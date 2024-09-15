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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
2:1
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
1:0
14' Гол
Льюис Джонатан
1:1
24' Гол
Айяла Давид
65' Желтая карточка
Харрис Кельвин
2:1
71' Гол
Наварро Рафа
78' Желтая карточка
Чара Диего
90' Красная карточка
Япи Даррен
90'+12
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
99
Трэвис
Джексон
23
Бассетт
Коул
20
Ронен
Коннор
14
Харрис
Кельвин
10
Михайлович
Джордже
7
Льюис
Джонатан
9
Наварро
Рафа
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
13
Жупарич
Дарио
4
Миллер
Камаль
24
Айяла
Давид
21
Чара
Диего
30
Морено
Сантьяго
10
Феррейра
Эвандер
11
Антони
14
Родригес
Джонатан
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

31.3%
21.9%
46.8%
10 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.8%
34.4%
46.8%
6 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

КЛ
4:0
М
4:1
М
3:2
М
0:0
М
3:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
2:2
М
0:1
М
2:2
М
3:3
М
2:0
М
2:3
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
4:1
М
1:2
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
0:3
М
0:1
М
3:1

Голы

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.67
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

34
15

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

59
30

Голов в среднем за матч

1.84
0.94

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

48
96

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 14 (4) 0.5
Михайлович Джордже 10 (3) 0.36
Бассетт Коул 9 (1) 0.32
Кабрал Кевин 5 0.18
Харрис Кельвин 4 0.14
Льюис Джонатан 3 0.11
Япи Даррен 2 0.07
Бомбито Мойзе 2 0.07
Фернандес Омир 1 0.04
Винс Сэмюэл 1 0.04
Ларраз Оливер 1 0.04
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Джонатан 13 (1) 0.46
Мора Фелипе 13 (1) 0.46
Феррейра Эвандер 12 (3) 0.43
Морено Сантьяго 6 0.21
Антони 4 0.14
Уильямсон Эрик 2 0.07
Москера Хуан 1 0.04
Миллер Эрик 1 0.04
Асприлья Дайрон 1 0.04
Айяла Давид 1 0.04
Фогаса Натан 1 0.04
Паредес Кристиан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Араухо Мигель 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Япи Даррен 5 1
Наварро Рафа 5 0
Михайлович Джордже 5 0
Кабрал Кевин 3 1
Стеффен Закари 3 0
Махсо Андреас 3 0
Харрис Кельвин 3 0
Леффелсенд Яспер 3 0
Бомбито Мойзе 3 0
Ронен Коннор 2 0
Абубакар Лалас 2 0
Андерсон Себастьян 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Бассетт Коул 1 0
Эдвардс Майкл 1 0
Ларраз Оливер 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 8 1
Феррейра Эвандер 7 0
Родригес Джонатан 6 0
Жупарич Дарио 5 0
Миллер Камаль 5 0
Мора Фелипе 3 1
Паредес Кристиан 4 0
Уильямсон Эрик 4 0
Миллер Эрик 3 0
Браво Клаудио III 3 0
Крепо Максим 1 1
Араухо Мигель 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0
Айяла Давид 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Портленд Тимберс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

5
17
Колорадо Рэпидс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

16
32
Колорадо Рэпидс
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Портленд Тимберс
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

30
7

Упущенные победы

21
49

Голы по времени матча

Забито

28
23
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
7%
2
9%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
8
29%
2
9%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
4
14%
8
35%
61-75
8
29%
5
22%
76-90

Пропущено

20
24
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
20%
4
17%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
5
25%
5
21%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
4
20%
4
17%
76-90

Забито

26
34
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
4
15%
5
15%
1-15
2
8%
7
21%
16-30
5
19%
5
15%
31-45
6
23%
4
12%
46-60
2
8%
4
12%
61-75
7
27%
9
26%
76-90

Пропущено

27
23
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
19%
2
9%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
5
19%
6
26%
31-45
4
15%
6
26%
46-60
4
15%
3
13%
61-75
5
19%
2
9%
76-90

Забито

54
57
24 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
6
11%
7
12%
1-15
5
9%
10
18%
16-30
13
24%
7
12%
31-45
9
17%
7
12%
46-60
6
11%
12
21%
61-75
15
28%
14
25%
76-90

Пропущено

47
47
25 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 23
9
19%
6
13%
1-15
6
13%
5
11%
16-30
10
21%
11
23%
31-45
7
15%
12
26%
46-60
6
13%
7
15%
61-75
9
19%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2
Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3
Портленд Тимберс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0
Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
4:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
3:2
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
3:2
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
7 раз 25%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
13 раз 46%
1
5 раз 18%
4
4 раза 14%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
1.5
11
3
5
9
2.5
6
8
2
12
3.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
9
5
4
10
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
2
0.5
Больше Меньше
25
3
18
10
1.5
20
8
9
19
2.5
7
21
2
26
3.5
4
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 29 16 7 6 57 - 40 55
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 14 6 7 50 - 36 48
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 14 5 9 55 - 46 47
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 13 8 7 54 - 40 47
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 27 13 6 8 46 - 35 45
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 12 8 8 41 - 32 44
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 11 7 10 56 - 48 40
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 11 6 11 47 - 46 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 5 2 21 34 - 65 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 28 19 5 4 65 - 41 62
2.
Цинциннати
 Заявка 28 16 4 8 48 - 36 52
3.
Коламбус Крю
 Заявка 27 14 8 5 52 - 28 50
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 28 11 7 10 45 - 41 40
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 11 7 10 41 - 37 40
7.
Шарлотт
 Заявка 28 10 8 10 32 - 31 38
8.
Торонто
 Заявка 29 11 3 15 38 - 51 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 8 7 13 36 - 40 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 7 9 12 48 - 46 30
12.
ФК Монреаль
 Заявка 28 7 9 12 37 - 59 30
13.
Нэшвилл
 Заявка 28 7 8 13 28 - 44 29
14.
Чикаго Файр
 Заявка 29 7 8 14 36 - 51 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 8 3 16 30 - 54 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 5 6 3 17 - 12 21
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 14 7 0 7 26 - 25 21
8.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 Заявка 14 5 4 5 23 - 15 19
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 5 3 6 25 - 22 18
11.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
12.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 1 11 20 - 38 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 7 4 3 27 - 15 25
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 5 5 27 - 26 17
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 14 4 3 7 17 - 19 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Интер Майами Месси Лионель 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Араухо Мигель сделал результативную передачу.
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