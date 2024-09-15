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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
1:3
Второй тайм: 76'
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
4' Гол
Тойхерт Седрик
20' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
1:1
24' Гол
Хлонгвейн Бонгокуле
1:2
52' Гол в свои ворота
Рид Джейден
1:3
62' Пенальти
Йебоа Келвин
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
5
Кесслер
Генри
22
Хиберт
Кайл
38
Хорн
Яннес
8
Дуркин
Кристофер
10
Лёвен
Эдуард
11
Simon
Becher
36
Тойхерт
Седрик
17
Хартель
Марсель
9
Клаусс
Жоао
97
Сент-Клэр
Дейн
28
Jefferson
Diaz
15
Боксолл
Михаэл
4
Тапиас
Мигель
2
Паделфорд
Девин
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
26
Joaquin
Pereyra1
17
Лод
Робин
9
Йебоа
Келвин
Сент-Луис Сити
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Миннесота Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:2
М
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.17
Лёвен Эдуард 4 (3) 0.14
Ториссон Ноккви Тейр 4 0.14
Вассилев Индиана 3 0.1
Помпеу Селио 3 0.1
Тойхерт Седрик 3 0.1
Тотлэнд Томас 2 0.07
Адениран Сэмюэл 2 0.07
Simon Becher 2 0.07
Хартель Марсель 1 0.03
Альм Расмус 1 0.03
Дуркин Кристофер 1 0.03
Кляйн Джонни 1 0.03
Кидзима Хосэи 1 0.03
Нильссон Йоаким 1 0.03
Яро Джошуа 1 0.03
Блом Нджабуло 1 0.03
Острак Томаш 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Рид Джейден 0 0
Марканич Энтони 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 10 0.36
Олувасейи Тани 8 0.29
Лод Робин 6 0.21
Чжон Сан Бин 4 0.14
Пукки Теэму 4 0.14
Дотсон Хассани 3 0.11
Ариага Кервин 3 0.11
Йебоа Келвин 2 (1) 0.07
Фрагапане Франко 1 0.04
Трапп Уилл 1 (1) 0.04
Боксолл Михаэл 1 0.04
Бран Алехандро 1 0.04
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 10 0
Марканич Энтони 5 1
Паркер Тим 6 0
Тотлэнд Томас 6 0
Вассилев Индиана 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Блом Нджабуло 4 0
Кидзима Хосэи 4 0
Хорн Яннес 3 0
Ториссон Ноккви Тейр 3 0
Острак Томаш 3 0
Рид Джейден 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Альм Расмус 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Клаусс Жоао 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Уоттс Акил 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Тойхерт Седрик 1 0
Хартель Марсель 1 0
Яро Джошуа 1 0
Нервински Джейк 1 0
Кесслер Генри 1 0
Хиберт Кайл 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 6 1
Боксолл Михаэл 7 0
Тапиас Мигель 4 1
Трапп Уилл 5 0
Паделфорд Девин 4 0
Дотсон Хассани 2 1
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Чжон Сан Бин 3 0
Кларк Кейден 3 0
Бран Алехандро 3 0
Олувасейи Тани 3 0
Лод Робин 2 0
Адебайо-Смит Джордан 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Фрагапане Франко 1 0
Харви Карлос 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Jefferson Diaz 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
10
Сент-Луис Сити
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Миннесота Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

17
15
Сент-Луис Сити
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Миннесота Юнайтед
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

20
16

Упущенные победы

24
25

Голы по времени матча

Забито

17
22
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
12%
3
14%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
2
12%
6
27%
31-45
3
18%
5
23%
46-60
5
29%
29%
3
14%
61-75
2
12%
3
14%
76-90

Пропущено

16
25
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
4
25%
1
4%
46-60
4
25%
5
20%
61-75
3
19%
9
36%
76-90

Забито

23
22
15 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
6
26%
2
9%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
6
26%
3
14%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
3
13%
7
32%
76-90

Пропущено

37
20
13 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
8%
4
20%
1-15
5
14%
4
20%
16-30
5
14%
3
15%
31-45
7
19%
2
10%
46-60
5
14%
3
15%
61-75
12
32%
4
20%
76-90

Забито

40
44
22 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
8
20%
5
11%
1-15
6
15%
7
16%
16-30
8
20%
9
20%
31-45
6
15%
6
14%
46-60
7
18%
7
16%
61-75
5
13%
10
23%
76-90

Пропущено

53
45
18 В 1-м тайме 21
35 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 25
5
9%
5
11%
1-15
6
11%
9
20%
16-30
7
13%
7
16%
31-45
11
21%
3
7%
46-60
9
17%
8
18%
61-75
15
28%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Миннесота Юнайтед

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:3
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
5
9
1.5
8
6
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
7
7
1.5
8
5
5
9
2.5
4
9
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
23
4
12
16
1.5
16
11
6
22
2.5
5
22
1
27
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 26 14 6 6 48 - 32 48
3.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 28 13 8 7 54 - 38 47
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 28 13 6 9 54 - 46 45
5.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 28 12 8 8 39 - 32 44
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
8.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 28 11 8 9 56 - 47 41
9.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 28 11 6 11 47 - 46 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 28 19 5 4 65 - 41 62
2.
Цинциннати
 Заявка 28 16 4 8 48 - 36 52
3.
Коламбус Крю
 Заявка 27 14 8 5 52 - 28 50
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 11 7 10 41 - 37 40
6.
Орландо Сити
 Заявка 28 11 7 10 45 - 41 40
7.
Шарлотт
 Заявка 28 10 8 10 32 - 31 38
8.
Торонто
 Заявка 29 11 3 15 38 - 51 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 8 7 13 36 - 40 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 7 9 12 48 - 46 30
12.
ФК Монреаль
 Заявка 28 7 9 12 37 - 59 30
13.
Нэшвилл
 Заявка 28 7 8 13 28 - 44 29
14.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 29 7 8 14 36 - 51 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 8 3 16 30 - 54 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 18 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 14 5 6 3 15 - 12 21
10.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
12.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 22 - 19 18
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 14 7 0 7 26 - 25 21
8.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 Заявка 14 5 4 5 23 - 15 19
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 5 3 6 25 - 22 18
11.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
12.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
6.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
8.
Колорадо Рэпидс
 1:1 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 14 3 4 7 21 - 25 13
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
13.
Сент-Луис Сити
 1:3 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 7 4 3 27 - 15 25
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 5 5 27 - 26 17
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:2 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 14 4 3 7 17 - 19 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 2:1 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Месси Лионель 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • 46'
    Паделфорд Девин уходит с поля. Росалес Джозеф выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Миннесота Юнайтед
6.40
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9.00
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3.40
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Где смотреть матч Сент-Луис Сити 1:3 Миннесота Юнайтед онлайн

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