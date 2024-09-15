Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
1:1
Второй тайм: 53'
Ход матча
14'
24'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Бассетт
Коул
20
Ронен
Коннор
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
24
Айяла
Давид
21
Чара
Диего
11
Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Япи ДарренНападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
20 Сёрман ФиннЗащитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Нападающий
-
23 Тойе МейсонНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
32 матча
31.3%
21.9%
46.8%
10 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.8%
34.4%
46.8%
6 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.67
0.88
Среднее время на гол
54
102
Всего голов
34
15
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
59
30
Голов в среднем за матч
1.84
0.94
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
48
96
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|13 (4)
|0.46
|Михайлович Джордже
|10 (3)
|0.36
|Бассетт Коул
|9 (1)
|0.32
|Кабрал Кевин
|5
|0.18
|Харрис Кельвин
|4
|0.14
|Льюис Джонатан
|3
|0.11
|Япи Даррен
|2
|0.07
|Бомбито Мойзе
|2
|0.07
|Фернандес Омир
|1
|0.04
|Винс Сэмюэл
|1
|0.04
|Ларраз Оливер
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Джонатан
|13 (1)
|0.46
|Мора Фелипе
|13 (1)
|0.46
|Феррейра Эвандер
|12 (3)
|0.43
|Морено Сантьяго
|6
|0.21
|Антони
|4
|0.14
|Уильямсон Эрик
|2
|0.07
|Москера Хуан
|1
|0.04
|Миллер Эрик
|1
|0.04
|Асприлья Дайрон
|1
|0.04
|Айяла Давид
|1
|0.04
|Фогаса Натан
|1
|0.04
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Араухо Мигель
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Рафа
|5
|0
|Михайлович Джордже
|5
|0
|Япи Даррен
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Стеффен Закари
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Леффелсенд Яспер
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|3
|0
|Ронен Коннор
|2
|0
|Абубакар Лалас
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Эдвардс Майкл
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|7
|1
|Феррейра Эвандер
|7
|0
|Родригес Джонатан
|6
|0
|Жупарич Дарио
|5
|0
|Миллер Камаль
|5
|0
|Мора Фелипе
|3
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Уильямсон Эрик
|4
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Браво Клаудио III
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Араухо Мигель
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
|Айяла Давид
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Портленд Тимберс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
16
Колорадо Рэпидс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Портленд Тимберс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
16
32
Колорадо Рэпидс
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Портленд Тимберс
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
29
7
Упущенные победы
21
48
Голы по времени матча
Забито
26
22
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
4%
2
9%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
8
31%
2
9%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
3
12%
8
36%
61-75
8
31%
5
23%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
21%
3
14%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
26%
5
23%
31-45
3
16%
6
27%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
21%
4
18%
76-90
Забито
26
34
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
4
15%
5
15%
1-15
2
8%
7
21%
16-30
5
19%
5
15%
31-45
6
23%
4
12%
46-60
2
8%
4
12%
61-75
7
27%
9
26%
76-90
Пропущено
27
23
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
19%
2
9%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
5
19%
6
26%
31-45
4
15%
6
26%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
5
19%
2
9%
76-90
Забито
52
56
23 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
5
10%
7
13%
1-15
5
10%
9
16%
16-30
13
25%
7
13%
31-45
9
17%
7
13%
46-60
5
10%
12
21%
61-75
15
29%
14
25%
76-90
Пропущено
46
45
24 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 22
9
20%
5
11%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
10
22%
11
24%
31-45
7
15%
12
27%
46-60
6
13%
6
13%
61-75
9
20%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2
Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3
Портленд Тимберс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0
Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
4:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
5 раз 36%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
3:2
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
2
8 раз 62%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
3:2
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 30%
1
8 раз 30%
3
7 раз 26%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
13 раз 48%
1
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
113
58
68
211
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
86
94
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
243
1710
207
918
720
225
423
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|29
|15
|7
|7
|53 - 39
|52
|2.
|1:0 Заявка
|27
|15
|6
|6
|49 - 32
|51
|3.
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|54 - 40
|47
|4.
|1:1 Заявка
|28
|13
|6
|9
|54 - 46
|45
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 32
|44
|6.
|0:0 Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 35
|43
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|8.
|1:1 Заявка
|28
|11
|8
|9
|56 - 47
|41
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 46
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|11.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|31 - 40
|34
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|0:0 Заявка
|28
|5
|3
|20
|34 - 63
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|65 - 41
|62
|2.
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|48 - 36
|52
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|52 - 28
|50
|4.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|41 - 37
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|45 - 41
|40
|7.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|32 - 31
|38
|8.
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 40
|31
|11.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|48 - 46
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|37 - 59
|30
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 44
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|36 - 51
|29
|15.
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|30 - 54
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 21
|33
|2.
|1:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|1:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 18
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 12
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|11.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|22 - 19
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|26 - 25
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|8.
|1:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 25
|13
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 20
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|20 - 36
|8
|13.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|14.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 15
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|27 - 26
|17
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|14 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10