|41 - 37
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|45 - 41
|40
|7.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|32 - 31
|38
|8.
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 40
|31
|11.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|48 - 46
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|37 - 59
|30
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 44
|29
|14.
|2:1 Заявка
|29
|7
|8
|14
|36 - 51
|29
|15.
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|30 - 54
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|1:2 Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 18
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|2:1 Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 12
|21
|10.
|1:3 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|12.
|3:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|13.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|1:2 Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|26 - 25
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|11.
|2:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|2:1 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|3:1 Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|6.
|1:2 Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 24
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|8.
|1:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 25
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 20
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|13.
|1:3 Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|14.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 15
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|27 - 26
|17
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|1:2 Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|2:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|14 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10