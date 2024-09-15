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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
4:2
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
0:1
4' Гол
Богуш Матеуш
0:2
15' Гол
Буанга Денис
34' Желтая карточка
Фагундес Диего
37' Желтая карточка
Нил Джален
45' Желтая карточка
Санчес Илье
49' Желтая карточка
Пек Габриэл
1:2
53' Гол
Йовелич Деян
2:2
55' Гол
Серрильо Эдвин
3:2
67' Гол
Йовелич Деян
71' Желтая карточка
Лонг Аарон
79' Красная карточка
О'Брайен Льюис
4:2
86' Гол
Пуч Рикард
89' Желтая карточка
Пуч Рикард
89' Желтая карточка
Серрильо Эдвин
90'+10
77
Маккарти
Джон
2
Яманэ
Мики
24
Нил
Джален
4
Йосида
Мая
14
Нельсон
Джон
18
Ройс
Марко
20
Серрильо
Эдвин
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
7
Фагундес
Диего
1
Льорис
Уго
24
Холлингсхед
Райан
4
Сегура
Эдди
33
Лонг
Аарон
2
Кампос
Омар
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
8
О'Брайен
Льюис
19
Богуш
Матеуш
9
Жиру
Оливье
99
Буанга
Денис
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

23 матча

39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
4:2
М
2:1
ОК
0:2
М
2:3
М
3:2
М
3:2
ОК
3:1
М
2:1
М
1:1
М
3:3
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
0:2
М
6:2
М
5:3
М
3:3
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
4:3

Голы

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

2.18
2

Среднее время на гол

41
45

Всего голов

33
16

Голов в среднем за матч

2.75
1.45

Среднее время на гол

32
61

Всего голов

57
40

Голов в среднем за матч

2.48
1.74

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

36
51

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 14 0.48
Пек Габриэл 11 0.38
Пуч Рикард 10 (1) 0.34
Пэйнтсил Джозеф 8 (1) 0.28
Фагундес Диего 4 0.14
Берри Мигель 2 0.07
Йосида Мая 2 0.07
Дельгадо Марко 1 0.03
Ройс Марко 1 0.03
Ауде Хулиан 1 0.03
Куэвас Маурисио 1 0.03
Савалета Эрик 1 0.03
Серрильо Эдвин 1 0.03
Яманэ Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 17 (7) 0.63
Богуш Матеуш 14 0.52
Оливера Кристиан 5 0.19
Тильман Тимоти 4 0.15
Камара Кей 3 0.11
Атуэста Эдуард 2 0.07
Ордаз Натан 1 0.04
Холлингсхед Райан 1 0.04
Моралес Давид 1 0.04
Анхель Томас 1 0.04
Паленсия Серги 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Кампос Омар 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 8 0
Пэйнтсил Джозеф 6 0
Серрильо Эдвин 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Касерес Мартин 3 1
Нил Джален 4 0
Ауде Хулиан 3 0
Фагундес Диего 2 0
Яманэ Мики 2 0
Нельсон Джон 2 0
Савалета Эрик 0 1
Йосида Мая 1 0
Бругман Гастон 1 0
Маккарти Джон 1 0
Йовелич Деян 1 0
Пек Габриэл 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Берри Мигель 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 7 1
Паленсия Серги 6 1
Тильман Тимоти 6 0
Мурильо Хесус 4 1
Санчес Илье 5 0
Холлингсхед Райан 4 0
Богуш Матеуш 4 0
Шано Максим 3 0
Буанга Денис 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
О'Брайен Льюис 1 1
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Лонг Аарон 2 0
Сегура Эдди 2 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Лос-Анджелес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

8
9
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Лос-Анджелес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

17
30
Лос-Анджелес Гэлакси
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

25
39

Голы по времени матча

Забито

38
20
14 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
5
13%
3
15%
1-15
3
8%
3
15%
16-30
6
16%
3
15%
31-45
11
29%
3
15%
46-60
4
11%
3
15%
61-75
9
24%
5
25%
76-90

Пропущено

21
19
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
10%
2
11%
1-15
4
19%
3
16%
16-30
6
29%
4
21%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
2
10%
4
21%
76-90

Забито

20
31
5 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
1
5%
5
16%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
2
10%
7
23%
31-45
3
15%
5
16%
46-60
7
35%
4
13%
61-75
5
25%
6
19%
76-90

Пропущено

18
16
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
2
11%
3
19%
76-90

Забито

58
51
19 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 17
4 Не забивали 5
6
10%
8
16%
1-15
5
9%
7
14%
16-30
8
14%
10
20%
31-45
14
24%
8
16%
46-60
11
19%
7
14%
61-75
14
24%
11
22%
76-90

Пропущено

39
35
22 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 17
5
13%
2
6%
1-15
7
18%
5
14%
16-30
10
26%
8
23%
31-45
6
15%
7
20%
46-60
7
18%
6
17%
61-75
4
10%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Лос-Анджелес - Даллас 1:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес

Точный счет

2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 28%
2
7 раз 24%
1
7 раз 24%
0
4 раза 14%
4
3 раза 10%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
1.5
Больше Меньше
9
5
7
8
2.5
5
9
3
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
7
6
4
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
22
5
18
11
1.5
16
11
11
18
2.5
7
20
3
26
3.5
2
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 29 16 7 6 57 - 40 55
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 27 14 6 7 50 - 36 48
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 14 5 9 55 - 46 47
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 13 8 7 54 - 40 47
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 27 13 6 8 46 - 35 45
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 12 8 8 41 - 32 44
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 28 11 7 10 56 - 48 40
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 11 6 11 47 - 46 39
10.
Даллас
 Заявка 28 9 7 12 44 - 45 34
11.
Остин
 Заявка 28 9 7 12 31 - 40 34
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 5 13 11 41 - 56 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 28 5 2 21 34 - 65 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 28 19 5 4 65 - 41 62
2.
Цинциннати
 Заявка 28 16 4 8 48 - 36 52
3.
Коламбус Крю
 Заявка 27 14 8 5 52 - 28 50
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 10 13 6 45 - 37 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 28 11 7 10 45 - 41 40
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 11 7 10 41 - 37 40
7.
Шарлотт
 Заявка 28 10 8 10 32 - 31 38
8.
Торонто
 Заявка 29 11 3 15 38 - 51 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 8 9 12 44 - 57 33
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 8 7 13 36 - 40 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 7 9 12 48 - 46 30
12.
ФК Монреаль
 Заявка 28 7 9 12 37 - 59 30
13.
Нэшвилл
 Заявка 28 7 8 13 28 - 44 29
14.
Чикаго Файр
 Заявка 29 7 8 14 36 - 51 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 27 8 3 16 30 - 54 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 11 3 1 37 - 22 36
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 9 3 2 30 - 18 30
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 5 6 3 17 - 12 21
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 14 7 0 7 26 - 25 21
8.
ФК Монреаль
 Заявка 14 5 5 4 21 - 23 20
9.
Орландо Сити
 Заявка 14 5 4 5 23 - 15 19
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 5 3 6 25 - 22 18
11.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
12.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 25 - 26 20
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 3 8 21 - 26 12
10.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 9 - 20 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Даллас
 Заявка 14 1 5 8 16 - 25 8
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 1 11 20 - 38 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 7 4 3 27 - 15 25
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 5 5 27 - 26 17
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 14 4 3 7 17 - 19 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 0 9 15 - 28 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
15.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Интер Майами Месси Лионель 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 11
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Санчес Илье получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Нил Джален получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Фагундес Диего получил желтую карточку от судьи
    Прогноз на матч от Liveresult
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