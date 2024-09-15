  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Лиллестрём
1:0
Первый тайм: 13'
Русенборг
0'
1:0
9' Гол
Ольсен Томас

Ход матча

9'
Ольсен Томас
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Русенборг
3.50
3.65
Реклама, fon.bet
2.58
Все Коэффициенты
1
Stefan
Hagerup
28
Габриэльсен
Рубен
4
Гарнас
Эспен
30
Фосс
Сандер
Моэн
16
Uba
Charles
6
Хофф
Вебьёрн
7
Ибрахимай
Илльдрен
21
Карлсбакк
Маркус
11
Frederik
Elkaer
33
Диоп
Моктар
10
Ольсен
Томас
1
Тангвик
Сандер
19
Перейра
Адриан
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
6
Вяянянен
Сантери
20
Тагсет
Эдвард
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
45
Рейтан
Йеспер
Лиллестрём
3-5-2
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Русенборг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

33 матча

21.2%
21.2%
57.6%
7 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

21.2%
33.3%
45.5%
7 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

24.2%
24.2%
51.6%
8 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

Э
4:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:0
С
0:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:4
Э
2:1
Э
0:5
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:5
Э
4:4
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
4:0
Э
4:1

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.53
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

36
34

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

62
50

Голов в среднем за матч

1.88
1.52

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

47
59

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 7 (3) 0.32
Китолано Эрик 3 0.14
Гарнас Эспен 3 0.14
Лундему Мариус 2 0.09
Габриэльсен Рубен 2 0.09
Осен Йермунд 1 0.05
Frederik Elkaer 1 0.05
Кнутсон Эрлинг 1 0.05
Ибрахимай Илльдрен 1 0.05
Фосс Сандер Моэн 1 0.05
Антонио Владимиро 1 0.05
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (2) 0.36
Брохолм Мариус 6 (1) 0.27
Нипан Сверре Халсет 5 (1) 0.23
Рейтан Йеспер 2 0.09
Тагсет Эдвард 2 0.09
Хольм Ноа 2 0.09
Перейра Адриан 2 0.09
Хенриксен Маркус 1 0.05
Сельнес Оле 1 0.05
Фредериксен Эмиль 1 0.05
Нельсон Джейден 1 0.05
Йенссен Ульрик 1 0.05
Вяянянен Сантери 1 0.05
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Рейтан Эрленд 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 4 2
Габриэльсен Рубен 4 0
Гарнас Эспен 4 0
Лундему Мариус 3 0
Китолано Эрик 3 0
Uba Charles 3 0
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Ибрахимай Илльдрен 2 0
_Efe L. 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Ольсен Томас 1 0
Stefan Hagerup 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Фосс Сандер Моэн 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Frederik Elkaer 1 0
August Karlin 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 6 0
Перейра Адриан 5 0
Сельнес Оле 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Немчик Томаш 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Корник Лео 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Тангвик Сандер 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 0
Нипан Сверре Халсет 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Андерссон Адам 1 0
Хольм Ноа 1 0
Брохолм Мариус 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Русенборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
9
Лиллестрём
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Русенборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

8
17
Лиллестрём
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Русенборг
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
5
33%
76-90

Пропущено

21
22
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
6
29%
6
27%
46-60
2
10%
5
23%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Забито

13
18
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Пропущено

19
12
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
3
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
7
37%
1
8%
61-75
5
26%
3
25%
76-90

Забито

24
33
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
6
25%
3
9%
1-15
4
17%
5
15%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
5
21%
6
18%
46-60
0
0%
5
15%
61-75
5
21%
9
27%
76-90

Пропущено

40
34
14 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
4
10%
6
18%
1-15
4
10%
2
6%
16-30
6
15%
6
18%
31-45
7
18%
8
24%
46-60
9
23%
6
18%
61-75
10
25%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2
Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1
КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3

Результаты матчей

Лиллестрём
Русенборг

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
1:3
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
2:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
9 раз 43%
1
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
6
5
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
6
4
1
10
2.5
2
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
18
3
8
13
1.5
12
9
2
19
2.5
3
18
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 22 15 5 2 52 - 17 50
2.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
3.
Мольде
 21 11 4 6 44 - 24 37
4.
Бранн
 21 10 7 4 35 - 27 37
5.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
6.
Русенборг
 0:1 22 10 3 9 34 - 34 33
7.
КФУМ Осло
 21 7 8 6 26 - 25 29
8.
Сарпсборг-08
 22 7 5 10 32 - 45 26
9.
ФК Кристиансунн
 20 6 7 7 27 - 28 25
10.
Тромсё
 22 7 4 11 22 - 28 25
11.
Хам-Кам
 22 6 7 9 24 - 28 25
12.
Стрёмсгодсет
 22 6 6 10 25 - 35 24
13.
Лиллестрём
 1:0 22 7 2 13 25 - 40 23
14.
Хёугесунн
 22 6 5 11 23 - 32 23
15.
Саннефьёрд
 21 5 7 9 31 - 35 22
16.
Одд
 22 5 6 11 21 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
2.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
3.
Русенборг
 0:1 11 8 1 2 19 - 11 25
4.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
5.
Бранн
 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
7.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
8.
ФК Кристиансунн
 9 4 4 1 17 - 13 16
9.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
10.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 3 4 12 - 12 12
12.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
Лиллестрём
 1:0 11 3 2 6 12 - 21 11
14.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
15.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
16.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
3.
КФУМ Осло
 10 5 3 2 15 - 10 18
4.
Мольде
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сарпсборг-08
 11 4 3 4 19 - 23 15
7.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 1:0 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
15.
Русенборг
 0:1 11 2 2 7 15 - 23 8
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Г О О О О Л - Ольсен Томас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 1'
    Начало матча отложено.
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Русенборг.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.58. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.58 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Русенборг
3.50
3.65
Реклама, fon.bet
2.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 1:0 Русенборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лиллестрём
Русенборг
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный