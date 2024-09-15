Тур: 1. Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
4:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолБогуш Матеуш
0:2
15' ГолБуанга Денис
34' Желтая карточкаФагундес Диего
37' Желтая карточкаНил Джален
45' Желтая карточкаСанчес Илье
49' Желтая карточкаПек Габриэл
1:2
53' ГолЙовелич Деян
2:2
55' ГолСеррильо Эдвин
3:2
67' ГолЙовелич Деян
71' Желтая карточкаЛонг Аарон
79' Красная карточкаО'Брайен Льюис
4:2
86' ГолПуч Рикард
89' Желтая карточкаПуч Рикард
89' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
90'+10
Ход матча
4'
0:1
15'
0:2
34'
37'
45'
49'
53'
1:2
55'
2:2
67'
3:2
71'
79'
86'
4:2
89'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Нил
Джален
14
Нельсон
Джон
18
Ройс
Марко
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
-
18 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Рамос РубенПолузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хасал ТомасВратарь
-
25 Шано МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
23 матча
39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
2.18
2
Среднее время на гол
41
45
Всего голов
33
16
Голов в среднем за матч
2.75
1.45
Среднее время на гол
32
61
Всего голов
57
40
Голов в среднем за матч
2.48
1.74
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
36
51
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|14
|0.48
|Пек Габриэл
|11
|0.38
|Пуч Рикард
|10 (1)
|0.34
|Пэйнтсил Джозеф
|8 (1)
|0.28
|Фагундес Диего
|4
|0.14
|Берри Мигель
|2
|0.07
|Йосида Мая
|2
|0.07
|Дельгадо Марко
|1
|0.03
|Ройс Марко
|1
|0.03
|Ауде Хулиан
|1
|0.03
|Куэвас Маурисио
|1
|0.03
|Савалета Эрик
|1
|0.03
|Серрильо Эдвин
|1
|0.03
|Яманэ Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|17 (7)
|0.63
|Богуш Матеуш
|14
|0.52
|Оливера Кристиан
|5
|0.19
|Тильман Тимоти
|4
|0.15
|Камара Кей
|3
|0.11
|Атуэста Эдуард
|2
|0.07
|Ордаз Натан
|1
|0.04
|Холлингсхед Райан
|1
|0.04
|Моралес Давид
|1
|0.04
|Анхель Томас
|1
|0.04
|Паленсия Серги
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|8
|0
|Пэйнтсил Джозеф
|6
|0
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Касерес Мартин
|3
|1
|Нил Джален
|4
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Яманэ Мики
|2
|0
|Нельсон Джон
|2
|0
|Савалета Эрик
|0
|1
|Йосида Мая
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Маккарти Джон
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Пек Габриэл
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|7
|1
|Паленсия Серги
|6
|1
|Тильман Тимоти
|6
|0
|Мурильо Хесус
|4
|1
|Санчес Илье
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Богуш Матеуш
|4
|0
|Шано Максим
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|1
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Сегура Эдди
|2
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Лос-Анджелес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
8
9
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Лос-Анджелес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
17
30
Лос-Анджелес Гэлакси
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
25
39
Голы по времени матча
Забито
38
20
14 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
5
13%
3
15%
1-15
3
8%
3
15%
16-30
6
16%
3
15%
31-45
11
29%
3
15%
46-60
4
11%
3
15%
61-75
9
24%
5
25%
76-90
Пропущено
21
19
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
10%
2
11%
1-15
4
19%
3
16%
16-30
6
29%
4
21%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
2
10%
4
21%
76-90
Забито
20
31
5 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
1
5%
5
16%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
2
10%
7
23%
31-45
3
15%
5
16%
46-60
7
35%
4
13%
61-75
5
25%
6
19%
76-90
Пропущено
18
16
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
2
11%
3
19%
76-90
Забито
58
51
19 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 17
4 Не забивали 5
6
10%
8
16%
1-15
5
9%
7
14%
16-30
8
14%
10
20%
31-45
14
24%
8
16%
46-60
11
19%
7
14%
61-75
14
24%
11
22%
76-90
Пропущено
39
35
22 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 17
5
13%
2
6%
1-15
7
18%
5
14%
16-30
10
26%
8
23%
31-45
6
15%
7
20%
46-60
7
18%
6
17%
61-75
4
10%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Точный счет
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 28%
2
7 раз 24%
1
7 раз 24%
0
4 раза 14%
4
3 раза 10%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
95
78
59
312
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
103
68
76
410
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
225
1811
1611
1118
720
326
225
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|57 - 40
|55
|2.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 36
|48
|3.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|55 - 46
|47
|4.
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|54 - 40
|47
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 35
|45
|6.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 32
|44
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|56 - 48
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 46
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|44 - 45
|34
|11.
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|31 - 40
|34
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|41 - 56
|28
|14.
|Заявка
|28
|5
|2
|21
|34 - 65
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|65 - 41
|62
|2.
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|48 - 36
|52
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|52 - 28
|50
|4.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|45 - 41
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|41 - 37
|40
|7.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|32 - 31
|38
|8.
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|9.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 40
|31
|11.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|48 - 46
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|37 - 59
|30
|13.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|28 - 44
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|36 - 51
|29
|15.
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|30 - 54
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|37 - 22
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 18
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 12
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|26 - 25
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 23
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 15
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|21 - 26
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 20
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 25
|8
|13.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|14.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|20 - 38
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 15
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|27 - 26
|17
|6.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|15 - 28
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|14 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 11
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10