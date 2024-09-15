Тур: 22. Стадион: Aaraasen Stadion. Главный судья: Крингстад Сигурд
1:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
16
Uba
Charles
33
Диоп
Моктар
10
Ольсен
Томас
21
Немчик
Томаш
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Uba CharlesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Диоп МоктарНападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
64 Ларссон ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Осен ЙермундНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Нападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лиллестрём
Русенборг
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
33 матча
21.2%
21.2%
57.6%
7 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.53
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
36
34
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
62
50
Голов в среднем за матч
1.88
1.52
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
47
59
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|7 (3)
|0.32
|Китолано Эрик
|3
|0.14
|Гарнас Эспен
|3
|0.14
|Лундему Мариус
|2
|0.09
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.09
|Осен Йермунд
|1
|0.05
|Frederik Elkaer
|1
|0.05
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.05
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.05
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.05
|Антонио Владимиро
|1
|0.05
|Uba Charles
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (2)
|0.36
|Брохолм Мариус
|6 (1)
|0.27
|Нипан Сверре Халсет
|5 (1)
|0.23
|Рейтан Йеспер
|2
|0.09
|Тагсет Эдвард
|2
|0.09
|Хольм Ноа
|2
|0.09
|Перейра Адриан
|2
|0.09
|Хенриксен Маркус
|1
|0.05
|Сельнес Оле
|1
|0.05
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.05
|Нельсон Джейден
|1
|0.05
|Йенссен Ульрик
|1
|0.05
|Вяянянен Сантери
|1
|0.05
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
|Рейтан Эрленд
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Владимиро
|4
|2
|Габриэльсен Рубен
|4
|0
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Лундему Мариус
|3
|0
|Китолано Эрик
|3
|0
|Uba Charles
|3
|0
|Alexander Roessing
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Stefan Hagerup
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|Frederik Elkaer
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|6
|0
|Перейра Адриан
|5
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Немчик Томаш
|3
|0
|Рейтан Эрленд
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Тангвик Сандер
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|0
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Андерссон Адам
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Русенборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
9
Лиллестрём
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Русенборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
8
17
Лиллестрём
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Русенборг
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
5
33%
76-90
Пропущено
21
22
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
6
29%
6
27%
46-60
2
10%
5
23%
61-75
5
24%
3
14%
76-90
Забито
13
18
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Пропущено
19
12
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
3
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
7
37%
1
8%
61-75
5
26%
3
25%
76-90
Забито
24
33
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
6
25%
3
9%
1-15
4
17%
5
15%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
5
21%
6
18%
46-60
0
0%
5
15%
61-75
5
21%
9
27%
76-90
Пропущено
40
34
14 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
4
10%
6
18%
1-15
4
10%
2
6%
16-30
6
15%
6
18%
31-45
7
18%
8
24%
46-60
9
23%
6
18%
61-75
10
25%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2
Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1
КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3
Результаты матчей
Лиллестрём
Русенборг
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:3
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
2:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
9 раз 43%
1
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
46
65
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
47
64
110
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
183
813
129
219
318
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|5
|2
|52 - 17
|50
|2.
|22
|11
|7
|4
|40 - 27
|40
|3.
|21
|11
|4
|6
|44 - 24
|37
|4.
|21
|10
|7
|4
|35 - 27
|37
|5.
|22
|9
|7
|6
|28 - 27
|34
|6.
|0:1
|22
|10
|3
|9
|34 - 34
|33
|7.
|21
|7
|8
|6
|26 - 25
|29
|8.
|22
|7
|5
|10
|32 - 45
|26
|9.
|20
|6
|7
|7
|27 - 28
|25
|10.
|22
|7
|4
|11
|22 - 28
|25
|11.
|22
|6
|7
|9
|24 - 28
|25
|12.
|22
|6
|6
|10
|25 - 35
|24
|13.
|1:0
|22
|7
|2
|13
|25 - 40
|23
|14.
|22
|6
|5
|11
|23 - 32
|23
|15.
|21
|5
|7
|9
|31 - 35
|22
|16.
|22
|5
|6
|11
|21 - 37
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|31 - 8
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|3.
|0:1
|11
|8
|1
|2
|19 - 11
|25
|4.
|11
|6
|2
|3
|29 - 15
|20
|5.
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|8.
|9
|4
|4
|1
|17 - 13
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|7 - 11
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|13.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|14.
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|16.
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|2.
|11
|5
|5
|1
|22 - 16
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|19 - 23
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|6 - 10
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|10.
|1:0
|11
|4
|0
|7
|13 - 19
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|15.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|15 - 23
|8
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 17
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6